Riesige leuchtende Kugel, die aus dem Nichts auftauchte, schockierte die Bewohner von Alberta (Video)

Ein Paar aus Alberta hat am Abend des 2. Juli 2025 etwas Außergewöhnliches mit der Kamera festgehalten. Kurz nach einem heftigen Blitzeinschlag in der Nähe ihres Hauses in Rich Valley, Alberta, sahen sie etwas, das sie als einen Feuerball beschrieben, der etwa sechs Meter über dem Boden schwebte.

„Es erschien einfach aus dem Nichts“, erinnerte sich einer von ihnen. „Eine große, leuchtende Kugel hing in der Luft – und dann, einfach so, verschwand sie.“

Die Mainstream-Medien versuchen, die Schuld auf das Wetter zu schieben und spekulieren, dass es sich bei der leuchtenden Kugel um einen Kugelblitz handeln könnte, ein schwer fassbares und bis heute ungeklärtes Wetterphänomen, über das seit Jahrhunderten berichtet wird. Kugelblitze, die oft als schwebende Lichtkugeln beschrieben werden, widersprechen dem wissenschaftlichen Konsens.

Aber könnte es mehr als nur eine atmosphärische Anomalie sein?

Eine ähnliche Sichtung ereignete sich 2016 in der russischen Region Nowosibirsk. Dort wurde eine riesige, leuchtende Kugel beobachtet, die lautlos über ein Feld schwebte und dann im nahegelegenen Wald verschwand.

Auch dieses Objekt erschien nach heftigen Blitzeinschlägen und versetzte Experten in große Verwirrung.

Handelt es sich hier wirklich um ein seltenes Naturphänomen? Oder sind wir Zeugen von etwas, das über den Horizont konventioneller Wissenschaft hinausgeht, einem Fenster zu Technologien oder Intelligenzen, die wir noch nicht verstehen?

Video: