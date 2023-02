Tartaria, die Schlammflut und der Great Reset: Ein fehlendes Vermächtnis (Videos)

Tartaria (ursprünglich „Tataria“ ohne das erste „r“ ausgesprochen) ist der Name des vormongolischen Reiches, das seinen Ursprung in Nordasien hatte, bevor es die gesamte nördliche Hemisphäre umfasste.

Great Tartaria war zu seiner Zeit das größte Reich und wäre auch heute noch das größte Reich gewesen.

Das tatarische Reich blühte auf, weil ein Teil der Zivilisation führend in fortschrittlicher Technologie, freier Energie und großartiger Architektur war.

Tartaria ist auch der Ursprung des griechischen Wortes „Tartarus“.

Die Bezeichnung der verlorenen Seelen, die die Ewigkeit im Tartarus, der Unterwelt, verbringen, ist darauf zurückzuführen, dass das tatarische Reich während der Schlammflut begraben und ausgelöscht wurde.

Die Welt der Tartarier ist buchstäblich die Welt unter unserer Welt.

Die Tartarier (oder Tataren) waren die Ureinwohner (möglicherweise von Noahs Söhnen gegründet), die das weltberühmte tatarische Reich bildeten. Die Tartarier waren ein hochgewachsenes Volk mit einer durchschnittlichen Körpergröße von 2,40 bis 3,50 m. Sie wären für unsere derzeitige durchschnittliche Größe von nur etwa zwei Metern als Riesen betrachtet worden; Damals war die Höhe von 3 Meter jedoch der Durchschnitt. Wie die Zivilisationen vor ihnen, deren Durchschnittsgröße 3,80 Meter betrug, hatte jede vorangegangene Zivilisation eine durchschnittlich höhere Größe als die Zivilisationen, die nach ihnen kamen, und jede nachfolgende Zivilisation hatte eine durchschnittlich geringere Größe als die Zivilisationen vor ihnen.

Die Statur nimmt nach jeder Sintflut ab und mit jedem neuen astrologischen Zeitalter, in das wir eintreten.

Zivilisationen im gegenwärtigen astrologischen Zeitalter (dem Zeitalter der Fische) sind kleiner als Zivilisationen, die im vorherigen astrologischen Zeitalter (dem Zeitalter des Widders) existierten, und werden größer sein als Zivilisationen, die im nächsten astrologischen Zeitalter (dem Zeitalter der Fische) existieren werden.

Es wird angenommen, dass die Tartarier „Atmer“ waren, ein Wesen, das sich nicht auf die Verdauung und Verbrennung von Kalorien aus Nahrung/Wasser verlässt, sondern stattdessen Energie direkt aus dem Äther bezieht.

Es wird angenommen, dass der Äther das eigentliche Gewebe des Raum-Zeit-Kontinuums ist, das einige mit Elektronen, dem Wind, dem heiligen Geist, der Atmosphäre und den Gasen in der Atmosphäre wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff in Verbindung bringen würden.

Da die Tartarier möglicherweise ein völlig verändertes Verdauungssystem hatten als wir es jetzt haben, brauchten sie keine Toiletten in ihren Badezimmern. Was auf einen der Gründe hindeuten könnte, warum Badezimmer in der jüngeren Vergangenheit eher als gesellige Toilettenräume genutzt wurden, um sich nicht nur zu erfrischen, sondern auch um lokalen Klatsch zu hören und zu verbreiten.

Die Tartarier waren Meister des Mauerwerks, der Technologie im Steam-Punk-Stil, der universell freien Energie und der großartigen Architektur.

Ihre Architektur im romanisch-gotischen Stil ist noch heute in der heutigen Gestalt als Wasserleitungen, Rathäuser, Banken, Wasserstationen, Kathedralen, Kirchen, Krankenhäuser und ähnliche öffentliche und städtische Bauten zu finden.

Die Tartarier hatten freie Energie

Kirchen, Kathedralen, Moscheen und andere Gotteshäuser waren ursprünglich ätherische Kraftwerke, Wasserstationen und Klangheilungszentren.

Die Gebäude, die Religionsgläubige heute als Kultstätten nutzen, dienten ursprünglich während der Herrschaft des tatarischen Reiches als Krankenhäuser.

Tartarische Gebäude ähneln in ihrer Funktion Pyramiden und Tempeln, die auf der ganzen Welt zu finden sind, mehr als das, was uns die Mainstream-Peer-Review-Wissenschaft weismachen will.

Durch geniale Technik, komplizierte Architektur und fortschrittliche Technologie verwandelten die Tartarier die Erde in eine Leiterplatte, die vom Äther angetrieben wird. So wie es die Alten mit den Pyramiden und Tempeln taten.

Die Kreuze auf tatarischen Gebäuden wurden als ätherische elektrische Antennen verwendet, die mit den in der gesamten Gebäudestruktur eingebetteten Bewehrungsstäben verbunden waren.

Straßenlaternen, die während der Herrschaft des tatarischen Imperiums existierten, waren hohe ätherische elektrische Antennen. Diese Straßenlaternen machten sich die Kraft des Äthers zunutze, der dazu führte, dass die Gase im Inneren der oberen Glühbirne ionisierten und fluoreszierten.

Soweit wir wissen, waren die oberen Glühbirnen, die auf den tatarischen Straßenlaternen saßen und in den Häusern der Tataren selbst gefunden wurden, nicht aus Glas, sondern möglicherweise aus einer Art Quarzkristall.

Wenn das von den Radium Girls ausgelöste popkulturelle Phänomen ein Hinweis darauf ist, dann könnten diese Glühbirnen verschiedene Substanzen wie Quecksilber oder Radium enthalten haben, die mit dem Äther reagierten, oder vielleicht enthielten die Glühbirnen überhaupt nichts und der Quarzkristall selbst reagierte mit dem Äther.

Tartarische Kamine und Schornsteine

Tartarische Kamine waren so dekorativ wie die Gebäude, in denen sie wohnten. Diese Kamine wurden als eine Art Prahlerei verwendet, indem sie die komplizierte Architektur des Geschmacks des Hausbesitzers für besuchende Gäste und Verwandte enthüllten.

Im Gegensatz zu dem, wie wir heute Kamine verwenden, wurden Kamine selbst nicht so konstruiert, dass sie etwas verbrennen. Schornsteine ​​​​wurden nicht verwendet, um Rauch vom Kamin und außerhalb des Hauses zu leiten.

Die Bewehrung im Haus war mit der Turmkuppel auf dem Dach verbunden (die möglicherweise mit verschiedenen Substanzen wie Quecksilber, Radium oder Quarzkristall und den Metallstangen gefüllt war), die aus der Decke und den Seiten des Gebäudes herausragten.

All dieses Metall wurde dann mit der Metallrückwand verbunden, die in den ursprünglichen tatarischen Kaminen und Schornsteinen gefunden wurde.

Wie die Kreuze, die auf Kirchen, Kathedralen und Moscheen zu finden sind, fungierten die Metallstangen, die oben und an den Seiten von Häusern und anderen tatarischen Gebäuden herausragten, als ätherische elektrische Antennen, die die Kraft des Äthers nutzten und diese freie Energie in den Schornstein fokussierten.

Lüftungsschächte (Luftkanäle), die in den Räumen des Hauses zu finden waren, wurden mit dem Schornstein verbunden.

Die Bewehrungsstäbe, die Kuppel des Dachturms und die Metallstangen, die aus den Seiten des Hauses herausragten, wirkten wie ein Spinnennetz, das den Äther anzog und die ätherische Energie im ganzen Haus konzentrierte.

Ähnlich wie Spinnen ohne Nahrung wachsen und überleben können, solange sie ihr Netz berühren, konnten die Tartarier ohne Nahrung und Wasser wachsen und überleben, solange sie in ihrem ätherischen Zuhause blieben.

Tartarische Kamine wurden nicht dafür entwickelt, irgendetwas zu verbrennen. Die Metallrückwand im Inneren des Kamins und des Schornsteins war mit der Bewehrung, der oberen Turmkuppel und den äußeren Metallstangen verbunden, die die Kraft des Äthers konzentrierten und diese freie Energie auf die Metallrückwand im Inneren des Schornsteins konzentrierten, wodurch die Luft im Inneren des Schornsteins ionisiert wurde.

Diese ionisierte Luft in Verbindung mit dem Auf- und Absteigen heißer und kalter Luftströme erzeugte im Schornstein ein unter Druck stehendes elektrisches Vakuum.

Im Winter fungierten Schornsteine ​​als unter Druck stehende elektrische Staubsauger, die die im Schornstein eingeschlossene Wärme durch den Kamin, die Metallskulpturen und die mit dem Inneren des Schornsteins verbundenen Belüftungskanäle abstrahlten.

Die epische „Schlammflut“ ist ein Begriff, der auf das Ereignis geprägt ist, das sich erst vor wenigen hundert Jahren während des Endes der Herrschaft des tatarischen Reiches ereignete.

Es ist bekannt, dass Gebäude, die Hunderte von Jahren alt sind und sich auf der ganzen Welt befinden, bis zu mehreren Stockwerken hoch in einem Schlammfluss eingeschlossen sind und in einigen Fällen sogar Gebäude vollständig in nichts als Schlamm einhüllen.

Sie können Gebäude finden, die ein Alter von nur wenigen hundert Jahren haben, und sie finden, dass sie im Schlamm begraben sind.

Die Fenster und Türen der oberen Stockwerke von Gebäuden befinden sich oft auf Bodenhöhe und sind gelegentlich sogar vollständig unter der Oberfläche des Schlamms begraben, der das gesamte Gebiet bedeckte.

