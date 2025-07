„Black Goo“ auf einem in Cleveland angedockten Schiff gefunden – und Fans von „Alien“ und „Akte X“ erkennen die Zeichen der Zeit

Auf einem in Cleveland im Bundesstaat Ohio anlegenden Boot wurde eine „unerwartete Lebensform“ entdeckt, die wie eine pechschwarze, teerartige Substanz aussieht. Und natürlich haben Fans der Alien- und Akte- X-Reihen im Internet einen Heidenspaß und fragen sich, ob dies der Beginn eines neuen Films oder einer neuen Folge mit dem Thema „schwarzer Schleim“ ist.

(Titelbild: Am Ruder des Forschungsschiffs Blue Heron wurde eine mysteriöse schwarze Schmiere entdeckt)

Sie fragen sich jetzt bestimmt drei Dinge: Wo, wann und wie? Also los geht’s! Das Forschungsschiff Blue Heron hatte im vergangenen Herbst mechanische Probleme, als es schädliche Algen im Eriesee beobachtete.

Daraufhin legte das Schiff in Cleveland an. Dort wurde es zur Untersuchung aus dem Wasser geholt – und Kapitän Rual Lee bemerkte die unbekannte Substanz, die aus dem Ruder sickerte. Das hätte er nicht bemerkt, wenn er das Schiff nicht zur Trockenwartung gebracht hätte.

Er beauftragte Wissenschaftler der University of Minnesota Duluth mit der Untersuchung, nachdem er festgestellt hatte, dass die Substanz weder im Wasser glänzte noch in Flammen brannte. Als die Mitarbeiter die Substanz testeten, fanden sie „etwa 20 DNA-Sequenzen bzw. Genome und ließen sie durch eine weltweite Computerdatenbank laufen“. „Die meisten Sequenzen stimmten mit bekannten Genomen aus anderen Teilen der Welt überein … einige waren jedoch weniger identifizierbar, darunter eines, das völlig neuartig war“, so Cleveland.com .

Die Substanz, vermutlich ein einzelliger Organismus, wird nun vorläufig ShipGoo1 genannt. „Die größte Überraschung war, dass der Schiffsschleim überhaupt Leben enthielt“, erklärte der leitende Forscher Cody Sheik, Biologe an der UMD und LLO. „Wir dachten, wir würden nichts finden. Doch überraschenderweise fanden wir DNA, und sie war weder zu stark zerstört, noch war die Biomasse zu gering.“

Natürlich waren Fans beider beliebter Science-Fiction-Franchises neugierig. Schließlich gibt es zur Alien-Reihe eine klare Verbindung: Der schwarze Schleim ist die Schlüsselzutat für die Entstehung des Xenomorphs – der zentralen Kreatur der Serie – als Spezies, viele Jahre vor Beginn der Serie.

Ridley Scotts Prequel „Prometheus“ aus dem Jahr 2012 brachte den schwarzen Schleim der Aliens ins Rollen, und die Fans diskutieren seitdem darüber, wie er genau funktioniert. Außerdem erfahren wir später, dass Weyland-Yutani, der antagonistische Konzern im Zentrum der Serie, den schwarzen Schleim aus den Xenomorphs extrahiert, um ihn für seine eigenen Zwecke zu nutzen.

In der Welt der X-Akten erinnerten sich Fans wahrscheinlich an das Alien-Virus namens Purity (Schwarzöl), das in unterirdischen Erdölvorkommen lebte und empfindungsfähig war. Es infizierte Menschen über Augen, Mund, Nase und Ohren und konnte die vollständige Kontrolle über den Körper übernehmen, um die Spezies zu schädigen. Die Substanz wird erstmals in der ersten Staffel der Serie in der Episode „Der Erlenmeyerkolben“ erwähnt, taucht aber erstmals in Staffel 3 in der Episode „Piper Maru“ auf.

Auf Reddit überfluteten eingefleischte Fans beider Franchises die Kommentare zu Posts über das Mysterium mit witzigen Bemerkungen und meinten, es könnte der Beginn von etwas sein, das einer der beiden oder beiden Serien würdig sei. „Ist es LV-426-Schleim oder schwarzer Alien-Schleim wie bei Akte X ?“, fragte ein Reddit-Nutzer in einem Post auf r/LV426 zu der Entdeckung, während ein anderer schrieb: „Scully und Mulder, wir brauchen euch .“

Ein dritter Nutzer machte eine urkomische Bemerkung zur neuesten Erweiterung der Alien-Reihe, die im August auf Hulu erscheinen soll. „Ja, verdammt, sie vermarkten Alien: Earth wie verrückt !“, schrieb er.

Doch letztendlich brachte ein Fan die Sache auf den Punkt : „Willst du Xenomorphs? Denn so bekommst du Xenomorphs.“

Natürlich gibt es keinen großen Grund zur Sorge. Im Gespräch mit GreatLakesNow sagte Gregory Dick, Professor an der University of Michigan, dass Wissenschaftler noch lange nicht alle Lebensformen auf der Erde entdeckt hätten. „Wir erforschen diese Umgebungen nicht sehr gut, daher finde ich es faszinierend, dass dort neuartige Mikroben gefunden werden, aber ich bin nicht allzu überrascht“, sagte er.