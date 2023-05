Wie bei vielen wissenschaftlichen Pionieren stießen auch Wilhelm Reichs Ideen zu seiner Zeit nicht immer auf großen Anklang.

Seine Erfindung des „Orgon-Akkumulators“ ist jedoch ein leuchtendes Beispiel für sein Engagement für das Verständnis und die Heilung des menschlichen Körpers.

Reichs Idee basierte auf dem Konzept der „Orgonenergie“ – einem Begriff, den er prägte, um die universelle Lebenskraft zu beschreiben, die alle Lebewesen durchdringt.

Er glaubte, dass diese Energie durch seine Erfindung, den Orgon-Akkumulator, konzentriert und genutzt werden könnte. Der Akkumulator war im Wesentlichen ein Kasten aus Schichten organischer und anorganischer Materialien, der diese Energie nutzen und konzentrieren konnte.

Reich behauptete, dass das Sitzen in der Box für nur ein paar 15-minütige Sitzungen Krebs, Herzkrankheiten, Arthritis und viele andere Krankheiten heilen könne.

Trotz positiver Berichte von Patienten, die den Akkumulator verwendet hatten, stieß Reichs Arbeit bei vielen Wissenschaftlern auf Skepsis und sogar Feindseligkeit. Die FDA verbot seine Erfindung und beschlagnahmte alle seine Materialien.

Die FDA gelangte schließlich zu dem Schluss, dass seine Behauptungen unbegründet und sein Gerät betrügerisch seien.

Im Jahr 1954 erließ ein Bundesgericht eine einstweilige Verfügung gegen Reich, die ihm die Vermarktung oder den Verkauf seines Geräts untersagte. Reich widersetzte sich jedoch weiterhin dem Gerichtsbeschluss und wurde schließlich 1956 wegen Missachtung des Gerichts für schuldig befunden.

Er wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, wo er 1957 an Herzversagen starb, bevor er seine gesamte Strafe verbüßen konnte.

In den letzten Jahren ist das Interesse an Reichs Arbeit und seinem Orgon-Akkumulator erneut geweckt worden.

Einige Wissenschaftler und Forscher untersuchen derzeit die Orgonenergie und ihre potenziellen Einsatzmöglichkeiten für Heilung und Wohlbefinden. Viele betrachten die Unterdrückung von Reichs Arbeit auch als einen tragischen Verlust für den Bereich der Medizin und der menschlichen Gesundheit.

Das Konzept der „Lebensenergie“ oder „Chi/Prana“ ist nicht neu und findet sich in vielen alten Heiltraditionen auf der ganzen Welt. Wilhelm Reichs Werk war eine moderne Interpretation dieser Idee und seine Erfindung des Orgon-Akkumulators war ein Versuch, diese Energie auf wissenschaftliche Weise zu nutzen und zu konzentrieren.

Reichs Arbeit war kontrovers und stand oft im Widerspruch zum gängigen wissenschaftlichen Denken.

Abgesehen davon bringt die Krebsindustrie jedes Jahr eine Menge Geld ein. Nach Angaben des National Cancer Institute, der National Institutes of Health und der Centers for Disease Control and Prevention beliefen sich die geschätzten Gesamtkosten der Krebsbehandlung in den Vereinigten Staaten im Jahr 2020 auf 200,5 Milliarden US-Dollar.

Wenn Reichs Erfindung wirklich funktioniert hätte, wäre die Krebsindustrie schon vor vielen Jahrzehnten aus dem Geschäft gedrängt worden.

Trotz der Kontroversen um sein Werk war Wilhelm Reichs Engagement für das Verständnis des menschlichen Körpers und seines Heilungspotenzials wirklich bemerkenswert.

Sein Orgonakkumulator war zwar seiner Zeit voraus, aber er bleibt ein wichtiger Teil der Geschichte der Alternativmedizin und des Strebens nach menschlichem Wohlergehen.