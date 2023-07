Magische Lichtschleier am Nachthimmel über Deutschland

In der vergangenen Nacht haben sich in manchen Landesteilen wieder einmal sogenannte Leuchtende Nachtwolken gezeigt. Die Zeit zur Beobachtung dieses beeindruckenden Phänomens geht langsam zu Ende.

(Titelbild: Helle Leuchtende Nachtwolken im hessischen Kirchhain)

Filigrane, blau-silbrig schimmernde Schleier sind in der Nacht zum Donnerstag am Nordhorizont aufgetaucht. Beispielsweise in Kirchhain in Hessen konnten die in diesem Jahr recht seltenen sogenannten Leuchtende Nachtwolken abgelichtet werden.

Sie entstehen in der Mesosphäre, einem Teil der Atmosphäre, in einer Höhe zwischen 80 und 85 Kilometern meist über polaren Regionen.

Die Wolken bestehen aus kleinsten Eiskristallen und sind so dünn und transparent, dass sie tagsüber unsichtbar bleiben. In den Polregionen sind sie wiederum nicht zu sehen, da die Sonne im Sommer nicht untergeht und es dann zu hell ist.

Zeit der Leuchtenden Nachtwolken bald vorbei

Mit den langen hellen Abenden geht auch die Zeit zur Beobachtung von Leuchtenden Nachtwolken langsam wieder zu Ende. Das liegt daran, dass die Tageslänge weiter abnimmt.

Am Alpenrand verkürzt sich der Tag bis zum Monatsende um rund eine Stunde, ganz im Norden Deutschlands sind es sogar 75 Minuten. Von diesem Schwund des Tageslichts entfällt jeweils die Hälfte auf die Morgen- und die andere Hälfte auf die Abendstunden.

(Auch in Dresden waren die faszinierenden Wolken zu sehen. Bei der linienförmigen Leuchtspur handelt es sich allerdings um ein Flugzeug)

Die Sichtbarkeitszone des faszinierenden optischen Phänomens zieht sich deshalb im Laufe des Monats immer weiter nach Norden zurück. Auch dort dürften die Leuchtenden Nachtwolken zum Monatsende nur noch mit viel Glück wahrnehmbar sein.