Zigarrenförmiges Raumfahrzeug rast über den Marshimmel (Video)

Diese 2014 vom Curiosity Rover aufgenommenen Bilder zeigen ein weiteres unerklärliches Luftphänomen in der Marsatmosphäre: ein zigarrenförmiges Objekt mit gleichmäßiger Breite und abgerundeten Enden.

Was diese Anomalie besonders eindrucksvoll macht, ist die scharfe Klarheit des Bildes. Laut Jean Ward erscheinen die Sterne im Hintergrund scharf und unverwischt, was darauf hindeutet, dass das Objekt nicht durch Bewegungsunschärfe oder eine lange Belichtung entstanden ist.

Bemerkenswert ist, dass das Objekt in fünf Einzelbildern über einen Zeitraum von acht Minuten erscheint, was darauf hindeutet, dass es sich relativ langsam durch den Weltraum bewegt, was für einen Meteoriten, der in die Atmosphäre eintritt, untypisch ist.

Es fehlt auch der feurige Schweif, der typischerweise mit dem Eintritt in die Atmosphäre verbunden ist.

Das Objekt ähnelt weniger einem Meteor, sondern eher einem massiven, länglichen Flugkörper unbekannter Herkunft.

In horizontaler Ausrichtung scheint es sogar eine nach vorn gerichtete Struktur zu besitzen, möglicherweise ein Bullauge oder eine erhöhte Kuppel, die auf ein Cockpit oder ein Kommandomodul hindeutet.

Ob dieses Objekt nun jenseits des sichtbaren Horizonts kreist oder in weiter Ferne mit der Oberfläche verbunden ist, seine schiere Größe ist unverkennbar.

Seine Präsenz wirft drängende Fragen auf: Könnte dies ein weiterer Beweis für ein intelligent gesteuertes Raumfahrzeug sein, sei es außerirdischen oder verdeckten menschlichen Ursprungs, das durch den Marsluftraum navigiert?