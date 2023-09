„Mutierter Teufel“: Ziege bringt Mischung aus Schwein und Mensch zur Welt

Der Schrecken war gigantisch groß. Nachdem eine Ziege auf den Philippinen ein Wesen auf die Welt gebracht hatte, das wie eine Mischung aus Schwein und Mensch aussah, warnten Beobachter vor einem regelrechten Fluch.

DIESES Neugeborene sorgte einst für reichlich staunende Gesichter. Eine Ziege aus Sultan Kudarat auf den Philippinen brachte zwei Junge zur Welt, von denen eines gesund war und das andere als Mutant galt, der Unglück bringen soll.

Der britische „Daily Star“ berichtet aktuell über den Fall aus dem Jahr 2018. Das Blatt hat auch Bilder des Tieres veröffentlicht (siehe Tweet weiter unten).

Mutanten-Ziege ist „halb Schwein, halb Mensch“: Angst vor einem Fluch

Die Ziege eines Landwirts hatte das Wesen geboren, das „halb Schwein, halb Mensch“ sein sollte (oder zumindest optisch den Anschein erweckte) und von dem die Familie damals befürchtete, dass es Unglück bringen könnte, da es „verflucht“ sei.

Josephine Repique sagte dem „Daily Star“ zufolge, dass die trächtige Ziege auf dem kleinen Bauernhof in Sultan Kudarat auf den Philippinen Wehen bekam und etwas zur Welt brachte, von dem einige glaubten, dass es ein „mutierter Teufel“ sein könnte.

Mutanten-Horror: Schreie des Entsetzens bei der Geburt

Die beiden Babys mussten per Kaiserschnitt geholt werden, aber die Anwesenden merkten schnell, dass etwas nicht stimmte, denn eines der Babys „sah aus wie ein Schwein, mit menschlichen Zügen“.

Es habe damals „Schreie des Entsetzens“ gegeben, wird in dem Blatt erinnert. Das kleine felllose Tier hatte sogar eine Nase – genau wie ein kleiner Mensch.

Repique sagte: „Wir waren schockiert. Wir konnten uns nicht erklären, wie es so aussehen konnte. Alle unsere Nachbarn strömten in unser Haus, um es zu sehen.“

Leider starben die beiden Säuglinge und die Ziegenmutter, was die Befürchtung auslöste, dass es sich bei der Kreatur um eine verfluchte „Teufelsmutante“ handelte, die Unglück brachte.

A mother goat from Sultan Kudarat, the Philippines, gave birth to two offspring, one of which was normal and the other which was believed to be a mutant feared to bring bad luckhttps://t.co/1BLYMWXelo pic.twitter.com/8FUnXxI15m

— Daily Star (@dailystar) September 8, 2023