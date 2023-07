Freiwillige Seelen sollen Mutter Erde beim Aufstieg helfen

Die 2014 verstorbene US amerikanische Hypnosetherapeutin Dolores Cannon schreibt in ihrem Buch Buch The Three Waves of Volunteers and the New Earth, dass Seelen aus höheren Ebenen auf der Erde inkarnieren, um Mutter Erde im aktuelle stattfindenden Transformationsprozess zu unterstützen.

Visionäre, Tagträumer und jene, die Sehnsucht nach einer heilen Welt verspüren. Das alles geschieht über unser Bewusstsein. Was aber haben wir uns unter Bewusstsein vorzustellen?

Was wäre, wenn in Wahrheit unser Bewusstsein das Universum ist, dass heißt, alle Lebewesen bilden als Kollektiv das Universum? Zahlreiche Forscher gehen von der Vermutung aus, dass es nur ein kollektives Bewusstsein gibt, von dem jedes Lebewesen ein Teil ist, das wiederum ein Teil des Universums ist.

Unser Universum setzt sich aus sich selbst bewussten Formen und aus Wechselwirkungen dieser Formen zusammen. Elemente, die durch gegenseitige Informationen zustande kommen. Somit besteht das Universum konsequenter Weise nicht aus Materie und Energie, sondern aus reinem Bewusstsein.

Mittlerweile besteht wissenschaftlich kein Zweifel mehr daran, dass alle Lebewesen, ob Mensch, Tier oder Pflanze über ein kollektive Bewusstsein miteinander verbunden sind und dass die über das Bewusstsein ausgesendeten Gedanken die Realität im Außen gestalten – allerdings individuell für jede Lebensart.

Der Grund ist, dass Menschen, Tiere und Pflanzen die Umwelt auf ganz individuelle Weise wahrnehmen und quasi in einem eigenen Universum existieren. So können beispielsweise Tiere Dinge sehen oder spüren, die wir mit unserem Bewusstsein nicht erfassen können, oder nur eine bestimmte Zahl besonders hochsensibler Menschen.

Im Februar 2011 kam der US amerikanische Sozialpsychologe Daryl Bem in einer Studie zu dem Ergebnis, dass das menschliche Bewusstsein sogar dazu in der Lage ist, Signale aus der Zukunft zu empfangen, die wir in Form von Vorausahnungen spüren.

Parapsychologen werten das gerne als Beweis, dass im Universum eine Hochentwicklung des menschlichen Bewusstseins und der unsterblichen Seele stattfindet, weil die lineare Zeit nur eine Illusion ist, in der die Menschen noch immer feststecken.

Auch der US amerikanische Grenzwissenschaftler Keith Floyd hat sich lange Zeit mit den wesentlichen Elementen unseres Seins und dem menschlichen Bewusstsein beschäftigt.

Zu dessen Nichtfassbarkeit sagte er ironisch:

„Der Sitz des Bewusstseins dürfte wohl niemals von einem Neurochirurgen gefunden werden, da es seine Existenz allem Anschein nach weniger einem Organ oder Organen, sondern der Interaktion mentaler Energiefelder verdankt.“

In Interaktion mit der Umwelt

Wissenschaftler konnten anhand von Messungen feststellen, dass unsere Gehirnwellen kaum von den Schumann-Wellen zu unterscheiden sind. Das ist für die Wissenschaft der Beweis, dass nicht nur Herz und Gehirn miteinander kommunizieren, sondern, dass wir als menschliche Wesen mit der gesamten Umwelt interagieren: wir sind über unser Bewusstsein miteinander vernetzt.

Wenn unsere Welt tatsächlich einem einzigen großen Gedanken gleichkommt, dann darf der große griechische Philosoph Platon nicht unerwähnt bleiben, der ebenfalls davon überzeugt war, dass es eine Anima Mundi, eine Weltseele gibt, über die alle Lebewesen auf der Erde in gleicher Weise miteinander verbunden sind.

In esoterischen Kreisen wird gerne behauptet, dass es wichtig sei, kosmische Gesetze und Regeln einzuhalten, um an dem Tranformationsprozess, in dem sich nach Ansicht von Esoterikern die Menschheit aktuell befindet, teilzunehmen, was heißt, dass es im physischen Leben in erster Linie um geistiges Wachstum und spirituelle Erkenntnis geht, um am Ende seines Weges zurück zur göttliche Quelle der Existenz zu finden – den Ursprung der Quelle aller Liebe.

Die bereits 2014 verstorbene US amerikanische Hypnosetherapeutin Dolores Cannon hat sich ausgiebig mit den Themen Reinkarnation und Transformation beschäftigt und dazu eine Reihe von Büchern geschrieben.

In ihrem Buch The Three Waves of Volunteers and the New Earth behauptet Cannon, dass es eine Mission freiwilliger Seelen gibt, die Mutter Erde bei ihrem Aufstieg helfen sollen.

Laut Cannons Aussage, befinden sich auch Seelen darunter, die direkt von der Quelle kommen und noch nie zuvor in einem physischen Körper gelebt haben. Andere wieder hätten bereits als Raumwesen auf anderen Planeten oder in anderen Dimensionen gelebt.

Dass sich die meisten Seelen nicht an ihre Mission erinnern können, liegt nach Aussage der Therapeutin daran, dass den Teilnehmern beim Eintritt in die Erddimension jede Form der Erinnerung gelöscht wurde.

Daher falle es nach Worten Cannons allen Seelen schwer, sich an diese chaotische Welt anzupassen, jedoch hätten diese Seelen eine wichtige Aufgabe zu erfüllen, allen anderen auf der Erde lebenden Seelen zu helfen, zur Neuen Erde aufzusteigen.

Als Hypnosetherapeutin hatte Cannon viele Kunden in ihrer Praxis, die berichtet haben, in vergangenen Leben in allen Arten von Situationen, Gesellschaften, Kulturen und Zeiträumen auf der Erde gelebt zu haben.

Auf die Frage, woher sie kämen, antworteten sie, aus der „Quelle“; gleichzeitig drückten sie ihre tiefe Trauer darüber aus, dass sie hier seien und wie sehr sie ihre Heimat vermissen würden.

Die ersten Freiwilligen kamen bereits in den 1950er Jahren

Durch zahlreiche Sitzungen erfuhr Dolores, dass auch Freiwillige darunter sind, die noch nie zuvor in einem physischen Körper gelebt haben, andere Teilnehmer haben als Weltraumwesen in außerirdischen Zivilisationen auf anderen Planeten gelebt und wieder andere kommen aus anderen Dimensionen.

In The Three Waves of Volunteers and the New Earth schreibt Cannon, dass der Aufruf an die Freiwilligen eine Folge des Atombombenabwurfs auf Hiroshima im Jahr 1945 sei.

Die erste Welle von Freiwilligen, die bereits in den 1950er bis gegen Ende der 1960er Jahre auf der inkarnierten. waren sozusagen die Wegbereiter. Canons Worten nach hatten sie die mit Abstand schwierigste Zeit, weil sie den Weg für jene ebnen mussten, die danach auf die Erde folgten.

Die zweite Welle zu Beginn der 1970er Jahre übernahm nach Worten der Therapeutin die Funktion von Energieantennen. Ihre Aufgabe sei es, einfach zu existieren und die Menschen zu beeinflussen.

Freiwillige der dritten Welle ab den 1980er Jahren seien vor allem Kinder mit unglaublichen Fähigkeiten, Talenten und Erinnerungen, die gegenwärtig noch immer auf der Erde inkarnieren und vorrangig eins tun sollen: Hoffnung in die Welt tragen.

Diese Kinder seien nach Cannons Worten ein Geschenk an die Welt, aufgrund ihres Wissens und ihrer Weisheit, um Millionen Seelen zu helfen, sich aus der alten Matrix zu befreien, die an den Aufstiegsprozess und schließlich den Übergang in eine friedvolle Welt nicht nur verzögert, sondern leider auch verhindert.

Eine Wiedergeburt können sich bis heute nur wenige Menschen vorstellen. Laut aktuellen Umfragen aus den Vereinigten Staaten, glaubt etwa ein Drittel der Erwachsenen an eine Wiedergeburt.

Der 2007 verstorbene Psychiater Ian Stevenson gehört zu den Pionieren der Reinkarnationsforschung. Über mehrere Jahrzehnte hat Stevenson zusammen mit anderen Fachkollegen in fünf Ländern auf drei Kontinenten Feldforschung auf dem Gebiet der Wiedergeburt betrieben. Allerdings konnte auch Stevenson nie Beweise vorlegen.

Dolores Cannon war überzeugt, dass es unter Hypnose möglich ist. einen Großteil der Erinnerungen aus früheren Leben zuzugreifen. Viele Klienten beschrieben der Therapeutin ihr früheres Leben in den schillerndsten Farben und oft bis ins kleinste Detail.

Cannon verbrachte oft viele Wochen damit, die Berichte zu erforschen – bis hin zu Kleidung und Sprache. Cannon stellte fest, dass die Quelle der Informationen nicht vom Bewusstsein stammt, sondern aus einem großen und bisher nicht erforschten Bereich der Psyche, dem Unterbewusstsein.

Heilung über Hypnose

Heilung kann nach Worten Cannons in vielen Fällen nur über frühere Leben erfolgen – dort, wo der Störungsprozess begonnen hat. Solche Beobachtungen kann man häufig bei Patienten machen, unter Höhenangst leiden, weil sie in einem früheren Leben durch einen Sturz aus großer Höhe ums Leben kamen.

Im Zustand der Hypnose werden wir zu Zeitreisenden. Wir wechseln zwar nicht die physische Ebene, nur die psychische, doch die Bilder, die wir hier zu sehen bekommen, geben exakt die Eindrücke wieder, die im kognitiven Unterbewusstsein gespeichert sind.

Wenn wir uns in diesem Zusammenhang der Tatsache bewusst werden, dass der Tod lediglich ein Übergang in eine andere Bewusstseinsebene ist, werden wir uns an dieser Stelle auch Gedanken über den Begriff Zeit machen müssen, denn nach dem Tod des physischen Körpers befindet sich die Seele bis zu ihrer Wiedergeburt im Nullzeitstadium. Dolores Cannon sagte dazu in einem Vortrag:

„Ich habe Menschen erlebt, die Todeserfahrungen gemacht haben. Nachdem sie gestorben sind und bereits auf der geistigen Ebene waren, sie blickten zurück und sagten: es war nur ein Theaterstück, ich sah mich als Schauspieler auf der Bühne.“

Quantenphysiker, wie der US Amerikaner Max Tegmark gehen von der Vermutung aus, dass unser Bewusstsein nach unserem physischen Tod in ein Art Paralleluniversum übertritt und dort tatsächlich weiter existiert.

Jedes Lebewesen verfügt nach neuesten Untersuchungen über einen sogenannten Quanten-Code, der ein Bewusstsein in einem Körper im dreidimensionalen Universum fokussiert, unsere Seele, die laut Quantentheorie unsterblich ist, was heißen könnte, dass unser Bewusstsein das Universum erschaffen hat und nicht umgekehrt.

Warum aber inkarnieren Seelen in einem physischen Körper. Gerne wird behauptet, um Erfahrungen auf dreidimensionaler Ebene zu sammeln, wozu vielfach auch schmerzhafte Erfahrungen wie jahrzehntelange Krankheit mit körperlicher Beeinträchtigung und Kriegstraumata gehören. Dolores Cannon glaubte, dass dies nicht der Fall sein muss. Sie sagte:

„Wir verfangen uns in der Illusion. Wir sind Produzent, Regisseur und Schauspieler in unserem eigenen Stück. Wir sind auch Drehbuchautor, aber das Drehbuch wird im Laufe der Zeit geschrieben. Wir wissen, was das bedeutet? Wir können das Skript jederzeit ändern.

Ändern wir sie. So viel Macht haben wir, doch wir merken es nicht. Also, wir sind nur Schauspieler, die ein Kostüm tragen, um diese eine Rolle zu spielen, aber als Gott herausplatzte und alle rausschickte, sagte er: geht, meine Kinder und lernt. Lernen Sie alles, was es zu lernen gibt. Habt jede Erfahrung, die es zu erleben gibt.“

Heißt das, dass wir wirklich Schöpfer unserer eigenen Realität sind, indem wir unser Leben tatsächlich täglich selbst aufs Neue bestimmen können? Nun, ich denke, dass uns schon Grenzen auferlegt sind, die oft nicht leicht zu überwinden sind.

In der Parapsychologie herrscht der Glaube vor, dass das Schicksal eines jeden von uns und möglicherweise auch das der gesamten Erde, als Art Hologramm im Überraum existiert.

Das bedeutet, dass im Überraum für jede auf der Erde existierende Daseinsform, also quasi der Welt im Ganzen, ein höher dimensionales Hologramm existiert, das man aufgrund seiner schlauchartigen Form auch als Schicksalsschlauch bezeichnet.

Also besteht durchaus die Möglichkeit, dass in diesem Schlauch unser Schicksal, das wir vor unserer Geburt auf Basis des freien Willens selbst festgelegt haben, manifestiert ist. Wir wären zwar Darsteller, vielleicht auch Autor – doch sind wir auch Regisseur? Vielleicht.

Manchmal reicht es eben nicht aus, sich lange genug eine Sache vorzustellen, um sie zu manifestieren. Dass die Menschheit diesen komplexen Prozess noch immer nicht begriffen hat, mag tatsächlich dem Umstand geschuldet sein, dass sie zum Lernen auf Mutter Erde gekommen ist.