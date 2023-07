Astronom fängt „engelhaftes Wesen“ von der Größe des Mondes am Himmel ein (Video)

Es geschah nachts, als der 83-jährige David Shane, süchtig nach Astronomie, die Sterne beobachtete.

Anstatt den sternenübersäten Nachthimmel zu betrachten, erlebte er einen wirklich fantastischen Anblick: ein schillerndes, leuchtendes humanoides Wesen, etwa so groß wie der Mond.

Das Video dieses unglaublichen Ereignisses wurde vom berühmten Ufologen Scott Waring kommentiert, der seine Bewunderung nicht verbergen konnte.

Er teilte seine Gedanken über das mysteriöse Wesen mit, das, wie er behauptet, der Erde zugewandt ist und unseren Planeten genau beobachtet.

Laut Waring sind im Video die Beine, Arme und der Kopf dieser mysteriösen Kreatur zu sehen. Es sieht aus wie ein Engel mit riesigen gelben, vogelähnlichen Flügeln.

Dieser auffällige Aspekt wirft Fragen und Spekulationen über den Ursprung und die Natur dieser wundersamen Kreatur auf.

Waring, ein Experte für UFO-Forschung, stellt fest, dass solche Sichtungen keine Einzelfälle seien. In der Vergangenheit gab es viele Zeugnisse über Sichtungen mysteriöser Phänomene am Himmel.

Er fügt außerdem hinzu, dass diese Entdeckung neue Möglichkeiten für die weitere Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der außerirdischen Präsenz bietet.

Über den Ursprung solcher Phänomene gibt es viele Theorien. Einige vermuten, dass dies auf die Anwesenheit außerirdischer Zivilisationen zurückzuführen sein könnte, die die Entwicklung unseres Planeten beobachten können.

Andere glauben, dass solche Wesen möglicherweise mit Parallelwelten oder Dimensionen verbunden sind, die sich mit unserer Welt überschneiden.

Die Gelegenheit, so etwas an unserem Himmel zu beobachten, lässt uns fragen, was sonst noch in den unerforschten Tiefen des Weltraums verborgen ist.

Video: