Was ist damals passiert? Der letzte große Erdumbruch / Reset

Wie ist ein solch schnelles Wachstum von Industrie, Erfindungen, Sektoren, Maschinen und Wirtschaft möglich? Warum arbeiteten kleine Kinder in riesigen Fabriken? Wo waren die Erwachsenen?

Wie ist es möglich, dass die Seefahrer des 19. Jahrhunderts durch die Eiswände der Antarktis segelten und berichteten, dass sie unbekannte fortgeschrittene Kontinente entdeckt hatten, wo sie erfuhren, dass die Bewohner dieser unbekannten Länder über die Gesellschaft hinter den Eiswänden auf der Erde Bescheid wussten?

Das sie sie sowohl wirtschaftlich als auch geistig unterstützen, dass sie sich aber nicht mehr persönlich in die Ereignisse auf dem Territorium der Erde einmischen?

Bedeutete die sogenannte Industrielle Revolution eine Hilfsmaßnahme nach dem letzten großen Erdumbruch / Reset?

Wie ist es möglich, dass die damalige Gesellschaft beispiellose Paläste baute und beherbergte und Produkte, Künste und Erfindungen präsentierte, die niemand kannte?

Warum kommt es in der spirituellen und wirtschaftlichen Entwicklung immer zu Kriegen und Konflikten?

Die Industrielle Revolution war ein allmählicher Wandel in der Zeit vom 18. bis zum 19. Jahrhundert, als sich Landwirtschaft, verarbeitendes Gewerbe, Bergbau, Verkehr und andere Wirtschaftssektoren grundlegend veränderten. Bis dahin war die Wirtschaft von der Landwirtschaft geprägt.

Im Produktionsprozess vollzog sich ein Übergang von der manuellen Produktion in Manufakturen zur fabrikmäßigen und maschinellen Massenproduktion mit Hilfe neuer Energiequellen.

Die Industrielle Revolution führte auch zu einem beispiellosen Bevölkerungswachstum.

Auch in den meisten Ländern der Welt kam es zu grundlegenden sozialen, kulturellen und politischen Veränderungen. Dabei spielten neue wissenschaftliche und technologische Entdeckungen eine bedeutende Rolle.

Die Auswirkungen der Industriellen Revolution auf die Gesellschaft waren sehr weitreichend. Historiker sind sich einig, dass dies eine der wichtigsten Perioden der Menschheitsgeschichte war.

Seine Bedeutung ist vergleichbar mit der neolithischen Revolution. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf war vor der Industriellen Revolution, die eine Ära des globalen Wirtschaftswachstums einleitete, ungefähr stabil (0,3 Prozent pro Jahr im 18. Jahrhundert, 1 Prozent im 19. Jahrhundert, 2,4 Prozent in den ersten 60 Jahren des 20. Jahrhunderts). ).

Am Ende dieses Zeitraums kam es in den Staaten, in denen die Industrialisierung stattfand, zu einer Verbesserung des Lebensstandards.

Nach 1870 kam es zu einer Innovationswelle, die manchmal als zweite industrielle Revolution bezeichnet wird (Elektrifizierung, Fließband, neue Kommunikationsmittel).

