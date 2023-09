Großbritannien: Medienbericht – ein mysteriöser „Wolkenblitz“ sorgt für Alien-Alarm (Videos)

Ein riesiger „Wolkenblitz“ hat am Wochenende im britischen Gloucestershire für Aufsehen gesorgt. Im Netz wird bereits heftig über das bizarre Himmelsphänomen diskutiert. Auch über eine Ufo-Sichtung wird spekuliert.

(Titelbild: Wir wurden auch von einer anderen Person kontaktiert, die sagte, sie habe ebenfalls ein seltsames Objekt im Gewitter gesehen. Sie machten ein Foto der Wolke von Longlevens aus und baten um die Urheberschaft des Fotos an RavenWolf. „Der Sturm war lautlos und wir haben auch äußere seltsame Anomalien am Himmel entdeckt. Das Objekt, das Sie sehen, muss solide sein, weil der Blitz es nicht so transparent aussehen lässt wie die Wolken.“)

Ein riesiger „Wolkenblitz“ am Himmel hat die Menschen am Wochenende in Großbritannien in Panik versetzt. Aufnahmen dokumentieren das bizarre Ereignis, welches sich am Sonntagabend im Norden von Gloucestershire zugetragen hatte.

„Wolkenblitz“ sorgt für Alien-Alarm in Großbritannien

Unklar blieb zunächst, was genau den mysteriösen „Wolkenblitz“ ausgelöst haben könnte. Im Netz wird bereits heftig über die geheimnisvolle Sichtung spekuliert. Einige Einheimische sind sich sicher, ein Ufo hinter dem XXL-Blitz beobachtet zu haben. Doch ist das tatsächlich die Wahrheit?

Tatsächlich zeigt ein Clip ein mysteriöses Objekt, das wie in einer Science-Fiction-Film-Szene aus einer Wolke fliegt. Zudem dokumentiert das Video eine lange Wolke, in der wiederholt Blitze zu sehen sind, bevor plötzlich ein Objekt von der linken Seite des Bildes aus der Wolke hervorschießt.

Mark Ravey aus Longlevens, der die unheimliche Szene aufgenommen hat, sagte zu „GloucetershireLive„: „Bei etwa 1:12 im Video, als das Auto vorbeifährt, fliegt ein Objekt aus der Wolke von links nach rechts. Ich bin mir nicht sicher, was das ist … irgendwelche Ideen?“

Ein anderer Zeuge, der sich RavenWolf nennt, machte einige Fotos von der Wolke und erklärte dazu: „Das Gewitter hatte kein Geräusch und wir haben auch äußere seltsame Anomalien am Himmel entdeckt. Das Objekt, das man sieht, muss fest sein, denn durch die Blitze sieht es nicht so transparent aus wie die Wolken.“

Jeff Mays hingegen glaubt, dass die Antwort auf das Rätsel eher banal als außerirdisch ist: „Ich habe das Ganze von Abbeymead aus beobachtet und ein Flugzeug gesehen, das links und rechts an der Wolke entlang flog, und es flog auch auf die Wolke zu und von ihr weg. Ich nehme an, dass es sich um das Flugzeug des Wetteramtes handelte, das die ungewöhnliche Wettererscheinung untersuchte.“

Sorgte seltenes Wetterphänomen für Ufo-Panik?

Berichten zufolge handelte es sich bei dem Phänomen offenbar um etwas, das häufig als wolkeninterner Blitz bezeichnet wird.

Dabei bleibt der Blitz vollständig in der Wolke. Der gleiche Vorfall wurde auch in Teilen der West Midlands von Wales und dem Südwesten beobachtet, wie unter anderem der britische „Mirror“ berichtet.

WOAH! 😮⚡️ Have you seen the amazing lightning across Gloucestershire this evening? ⛈️ pic.twitter.com/WGhV8WihXB — BBC Radio Gloucestershire (@BBCGlos) September 10, 2023