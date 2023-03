Ein „Zeitreisender“ packt aus! (Video)

Die Verschwörungstheoretikerszene ist besessen von ApexTV. Sie haben einen YouTube-Kanal mit über einer Million Abonnenten, und sie konzentrieren darauf, Interviews mit angeblichen Zeitreisenden zu machen.

Aber es sind nicht die Behauptungen dieser Zeitreisenden, die die Leute interessieren, sondern es ist ihre Identität – die Identität der Leute, die den Kanal betreiben, die diese Interviews machen, die behaupten, Zeitreisende zu sein, wobei ihre Gesichter unkenntlich gemacht werden, und die mit einem Interviewer sprechen, der alle Antworten zu kennen scheint.

Es wurden große Anstrengungen unternommen, um ApexTV als eine Fälschung zu enthüllen, sie zu demaskieren und ihr wahres Gesicht zu enthüllen, herauszufinden, wer sie wirklich sind.

Der Kanal fing im November 2014 an, zwei Arten von Videos zu machen. Die erste davon waren Videos über Außerirdische – eindeutigerweise bloß einige Kinder in einer Maskerade, die so taten, als ob sie echte Außerirdische sind, die auf Video festgehalten wurden. Sie sind ziemlich lustig und eindeutig nicht allzu ernsthaft gemeint. Zum jetzigen Zeitpunkt sind viele von ihnen vom Kanal gelöscht worden.

Aber die zweite Art von Videos ist ein bisschen beunruhigender. Oberflächlich betrachtet sind es normale Videos, Erzählungen, Anleitungen und Technologie-Videos. Aber bei näherer Betrachtung stellten sie sich eigentlich als Nachahmungen von Videos heraus, die zur damaligen Zeit populär waren.

Die Texte waren leicht verändert und wurden neu gefilmt, um einzigartig genug auszusehen, damit es nicht auffällt, aber ähnlich genug zu sein, um sich viral zu verbreiten.

Schließlich verschmolzen diese beiden Arten von Videos zu paranormalen Erzählungen, die ApexTV relativ populär machten – innerhalb einer kleinen Nische, versteht sich. Die Leute mögen unheimliche Videos.

Aber erst im September 2017 wurden sie richtig erfolgreich. Das war der Moment, ab dem sie “echte Zeitreisende” zu interviewen begannen. Diese Videos waren ziemlich eindeutig Fälschungen.

Der beste Beweis, den all diese Videos zu bieten hatten, war eine einzige Vorhersage über das Wetter, die sich erfüllte. Diese Prophezeiung stammte vom erfolgreichsten und bekanntesten Zeitreisenden auf ApexTV: Noah.

Interview mit einem “Zeitreisenden”

Frage: Kannst du bitte sagen, wer du bist, und warum du dich zu Wort meldest?

Antwort: Hallo, mein Name ist Dennis, und ich bin eigentlich Noah, der Zeitreisende. Ich melde mich zu Wort, weil … ehrlich gesagt, es sind eine Menge Dinge, die dazu führen. Also, es ist einfach der Stress der damit zu tun hat, auch die Tatsache, dass die Leute nun diesen Kanal entdecken. Ich werde mich ehrlich gesagt nicht für den Rest meines Lebens verstecken, nur um eine dumme Rolle als Zeitreisender aufrechtzuerhalten.

Frage: Wie bist du zuerst mit ApexTV in Berührung gekommen?

Antwort: ApexTV und ich sind miteinander in Berührung gekommen, weil ich zu der Zeit einen YouTube-Kanal betrieben habe und er machte zu der Zeit ApexTV. Das hat dazu geführt, dass wir Freunde geworden sind, weil wir ähnliche Interessen hatten, weil wir beide mit YouTube und solchen Sachen zu tun hatten. Ich machte Comedy-Videos, er machte Videos über das Paranormale. Wir waren unterschiedlich, wurden aber schließlich gute Freunde.

Frage: Was hat dich dazu gebracht, das erste Noah-Video zu machen?

Antwort: Das erste Noah-Video habe ich nicht wirklich ernst genommen, es war einfach ein schnelles Video für 20 Dollar, das ist die Summe, die mir ApexTV dafür angeboten hatte. Ich habe es in meinem Zimmer da drüben gemacht.

Frage: Wer ist auf die Geschichte mit Noah gekommen?

Antwort: Ich bin auf die Geschichte gekommen, und ich habe sie mit der Zeit weiterentwickelt. Manchmal inspirierte er etwas an Noah, aber das meiste stammt von mir. Es war ziemlich stressig, weil ich sichergehen musste, dass meine Geschichte keine Handlungslücken oder Unstimmigkeiten aufwies. Und so musste ich immer sichergehen, wenn ich eine Regel für Noah aufstellte, und es offiziell war, dann musste ich mich an die Regel halten. Ich konnte nicht darüber lügen. Es durften keine Paradoxien existieren, daher ändert Noah nichts. Ich musste mich an den Handlungsstrang halten.

Frage: Hat es Spaß gemacht, Noah zu spielen?

Antwort: Zuerst hat es Spaß gemacht. Es war ein großer Witz, wir lachten darüber, aber dann habe ich aufgehört, darüber zu lachen. Nachdem ich die Rolle so lange gespielt hatte, fühlte ich mich wirklich mental mitgenommen in der Rolle nach ein paar Stunden, wie bei Live-Streams. Ich hatte es satt, Noah so viel zu spielen. Ich beschwerte mich andauernd darüber, das war nicht ich, alles war vorgetäuscht.

Frage: Wie war es, sich selbst im Fernsehen und in Magazinen als Noah zu sehen?

Antwort: Ich hatte gemischte Gefühle. Es war verrückt, dass diese Sache so oft auftaucht. Leute auf meiner Schule sagten, dass sie mich auf der Empfehlungsliste von YouTube oder neulich im Fernsehen sahen. Das war verrückt, aber ich bekam all diese Popularität nicht für mein wirkliches Selbst, sondern dafür, Noah-Videos zu machen, und ich hasst es, Noah zu spielen. Für die Noah-Rolle bekannt zu werden, hatte mich überhaupt nicht glücklich gemacht. Letztendlich hat es mir nichts bedeutet, weil ich es nicht mochte, Noah zu spielen.

Frage: Haben deine Freunde gewusst, dass du Noah warst?

Antwort: Die ganze Schule wusste, dass ich Noah spielte, aber ich war überrascht, dass niemand früher drauf gekommen war, dass ich Noah war, weil die Leute an meiner Schule andauernd versuchten, Bilder, Videos, alles Mögliche zu bekommen, wie ich an der Schule herum ging, und es online zu posten.

Frage: Welche Auswirkung hat Noah auf dein Privatleben gehabt?

Antwort: Immer, wenn mir irgendwas Komisches passiert war, brachte ich es mit Noah in Verbindung, dass irgendjemand etwas über Noah herausfinden wollte. Ich hielt mich immer mehr mit Hobbys zurück, wie z.B. ein neues Video zu posten, weil das die Chancen erhöhte, als Noah erkannt zu werden. Besonders bei meinen persönlichen Videos begannen die Leute zu sagen, dass ich Noah bin. Ich liebe es, YouTube-Videos zu posten, aber letztendlich musste ich den Kanal löschen, das war schrecklich.

Frage: Denkst du, dass du die Leute belogen hast?

Antwort: Oh ja, ich habe die Leute zu 100% belogen. Im Grunde genommen basierte Noah auf Lügen. Es war eine Lüge nach der anderen. Manche Leute argumentieren vielleicht, dass man die Leute unterhält, sie suchen nach allen möglichen Entschuldigungen dafür. Ich kann das nicht entschuldigen, ich habe einfach gelogen. Ich log als Noah der Zeitreisende, ich erzählte überhaupt nicht die Wahrheit, es war alles auf Lügen aufgebaut.

Frage: Hast du es wegen des Geldes getan?

Antwort: Natürlich habe ich es wegen des Geldes getan, ich hätte es nicht umsonst gemacht. Am Anfang war das Geld nicht so wichtig, aber als es immer schlimmer wurde und ich es hasste, es zu tun, war es zum Schluss der einzige Grund, warum ich es tat, nur noch wegen des Geldes. Normalerweise hätte ich das nie getan, es war wie die schlimmste Sache aller Zeiten. Ich hasste es, die Leute anzulügen, es schadete meiner psychischen Gesundheit. Es war schrecklich, ich wollte nicht für den Rest meines Lebens als Noah bekannt sein.

Frage: Wie waren die Live-Stream-Interviews?

Antwort: Die waren ehrlich gesagt mein größter Fehler, weil die Leute an ApexTV gespendet hatten, und manchmal stellten sie fragen, die ich beantwortete, während sie spendeten. Wenn die Leute Fragen hatten, wurden sie dazu verleitet, zu spenden. Die meisten davon waren große Spenden, 10-20 Dollar. Bei den großen Spenden hatten die Leute nicht einmal Fragen. Ich wollte wirklich diesen Lügen ein Ende bereiten, ich fühlte mich wirklich schuldig wegen der Leute, die dazu angehalten wurden, etwas zu spenden, weil sie Fragen über Noah hatten.

Ist es moralisch gerechtfertigt, die Leute zum Spenden anzuhalten wegen einer erfundenen Person? Manche Leute würden vielleicht argumentieren, dass das eben Unterhaltung war und dass sie mich dafür bezahlten, weil ich sie unterhielt. Eine Menge Leute stellten für sie ernste Fragen, ob ihr Name in der Zukunft bekannt sein würde, und das waren für mich die traurigsten Fragen, denn wenn das nicht der Fall wäre, würden sie ihre Hoffnungen aufgeben.

Frage: Warum wurden die Live-Streams abgesetzt?

Antwort: Die Live-Streams wurden abgesetzt, weil ich dachte, dass sie moralisch falsch sind und wir sie nicht drin haben sollten und keine Live-Streams mehr machen sollten. Der längste war etwa 5 Stunden lang, aber die meisten waren etwa 2,5-3 Stunden lang. Irgendwann sagte ich, dass wir aufhören sollten, Live-Streams zu machen, nur noch Videos.

Frage: Sind die anderen Zeitreisenden auf ApexTV real?

Antwort: Ich habe eine Menge Beweise dafür, dass die meisten Zeitreisenden auf ApexTV gefälscht sind. Ich glaube nicht an Zeitreisende, ich glaube, das ist Bullshit, ich glaube, die meisten von ihnen, oder sogar alle, sind vorgetäuscht, aber ich spreche nur für mich selbst, ich spreche nicht über andere Dinge auf ApexTV. Es geht hier darum, mich zu enthüllen, ich will mich aus der Sache raushalten.

Frage: Was ist der William Stanley-YouTube-Kanal?

Antwort: Dieser Kanal ist eigentlich Desinformation, das ist kein richtiger Kanal. Er bezieht Fake-Videos ein, falsche Enthüllungsvideos, um die Leute von der Hauptsache abzulenken.

Frage: Was hat dich dazu veranlasst, Noah-Videos zu fälschen?

Antwort: Ich habe damit aufgehört, weil ApexTV von mir wollte, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, was mich bis zu meinem Lebensende daran gehindert hätte, zu enthüllen, dass ich Noah, der Zeitreisende bin, außer wenn er zustimmt, es mich sagen zu lassen.

Ich wollte nicht, dass jemand anders darüber bestimmt, ob ich enthüllen kann, dass ich Noah bin, oder verklagt werde, wenn ich es tue. Da ich noch keine 18 war, hätte ich meine Eltern mit hineinziehen müssen, um sie zu unterschreiben. Schließlich haben wir komplett aufgehört, miteinander zu reden. Es gab auch eine Menge persönlicher Gründe, die ich aber nicht nennen will, weil sie sehr persönlich sind.

Enthüllung

Viele Leute haben versucht, ApexTV zu demaskieren. Es gibt z.B. Kakarot, einen Online-Stalker, der vorgab, für die Regierung zu arbeiten, um ApexTV dazu zu bringen, ihre wahre Identitäten zuzugeben, um sie dann mit Folter und Tod zu bedrohen.

Dann gibt es Jigsaw, der sie ohne ihre Zustimmung bei Anrufen aufzeichnete, bei denen sie zugaben, dass ApexTV Fake ist. Und dann gibt es noch Matt Cramb, einen weiteren Online-Stalker, der sich jedes einzelne Video von ApexTV angesehen hat und herausgefunden hat, dass sie Darsteller anheuern, um die Zeitreisenden zu spielen. Er hat Beweise gefunden, die ApexTV mit anderen privaten YouTube-Kanälen, die unterschiedliche Namen haben, in Zusammenhang bringen.

Er hat während seiner Recherchen auch ein Video gefunden, das seine Einstellung geändert hat. Paranormal Elite war bis vor Kurzem ein Ableger von ApexTV. Es wurde in einen Kanal mit animierten Geschichten umgewandelt. Das Skript wurde von einem anderen Video gestohlen, wobei es leicht abgewandelt wurde, aber es geht darum, dass ein Freund einen anderen Freund betrügt, und diese Person ist Dennis.

Es wird in dem Video sogar gefragt, ob Dennis ein schlechter Mensch ist, und er bemerkte, dass zwei Monate bevor das Video bei Paranormal Elite rausgekommen war, die Noah-Videos einfach aufgehört hatten.

Er hatte gemerkt, dass zwischen ApexTV und Noah etwas schiefgelaufen war, zwischen Dennis und ApexTV. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm aufgefallen, dass im Kern jedes Rätsels, jeder Geschichte, Moral keine große Rolle spielt. Man kann keine andere Lektion lernen, außer derjenigen, die man so sehr einer Geschichte auferlegt.

Als er sich das Video über das Auseinanderbrechen ihrer Beziehung ansah, wurde ihm klar, dass er diese Videos nicht als falsch entlarven konnte. Es hängt mehr mit dem Kanal zusammen als nur Fälscherei. Es ist kein Spiel, ihre Namen und Gesichter zu enthüllen, es sind wirkliche Menschen.

Und dann hat er Dennis privat kontaktiert und sagte zu ihm, dass er ein Video machen, aber seinen Namen nicht nennen würde. Dankenswerterweise war er bereit, darüber hinausgehend mit ihm zu sprechen, und er sagte ihm, dass er sein eigenes Video machen wolle, in dem er die Wahrheit enthüllt. Das ist es, worum es hier geht: um Menschen und ihre Identität.

In der Verschwörungstheoretikerszene gibt es eine Gemeinde, die sich Disclosure auf die Fahnen beschrieben, was bedeutet, dass Geheimnisse enthüllt werden, die von verborgenen Mächten gehalten werden. Es handelt sich dabei um die flackernde Kerze am Ende des dunklen Tunnels, die jede Verschwörungstheorie darstellt, die Hoffnung, dass eines Tages die letztendliche Bestätigung kommen und die Wahrheit ans Licht bringen wird.

Bei den meisten Verschwörungstheorien trifft dies nie ein, aber in diesem Fall ist dies der Moment der Enthüllung der Verschwörung um die wahre Identität von ApexTV.

Frage: Wenn du zurückblickst auf deine ganze Zeit bei ApexTV, wie denkst du darüber, nachdem nun alles vorbei ist?

Antwort: Es war so komisch, es war so verrückt. Rückblickend betrachtet war es vermutlich alles eine riesige Erfahrung. Ich bin ein bisschen dankbar, weil ich eine Menge dadurch gelernt habe. Aber ehrlich gesagt, es muss aufhören. Ich könnte nicht weiter für den Rest meines Lebens diese blöde Lüge als Zeitreisender spielen. Warum sollte ich mein größtes Hobby, YouTube-Videos zu machen, für eine Sache aufgeben, die ich nicht wirklich mag?

