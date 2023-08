Bilder eines mysteriösen Flugobjekts mit einem sich drehenden Triebwerk sorgen für Aufregung (Video)

Die Aufnahmen eines mysteriösen Flugobjekts mit einem sich drehenden Triebwerk sorgen in der UFO-Gemeinschaft für reichlich Aufregung.

Aber kann es sich bei dem unbekannten Flugobjekt tatsächlich um eine außerirdische Lebensform handeln? Unklar!

Der Clip (siehe weiter unten) scheint ein unbekanntes Flugobjekt zu zeigen, das in Form und Design den Raumschiffen aus dem legendären Kinohit „Independence Day“ ähnelt.

Besonders mysteriös: Das UFO-ähnliche Objekt scheint ein aufflammendes Triebwerk auf dem Heck zu haben, das mit unterschiedlicher Intensität zu brennen scheint.

An einem Punkt beginnt sich das brennende Triebwerk zu drehen und das vermeintliche UFO verwandelt sich in einen Feuerball am Himmel.

Der Brand geht dann in eine sich drehende Flammenlinie über.

Das Video wurde ursprünglich im Jahr 2019 von einem Anwohner im Stadtteil Cerro in Havanna, Kuba, mit dem Handy gefilmt, tauchte jetzt in den sozialen Medien wieder auf und verbreitete sich viral, nachdem der kubanische Journalist Juan Manuel Cao es auf dem YouTube-Kanal AmericaTeVe Miami geteilt hatte.

„Es ist das, was einer fliegenden Untertasse am nächsten kommt. Zumindest das, was ich je gesehen habe – und es ist kein Punkt am Himmel, es ist deutlich sichtbar“, erklärt Cao zu dem Clip.

Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter Colonel Octavio Pérez erklärte in der Sendung, dass das Flugzeug möglicherweise ein Antigravitationssystem verwenden könnte, was darauf hindeuten würde, dass es „außerirdisch sein könnte“ oder ein Spionageflugzeug ist, das von „außerirdischer Technologie“ abgeleitet wurde.

Das Video taucht inmitten einer wachsenden Welle von Zeugenaussagen in den USA über die Existenz von UFOs auf.

Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch behauptete kürzlich vor dem Kongress, dass die US-Regierung ein geheimes UFO-Bergungsprogramm unterhält und im Besitz von „nicht-menschlichen“ Raumfahrzeugen und „toten Piloten“ ist.

Video: