„Alien“-Superplumes: Tektonische Platten verhalten sich nicht wie erwartet und verursachen einen mysteriösen Bruch der Lithosphäre

In Ostafrika verhalten sich die tektonischen Platten nicht ganz so, wie Geologen es erwarten.

Unweit der Hauptstadt Kenias, Nairobi, bildete sich nach starken Regenfällen im Jahr 2018 ein riesiger Riss : bis zu 20 Meter breit, bis zu 15 Meter tief und erstreckte sich über mehrere Kilometer, auch über die Autobahn.

Geologen erklärten daraufhin umgehend, dass dies nur eine kleine Manifestation eines Megaprozesses sei, der seit Millionen von Jahren nicht nur in Kenia, sondern auch in Äthiopien, Tansania und Mosambik abläuft.

Dieser Prozess besteht in der allmählichen Trennung der Lithosphärenplatten. An der Grenze zwischen ihnen haben sich stellenweise Vulkane gebildet und generell herrscht starke geologische Aktivität: Dort verläuft die sogenannte Ostafrikanische Verwerfung.

Der Teil Afrikas, der rechts von der Verwerfung liegt, gehört zur sogenannten Somali-Platte, der links davon liegt zur Nubischen Platte.

Die Arabische Halbinsel ist bereits die Arabische Platte. Nach den Prognosen von Wissenschaftlern läuft also alles darauf hinaus, dass die Bewegung der somalischen Platte den Osten Afrikas vom Rest des Kontinents abreißen wird und dieser abgetrennte Teil davon für eine Weile zu einer Insel wird, und dann trifft sie auf die arabische Platte.

Durch diese Kollision im Süden des Jemen sind offenbar Berge entstanden. Dies wird groben Schätzungen zufolge in einigen Millionen Jahren der Fall sein.

Die bevorstehende Trennung Ostafrikas infolge einer tektonischen Verwerfung.

Geologen haben diese sehr allmähliche Trennung der Platten mit dem klebrigen „Schleim“-Spielzeug von Kindern verglichen, einer klebrigen, viskosen Masse: Wenn man mit einem Hammer darauf schlägt, platzt sie sofort, aber wenn man sie allmählich dehnt, wird sie dünner, ohne zu brechen. Das sei in etwa das, was mit der Erdkruste entlang des Ostafrikanischen Grabenbruchs passiert, erläutern die Forscher.

Tatsache ist jedoch, dass sie in diesem Prozess seit langem durch eine interessante Sache beunruhigt sind. Logischerweise und aufgrund von Beobachtungen ähnlicher Verwerfungen auf dem Planeten erwarten Geologen, dass die beiden Platten in entgegengesetzte Richtungen divergieren, sich also sozusagen senkrecht zur Verwerfung nach links und rechts davon bewegen.

Und so kommt es tatsächlich vor, aber zusätzlich „wandern“ diese Platten auch entlang der Verwerfung, also parallel dazu. Dies bestätigt den Vergleich von Daten von 30 Satelliten und Wissenschaftler können diese Verschiebung entlang der Verwerfung nicht nachvollziehen.

Es gibt zwei Phänomene, die bei diesem longitudinalen, parallelen „Wandern“ vermutet werden. Ein Phänomen ist der sogenannte Lithosphärenauftrieb. Dies ist eine Eigenschaft der Erdkruste, dank der sie oben gehalten wird und nicht im Erdmantel versinkt – so wie Eisberge nicht im Wasser versinken.

Dies geschieht aus genau demselben Grund, aus dem Eisberge „schwimmen“: Die Dichte von Eis ist geringer als die von Wasser. Dementsprechend ist die Dichte der festen Kruste geringer als die des viskosen Mantels.

Das heißt, sowohl das eine als auch das andere drückt sozusagen nach außen, und es gibt eine Version, dass die mysteriöse Parallelbewegung der Platten durch einige Manifestationen dieses Auftriebs, dieser Ausstoßung verursacht wird.

Das zweite vermutete Phänomen ist ein wirklich merkwürdiges Phänomen, das Seismologen entdeckt haben: Sie „hörten“ zu, wie Erdbebenschockwellen durch die Eingeweide der Erde wandern, und stellten fest, dass es in unserem Planeten zwei mysteriöse gigantische Strukturen gibt, die etwas dichter sind als der Rest der umgebende Mantel. Das heißt, es handelt sich um ein etwas anderes Material, es ist anders.

Ein solches „fremdes“ Stück befindet sich unter dem Pazifischen Ozean und das zweite knapp unter Afrika. Übrigens gibt es sogar die Hypothese, dass es sich dabei um Teile eines anderen Planeten handelt, der vor Milliarden von Jahren, in der „Kindheit“ des Sonnensystems, mit der Erde kollidierte.

Diese Strukturen werden Superplumes genannt, und wie Geologen festgestellt haben, breiten sich Ströme von Mantelmasse von ihnen im oberen Teil des Mantels unter der Lithosphäre aus und bewegen die Platten über ihnen.

Um den Streit beizulegen, erstellten sie eine dreidimensionale Modellierung des geologischen Prozesses in Ostafrika und es stellte sich heraus, dass die Superwolke dafür verantwortlich ist: Sie bewirkt, dass sich der Mantel vom Südwesten in den Nordosten des Kontinents bewegt , in der Tat, entlang der Verwerfung.

Aber es lohnt sich noch einmal zu betonen, dass diese riesige Masse mysteriöser Substanz unter Afrika genau die Längsverschiebung der Platten verursacht und die Verwerfung selbst als Ganzes das Ergebnis der Gesamtheit von allem ist, was in den Eingeweiden unseres Planeten passiert…