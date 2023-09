Der Dogon-Stamm und seine mysteriöse Verbindung zu Sirius

Der hellste Stern am Himmel ist ohne Zweifel Sirius . Der Name Sirius stammt aus der griechischen Sprache und wird mit „der Leuchtende“ oder „Helle“ übersetzt .

Und was als einzelner Stern erscheinen könnte, ist nach Beobachtungen aus den 1920er Jahren tatsächlich ein Doppel- oder möglicherweise sogar Dreifachsternsystem.

Offenbar beginnen unsere Wissenschaftler gerade jetzt zu akzeptieren, was die alten Menschen auf der ganzen Welt bereits Tausende von Jahren vor uns wussten, wie zum Beispiel der Dogon-Stamm in Afrika.

Den Dogon zufolge stammten die „Lehrer“-Götter von Sirius ab und brachten Wissen und Weisheit. Interessant ist, dass die Dogon von Sirius und seinem „dreifachen“ Sternensystem wussten, lange bevor die „moderne“ Wissenschaft seine Existenz entdeckte.

Studien zufolge geht man davon aus, dass Sirius C, das dritte System, ein Roter Zwerg ist, der hundertmal weniger Masse hat als unsere eigene Sonne und viel weniger hell ist, was es schwierig macht, ihn mit unserer Ausrüstung zu erkennen. Daher wartet die Entdeckung noch auf sich Bestätigung aus der astronomischen Gemeinschaft.

Aber hey, die Dogon wussten schon vor langer Zeit vom „ Dreifachsternsystem “ und das ist es, was für so viel Aufsehen sorgt. Die alten Ägypter kannten auch Sirius, und genau wie Orion hielten sie dieses Sternensystem für sehr wichtig, da sie glaubten, dass die Götter von Orion und Sirius , Osiris und Isis abstammen .

Die Dogon sind ein äußerst interessanter Stamm. Ihre heiligsten und ältesten Traditionen sprechen von einem Stern, der vom Planetensystem Sirius begleitet wird, das sie „Po Tolo“ nennen. Woher wussten sie das? Noch interessanter ist die Tatsache, dass die Dogon wussten, dass der Planet alle 50 Jahre seine Umlaufbahn vollendete, und sie wussten, dass dies der Fall war – Tatsachen, die moderne Astronomen bestätigen konnten.

Um die Sache noch interessanter zu machen, wussten die Dogon von der Existenz eines dritten Sterns, den sie „ Emme Ya “ nannten und der dem relativ neu entdeckten Sirius C entsprach . Die Dogon glauben, dass Emma Ya tatsächlich viermal leichter ist als Po Tolo, obwohl sie für die Umrundung von Sirius A dieselbe Zeit benötigt.

Wie haben sie es gemacht? Wie ist es möglich, dass diese unglaublich intelligenten Menschen, bekannt als der Dogon-Stamm, von all diesen umfangreichen astronomischen Details wussten? Details, die als reine mythologische Geschichten galten, bis sie tatsächlich durch Astronomie und Wissenschaft bestätigt wurden und plötzlich die Mythologie zur Realität wird.

Wie ist es möglich, dass die Dogon über all dieses astronomische Wissen verfügten, ohne über die Werkzeuge zu verfügen, um den Himmel richtig zu beobachten?

Die Dogons sind ein wunderbar geheimnisvoller Stamm, ihre Weisheit in der Astronomie hat Forscher seit Jahrhunderten verblüfft, ihr detailliertes Wissen über unser Sonnensystem ist unglaublich.

Sie kannten Jupiter und bezeichneten den Riesenplaneten als „ Dana Tolo “, sie kannten auch die vier Satelliten und die Ringe, ihre „Mythologie“ beschrieb die elliptischen Bahnen von Planetensystemen um die Sonne und sie erkannten sogar die Sonne als „ Brudersystem“ von Sirius .

Sie behaupten, dass diese beiden Systeme getrennt wurden, um zwei verschiedene Sternensysteme mit identischem Ursprung zu bilden. Wie gelang es ihnen, an dieses Wissen zu gelangen?

Die moderne Astronomie weiß, dass Sirius B ein „ Weißer Zwerg “ ist, technisch gesehen ein winziger Stern, der extrem schwer ist. Aber die Dogon haben eigentlich noch mehr zu bieten, sie wissen über Sirius B Bescheid und es ist unmöglich, Sirius B mit bloßem Auge am Himmel zu finden, und sie scheinen sogar fast identische astronomische Diagramme zu besitzen, verglichen mit unseren heutigen.

Obwohl sie die Umlaufbahn von Sirius B um Sirius A darstellen, verblüfft die Tatsache, dass sie Sirius B tatsächlich kleiner gezeichnet haben und behauptet haben, der Stern selbst bestehe aus einem Material, das heller als Eisen ist und das sie „Sagla“ nennen.

Wie ist es möglich, dass wir heute bei all diesem Wissen diese „Fakten“ als reine mythologische Details der Dogon betrachten? Wenn ihre „Mythologie“ genau das wiederzugeben scheint, was wir gerade über unser Universum herausfinden.

Sirius wurde erstmals 1862 gesehen, als es dem amerikanischen Astronomen Alvan Clark gelang, zu beobachten, dass Sirius aus „zwei“ Sternen mit einem Ziel von 47 cm Durchmesser bestand.

Wie gelang es dem alten Dogon zu berechnen, dass „ Po Tolo “ etwa 50 Jahre braucht, um Sirius zu umkreisen, während die moderne Astronomie mit einem kleinen Fehler berechnet hat, dass es tatsächlich 50.040 Jahre dauert? Finden Sie das alles unglaublich?

Nun ja, da steckt eigentlich noch mehr dahinter … Die Dogon behaupten, dass „ Emma Ya “ der zweite Begleiter von Sirius ist und dass er sogar von einem kleineren Satelliten umkreist wird. Die Dogon nennen es „ Nyan Tolo “, was im Grunde mit „Der Stern der Frau“ übersetzt wird .

Sirius in anderen Kulturen und alten Zivilisationen

Dies ist natürlich kein Einzelfall. Auch die alten Ägypter verfügten über umfassende Kenntnisse über Sirius. Im alten Ägypten wurde Sirius als Sopdet bezeichnet und wird in den frühesten astronomischen Aufzeichnungen erwähnt.

Während der Ära des Reichs der Mitte basierten die alten Ägypter ihren Kalender auf dem heliakischen Aufgang des Sirius. Für die Chibchas aus dem heutigen Kolumbien markierte der heliakische Aufgang des Sirius den Beginn der Regenzeit.

Auch die alten Sumerer betrachteten Sirius als sehr wichtig und nutzten ihn, um den Zeitpunkt des landwirtschaftlichen Zyklus zu definieren. Helle Sterne waren für die alten Polynesier wichtig für die Navigation zwischen den vielen Inseln und Atollen des Pazifischen Ozeans.

Für die Māori in Neuseeland markierte das Erscheinen von Sirius den kalten Wintereinbruch. Die Māori nannten es Takurua und bezogen sich dabei sowohl auf die Jahreszeit als auch auf den Stern. Wie wir sehen können, gab es zahlreiche Kulturen und alte Zivilisationen, die glaubten, dass Sirius von äußerster Bedeutung sei, doch die Dogon verfügten über die genauesten Details über Sirius.

Den Dogon zufolge stammt ihr gesamtes Wissen von Wesen, die um 3000 v. Chr. aus „ Nyan Tolo “ kamen, dem Satelliten von „ Emme Ya “ im Sirius-System. Diese Wesen werden als „ Nommos “ bezeichnet und in einer „ Roten Arche “ bei den Dogan an, als diese Wesen landeten, gab es Feuer und Rauch, dröhnende Geräusche, die an das Aufprallen riesiger Felsen erinnerten.