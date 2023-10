Russlands Energietechnologien der Vergangenheit und der Krim-Krieg

Der Krimkrieg wurde mehrfach aus unterschiedlichen, auch verschwörerischen Blickwinkeln beleuchtet. Dennoch ist dieses Ereignis immer noch eines der mysteriösesten in der Geschichte unseres Landes.

Der Name selbst verrät, dass es auf der Krim stattfand und unterstreicht, dass dieser Ort das Hauptschlachtfeld des Krieges war. Wir wissen jedoch, dass einige Militäreinsätze von denselben Kriegführenden auch in der Ostsee, im Weißen Meer und im Ochotskischen Meer durchgeführt wurden. Es gab auch einige weniger bekannte Schlachten wie die Bombardierung von Odessa, Taganrog und Suomenlinna (Sveaborg), die fast keine Spuren in der Geschichte hinterließen.

Lange Rede, kurzer Sinn: Der Krimkrieg war ein Konflikt von viel größerem Ausmaß als nur eine einzige Operation im Zusammenhang mit der Krim.

Banner der alliierten Streitkräfte,

Dieses Banner wurde während der Belagerung von Petropawlowsk erbeutet , einem Ereignis, über das manche lieber nicht sprechen. Die Belagerung führte zum Sieg der russischen Streitkräfte, doch hinter dieser Schlacht steckte mehr, als es auf den ersten Blick scheint. Schauen Sie sich das Banner der Alliierten aufmerksam an.

Kommt Ihnen das Logo bekannt vor? Wie auch immer, die vorherrschende internationale Streitmacht verlor an diesem Tag, und es war eine peinliche Niederlage für sie.

Apropos internationale (oder alliierte) Streitmacht: Alte Bilder zu diesem Thema zeigen Schiffe mit Flaggen verschiedener Nationen außer England und Frankreich (die während der Belagerung von Petropawlowsk gemeinsam gegen Russland kämpften). Was könnte all diese verschiedenen Nationen vereinen, wenn man bedenkt, dass einige von ihnen sogar jahrzehntelang gegeneinander gekämpft haben?

Diese Situation ähnelt den aktuellen Ereignissen in Syrien, wo Allianzen mit Straßenbahnpassagieren verglichen werden können, die alle auf ein gemeinsames Ziel zusteuern. Dabei dreht sich alles um kurzfristige oder langfristige gemeinsame Ziele der beteiligten Parteien. In unserem Fall ist einer der Schlüsselfaktoren (oder Ziele, wenn ich so sagen darf), der die Parteien der oben erwähnten internationalen Streitkräfte vereint, das Territorium einer ehemaligen Nation, die in eine Krise geraten ist, sowie deren Teilung und Sicherung die Ressourcen dieses Territoriums. Aber was war diese unbekannte Krise, die das russische Territorium Mitte des 19. Jahrhunderts heimsuchte ?

Um auf das Territorium der Krim und seine Rolle im gesamten militärischen Konflikt zurückzukommen, sollte festgestellt werden, dass der Mut der Menschen, die Sewastopol verteidigten, und die Intensität der damit verbundenen Kämpfe die Hauptgründe dafür waren, dass dieser Konflikt eine so große historische Bedeutung hatte.

Sewastopol war übrigens nicht die einzige Stadt, die im Konflikt als Schauplatz diente. Bevor die alliierten Streitkräfte in das Asowsche Meer eindrangen, mussten sie die Festung Kertsch passieren .

Der offiziellen Geschichte zufolge haben die dort stationierten Festungswächter die alliierten Streitkräfte nicht daran gehindert, die Straße von Kertsch zu passieren, und so einen bewaffneten Konflikt vermieden. Allerdings ist die Geschichte, die dieses Ereignis umgibt, ziemlich vage und mysteriös, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass der südliche Teil der Festung Kertsch Spuren der Zerstörung durch eine Waffe aufweist, die eindeutig stärker ist als die damals verfügbaren Waffen.

Einige Teile der Festungsmauer werden von einem Riesenschneider buchstäblich abgeschliffen. Offensichtlich hat die offizielle Geschichtsschreibung eine völlig falsche Wahrnehmung dieser Ereignisse, und es könnte etwas gegeben haben, das es den alliierten Streitkräften ermöglicht hat, diesen Kontrollpunkt so leicht zu passieren. Historiker sind an solch unpassenden Fakten sicherlich nicht interessiert.

Kuriose Fakten tauchen auf, wenn man Medaillen aus dem Krimkrieg inspiziert.

Hier ist eine Sammlung von Krimkriegsmedaillen aus einer ausländischen Ausstellung. Die Linke ist für den Sieg in Sewastopol, das ist klar. Der in der Mitte steht für den Sieg im Baltikum, aber welcher genau? Könnte es für Sveaborg sein? Oder wurde Sankt Petersburg vielleicht eingenommen oder irgendwie zur Kapitulation gezwungen?

Die Frage bleibt unbeantwortet. Das Seltsamste hier ist, dass wir in derselben Reihe eine Medaille für den Sieg in Südafrika sehen, mit der alten Königin Victoria auf der Rückseite der Münze. Die entsprechenden Ereignisse in Südafrika ereigneten sich mit Sicherheit später als der Krimkrieg. Was könnte Südafrika und das Russische Reich vereinen?

Es erinnert mich an ein altes Lied über die Republik Transvaal und den Burenkrieg, der Ende des 19. Jahrhunderts in Südafrika stattfand .

Wen sich das gesamte 19. Jahrhundert und sogar das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ansehen, werden Sie feststellen, dass es voller seltsamer militärischer Konflikte und seltsamer Naturkatastrophen ist, die sich überall auf der Welt ereigneten (wahrscheinlich mit Ausnahme der Antarktis).

In den Vereinigten Staaten beispielsweise wurden solche Ereignisse (Naturkatastrophen) als Brände oder Erdbeben bezeichnet. Die übliche Folge dieser Katastrophen waren zerstörte Städte. Das Ausmaß der Zerstörung, die diese „Brände“ hinterlassen haben, sieht jedoch so verheerend aus, dass man denkt, sie sei durch eine Atomwaffe (oder eine andere Kraft ähnlicher Stärke) verursacht worden.

All diese Fakten deuten auf die Idee hin, dass irgendeine Kraft (oder Wesenheit) den gesamten Planeten von den Überresten der alten Zivilisation befreite. Später mussten Historiker es vertuschen, indem sie diese Ereignisse als Kriege oder Erdbeben bezeichneten, weil es unmöglich war, es vollständig zu verbergen.

Der Krimkrieg ist keine Ausnahme und war offenbar nur ein Teil eines viel größeren globalen Konflikts dieser Zeit. Was war der Grund für diese globale Säuberung?

Lassen Sie uns an dieser Stelle tiefer in den Krimkrieg eintauchen, insbesondere in die vorhandenen historischen Beweise. Glücklicherweise wurden einige digitale Archive noch nicht zensiert, sodass wir die Möglichkeit haben, einige interessante Details zu sehen.

Hierbei handelt es sich um ein weit verbreitetes Gemälde jener Zeit, das die Bombardierung von Odessa am 22. April 1854 darstellt. Im Internet ist eine große Auswahl ähnlicher Gemälde frei verfügbar, darunter auch solche, die torusförmige Wirbel darstellen .

Aber jetzt reden wir über etwas anderes. Schauen Sie sich die eingekreisten Fragmente des Gemäldes genau an.

Warum braucht ein Dampfschiff wie dieses Ihrer Meinung nach Masten mit Segeln? Sieht sehr seltsam aus. Ebenso seltsam sehen die kuppelförmigen Einheiten an den Seiten beider Schiffe aus. Was war ihr Zweck? Es handelte sich mit Sicherheit nicht um Kohlelager, denn eine Reise von England auf die Krim würde viel mehr Kohle transportieren, als diese beiden Lager fassen konnten.

Eine andere Frage ist: Wie konnten diese recht kleinen Kanonenboote mit ihrer Bewaffnung auf weite Distanzen solche Zerstörungen anrichten? Ich gehe davon aus, dass Gemälde wie dieses nicht original sind, sondern entweder im frühen 20. Jahrhundert entstanden oder von einigen älteren Gemälden kopiert wurden, wobei entscheidende Details entfernt oder retuschiert wurden.

Kommen wir nun zum heroischen Sewastopol. Über diese Stadt und ihre Belagerung , die fast ein Jahr dauerte (1854-1855), wurde viel erzählt.

Auszug aus Wikipedia:

„Die Belagerung von Sewastopol (damals auf Englisch „Belagerung von Sewastopol“ genannt) dauerte von Oktober 1854 bis September 1855, während des Krimkrieges. Die Alliierten (Franzosen, Sardinien, Osmanen und Briten) landeten am 14. September 1854 in Eupatoria. beabsichtigte, mit 50.000 Mann einen Siegeszug nach Sewastopol, der Hauptstadt der Krim, anzutreten. Die 56 Kilometer (35 Meilen) lange Überquerung dauerte ein Jahr voller Kämpfe gegen die Russen. Wichtige Schlachten auf dem Weg waren Alma (September 1854) und Balaklawa (Oktober 1854), Inkerman (November 1854), Tchernaya (August 1855), Redan (September 1855) und schließlich Malakoff (September 1855). Während der Belagerung unternahm die alliierte Marine am 17. Oktober sechs Bombardierungen der Hauptstadt 1854 und am 9. April, 6. Juni, 17. Juni, 17. August und 5. September 1855. Sewastopol ist eine der klassischen Belagerungen aller Zeiten.[9] Die Stadt Sewastopol war die Heimat der Schwarzmeerflotte des Zaren, die bedrohte das Mittelmeer. Die russische Feldarmee zog sich zurück, bevor die Alliierten es einschließen konnten. Die Belagerung war der Höhepunkt des Kampfes um den strategischen russischen Hafen in den Jahren 1854–55 und die letzte Episode im Krimkrieg.

Warum wollte der Feind Sewastopol so gern erobern, während er andere russische Städte in der Asow-Schwarzmeer-Region nur mit Bombardierungen zurückließ? Die Antwort liegt auf der Hand: Sewastopol war das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte, wo sich alle wichtigen Marineeinrichtungen befanden. Die Zerstörung dieses Hauptquartiers würde einfach zum Sturz der russischen Flotte führen.

Es ist schwer zu sagen, warum Sewastopol als Standort des wichtigsten Marinestützpunkts ausgewählt wurde. Feodosia beispielsweise verfügt über die tiefsten küstennahen Gewässer in der Region, die die Einfahrt großer Hochseeschiffe ermöglichen. Die Basis wurde wahrscheinlich von einer früheren Zivilisation geerbt (wenn ich das so sagen darf), und es war sinnlos, sie an einen anderen Ort zu verlegen. Darüber hinaus bestand zu dieser Zeit kein Bedarf an Schiffen mit größerer Tonnage.

Übrigens erhielten die Städte Odessa und Sewastopol ihren Namen durch den Willen von Katharina der Großen (Katharina II.). Diese Namen wurden von einigen anderen Städten übernommen, die früher irgendwo existierten und während mysteriöser Ereignisse verschwanden. Ihre ursprünglichen Namen gehen in der Geschichte verloren.

Stellen wir uns eine Situation vor, in der es den alliierten Streitkräften gelang, die russische Flotte zu zerstören, indem sie einfach die Basis von Sewastopol beschädigten. Die Aufgabe könnte als abgeschlossen betrachtet werden und Russland wäre nicht in der Lage, seine Schwarzmeerflotte wie ursprünglich geplant wiederherzustellen.

Eine andere Möglichkeit könnte darin bestehen, die Stadt zu übernehmen und sie in etwas Ähnliches wie Hongkong oder jede andere Kolonialstadt dieser Zeit zu verwandeln. Aber keines der oben genannten Dinge wurde getan. Die alliierten Streitkräfte haben gerade Sewastopol zerstört, und das zu einem hohen Preis.

Es stellte sich heraus, dass sie weder daran interessiert waren, die Basis zu behalten noch die Flotte zu zerstören. Der Schlüssel zu dieser ganzen Situation war irgendwo in der Stadt selbst verborgen. Eine Seite kämpfte darum, es zu verteidigen, während die andere es unbedingt erobern und zerstören wollte. Als Sewastopol schließlich zerstört wurde, verlor es seinen Wert für die alliierten Streitkräfte. Könnte dieser verborgene Schlüssel mit Energietechnologien der Vergangenheit zusammenhängen ?

So sah Sewasotopol am 12. September 1855 offiziell aus. Das Foto wurde von James Robertson, einem englischen Fotografen, aufgenommen. Tatsächlich verlor die Stadt zu diesem Zeitpunkt jegliche strategische Bedeutung, es gab fast keine intakten Strukturen mehr. Sogar Straßburg und Paris sahen nach den Bombenangriffen 1870–1871 besser aus. Im Gegensatz dazu sieht Sewastopol aus wie Hiroshima im Jahr 1945. Welche Geheimnisse bewahrte Sewastopol?

Es wäre klug, mit Waffen zu beginnen, mit denen man die Stadt in Ruinen hätte verwandeln können. Der offiziellen Geschichte zufolge wurde die Stadt gleichzeitig vom Land und vom Meer aus mit bis zu 800 Kanonen bombardiert. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese Kanonen Kanonenkugeln verschossen haben .

Das Bild oben zeigt grob das Aussehen dieser Kanonen in Aktion. Im Internet finden Sie viele ähnliche Bilder. Sie können jedoch feststellen, dass die Stadt nicht so aussieht, wie wir sie auf den Fotos von J. Robertson gesehen haben. Die Straßen und Gebäude sind nahezu intakt. Die Malakoff-Schanze liegt in Rauch, aber das bedeutet nichts, da der Rauch die ganze Stadt bedeckt. Es ist auch möglich, dass solche Bilder aus echten Fotos erstellt wurden, indem ein Hintergrund genommen und einige Details hinzugefügt wurden.

Wenn es sich bei diesem Bild um ein echtes Foto handelte, wo stand dann der Fotograf? Es war die Nordseite der Bucht. Es wird angenommen, dass die letzten überlebenden Verteidiger der Stadt dorthin evakuiert wurden. Es stellt sich also heraus, dass der Hauptangriff auf die Stadt von der Südseite aus begann. Der Angriff aus dem Norden wurde durch die Bucht oder aus anderen Gründen behindert.

Tatsächlich war die Nordseite (auf der linken Seite des Bildes) nicht für Bodenkämpfe geeignet und dort befand sich eine nördliche Festung. Früher wurde dieser Ort „Telegraphenberg“ genannt. Es wird vermutet, dass dort zu Beginn des Krieges ein optischer Telegraf stand. Aber mit wem haben sie damit kommuniziert? Und warum war es im Kampfeinsatz wertvoll?

All diese Fragen würden wahrscheinlich unbeantwortet bleiben, wenn wir nicht auf digitale Archive mit unzensierten Inhalten zugreifen könnten. Dank ihnen offenbart das Sewastopol des 19. Jahrhunderts seine merkwürdigen Details.

Dieser Druck unbekannten Datums und Autors wurde wahrscheinlich vor dem Krimkrieg angefertigt. Zumindest können wir keine Spuren der Zerstörung erkennen. Der Titel lautet: „Sewastopol. Von oben die Telegraphenbatterie“. Die Telegraphenbatterie ist genau der Telegraphenberg oder die nördliche Telegraphenfestung, die ich zuvor erwähnt habe. Die Bilder zeigen tatsächlich eine hoch aufragende Säule über der Festung. Wie sieht es heutzutage aus?

Von der ehemals bestehenden Festung sind dort heute nur noch Reste zu finden.

Allerdings war der Rundumblick auf Sewastopol von diesem Punkt aus zu dieser Zeit offenbar wunderschön. Lassen Sie uns den Druck in einigen Teilen vergrößern.

Wir können sehen, dass alle Festungen Schiffsmasten haben. Was war ihr Zweck?

Einige von Ihnen argumentierten, dass es sich um ein Schiff und nicht um eine Festung handelte. Schauen Sie sich hier das Bild an. Sie können Kabel sehen, die von den Masten herunterlaufen, die im vorherigen Bild zu sehen waren.

Diese Kabel sind an Isolatoreinheiten befestigt (Nr. 3 im Bild). Alle diese Elemente bildeten ein integrales (Energie-)Gitter. Das von diesen drei Soldaten gehaltene Seil (Nr. 1 im Bild) ist wahrscheinlich ein Draht (oder eine Aiguillette), der mit diesem Gitter verbunden werden könnte. Über den Zweck der Rückstoßtrosse (Nr. 2 im Bild) kann man streiten, aber angesichts der sichtbaren Befestigungen der Kanone ist ihre Anwesenheit fast sinnlos. Aber wenn wir bedenken, dass diese Trosse wie ein Draht funktioniert, der die Waffe mit dem Stromnetz oder einem Energiegerät verbindet, das sich unter der Festung befindet, dann wird alles klar. Was könnte sich unter der Festung befinden?

An dieser Stelle müssen wir einen kleinen Exkurs machen und uns an ein Dokument aus einem früheren Artikel erinnern.

Warum brauchten sie eine Person namens „Kapitän des Hafens“? Und warum wurde diese Person überhaupt Kapitän genannt? In der russischen Sprache wird diese Position uryadnik genannt, abgeleitet vom Wort ряд (ryad) (dt.: Reihe). Wörtliche Übersetzung wäre – eine Person, die in der Nähe einer Reihe steht. Wir können also davon ausgehen, dass diese Person irgendwie für eine Reihe von Dingen und deren Instandhaltung verantwortlich war. Ряд(Reihe)-ярд(Yard)-ядро(Kern) – alle diese Wörter haben offenbar die gleichen Wurzeln/den gleichen Ursprung, was Ähnlichkeiten in verschiedenen Sprachen erklärt. Was soll das alles heißen? Schauen wir uns ein weiteres Bild zur Verteidigung von Sewastopol an.

Welche Öfen stehen in Fort Nicholas? Mussten sie diesen Ort wirklich warm halten? Auf der Krim, im offenen Raum? Natürlich nicht. Dies sind die Reihen, über die wir zuvor gesprochen haben, Reihen (rus: ряды), die von Kapitänen (rus: урядники) unterhalten wurden. Diese Öfen/Generatoren sammelten die Energie, die zum Abfeuern der Kanonen im Obergeschoss erforderlich war. Kleine Luken an diesen Öfen wurden ausschließlich zu Wartungszwecken angebracht, es wurde kein Brennstoff hineingelegt.

Die Ladung, die sie sammelten, ging durch einen Metallrahmen, der in den Wänden verborgen war. Übrigens gibt es in der Festung Kertsch einen ähnlichen Metallrahmen, der bis zu jedem ehemaligen Kanonenpunkt reicht (4 Verbindungspunkte an jedem Punkt). Zusätzliche Gelenke wurden hergestellt, um entweder die Kraft der Waffe zu verstärken oder um eine Reserveenergiequelle zu haben.

Als diese Technologien in Vergessenheit gerieten, konnten aus ofenähnlichen Generatoren für Spezialenergie problemlos normale Öfen hergestellt werden.

Wie Sie wahrscheinlich erraten haben, ist Fort Nicholas verschwunden. Vollständig. Wahrscheinlich seit 1855.

Sie haben wahrscheinlich auch vermutet, dass Kanonen (die während des Krimkriegs eingesetzt wurden) keine Kanonenkugeln abfeuerten und dass die Waffen, die Sewastopol vollständig zerstörten, viel ausgefeilter waren. Schauen Sie sich nur das Ausmaß der Zerstörung an:

Die Projektile dieser Waffen zerfielen fast in Steinblöcke. Die restlichen Ziegel überlebten nur, weil sie von den Druckwellen zerstreut wurden. Man kann sich nur vorstellen, was mit den Menschen passiert ist, die solch verheerenden Waffen ausgesetzt waren. Der Mut der Sewastopol-Verteidiger verdient in der Tat höchste Erwähnung.

Es ist zu beachten, dass einige dieser Fotos vorab arrangiert sind. Gemessen an den (zusammengestapelten) Kanonenkugeln und dem Fehlen von Leichen.

Wie ich bereits zuvor geschrieben habe, wurde bei der Beseitigung der Spuren der früheren Zivilisation alles, was mit Technologien (und insbesondere Waffen, die im Krimkrieg eingesetzt wurden) zu tun hatte, absichtlich vergessen und versteckt. Allerdings funktionierte es nach viel einfacheren Prinzipien als moderne Massenvernichtungswaffen.

Während des Krimkrieges bestand eines der Ziele der Alliierten darin, solche Waffen zu zerstören, die sich im Besitz ihrer Feinde befanden. Sie erreichten ihr Ziel, allerdings mit großen Verlusten. Die russische Seite tat dasselbe, es gibt jedoch weniger historische Beweise für die zerstörten Schiffe der alliierten Streitkräfte (einschließlich solcher, die durch Vorabwaffen zerstört wurden).

Die Schiffe hatten übrigens sowohl Masten als auch Dampfmaschinen, aber die Masten waren nicht unbedingt für Segel gedacht, oder vielleicht sogar überhaupt nicht für Segel.

Sewastopol wurde besiegt. Von den Festungen und Batterien, die einst zu seiner Verteidigung dienten, ist fast nichts mehr übrig.

Eisenlager für die Masten blieben ironischerweise erhalten. Wie lässt sich das erklären? Alles ist einfach – sie dienten als elektrisch geerdete Blitzableiter (Blitzableiter). Die mit den oben genannten Waffen abgefeuerten Projektile hatten offenbar ähnliche Eigenschaften und ein ähnliches Aussehen wie Kugelblitze.

Wenn die Verteidiger von Sewastopol mit Ritterrüstungen ausgerüstet gewesen wären, hätte es viel weniger Verluste gegeben. Leider überlebten nur sehr wenige Menschen dieses Massaker.

Es gab jedoch noch etwas anderes. Fortschrittliche Energietechnologien der Vergangenheit wurden auf der ganzen Welt eingesetzt, daher gab es keinen Grund, Sewastopol fast ein Jahr lang zu belagern, nur um mehrere Einheiten dieser Waffen zu zerstören. Die Stadt hatte noch ein weiteres Geheimnis, aber was war es?

Zurück zur offiziellen Geschichte: Warum haben die Stadtverteidiger die Malakoff-Schanze bis zum Schluss beschützt? Welchen strategischen Wert hatte es?

Wie Sie auf dem Foto sehen können, war am Ende der Belagerung nichts Ungewöhnliches daran zu erkennen. Eine gemeinsame Festung, die manchmal auch „Redan“ genannt wird. Wenn die alliierten Streitkräfte eine strategische Höhe für Bombenangriffe auf die Stadt benötigt hätten, hätten sie problemlos die nördliche Festung erobern können, die eine perfekte Lage zum Beschießen der Bucht bietet.

Dieses Foto zeigt alles, was von der Malakoff-Schanze nach ihrer Niederlage übrig geblieben ist. Hier können wir sehen, dass die meisten Trümmer entfernt und ein Holzhaus darauf errichtet wurden. Der Zweck dieses Hauses ist unbekannt. Heutzutage ist der gesamte Ort in eine Gedenkstätte umgewandelt. Aber welches Geheimnis bewahrte es ursprünglich?

Um die Wahrheit herauszufinden, schauen wir uns noch einmal an, was die offizielle Geschichte dazu zu sagen hat (Auszug aus Wikipedia):

„Bis 1784 dienten die meisten Befestigungsanlagen rund um Sewastopol dem Schutz der Hafeneinfahrt, der Stadt selbst und ihres Marinestützpunkts und befanden sich in der Nähe dieser Merkmale. Der Bau von Befestigungsanlagen in den umliegenden Hügeln war bereits 1837 geplant. Doch zum Zeitpunkt der Schlacht waren auf der Nordseite der langen, nach Westen ausgerichteten Bucht nur grundlegende Einrichtungen und Straßen fertiggestellt. Im Süden war der Malakoff-Kurgan-Kamm der zentrale Anker des Verteidigungssystems. Er liegt etwa 2,5 Meilen ( 4,0 km südöstlich der Stadt gelegen, bestand es aus einem zweistöckigen Steinturm aus Kalkstein, auf dem die Russen zu Beginn der Belagerung fünf schwere 18-Pfünder-Kanonen aufgestellt hatten.

Um diesen Turm lauert ein Geheimnis. Obwohl bekannt ist, dass der Turm einige Zeit vor Kriegsbeginn gebaut wurde, zeigen die historischen Aufzeichnungen nicht genau, wann dies geschah, und auch in den zeitgenössischen Beschreibungen der Belagerung selbst wird dies nicht erwähnt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Schreibweisen und Übersetzungen ins oder aus dem Russischen, darunter Малахова башня. Bekannt ist, dass der Turm ursprünglich von Kaufleuten aus Sewastopol gebaut oder erweitert und später von der russischen Marine übernommen wurde. Der Turm hatte einen Durchmesser von etwa 14–15 Metern (46–49 Fuß) und eine Höhe von 8 Metern (26 Fuß). In seiner Mitte befand sich die als „Lunette Kamtschatka“ bekannte Batterie. Dabei handelte es sich um eine kleinere Festung, die mehrere Artilleriegeschütze schützen sollte.

Von welchem ​​Steinturm reden sie? Die Informationen aus dem Wiki scheinen unvollständig zu sein. Die Franzosen begannen einst mit der Herstellung von Kuchen namens Malakoff, aber ich glaube nicht, dass das etwas mit dem Fall zu tun hat (man hätte meinen können, dass sie in der Form dieses Turms hergestellt wurden). Wenn Sie sich die meisten Drucke ansehen, die die Schlacht um die Malakof-Schanze darstellen, werden Sie nichts außer einer Gruppe von Soldaten sehen, die auf einem Hügel kämpfen. Aber einige Drucke brachten schließlich die Wahrheit ans Licht.

Habe ich etwas im Hintergrund gesehen oder spielen mir nur meine Augen einen Streich?

Dieser Druck ist ziemlich realistisch. Sie können den Redan sehen, aber es gibt keinen Turm. Es ist jedoch der Titel, den wir uns ansehen sollten: „Innenraum des Malakoff mit den Überresten des Rundturms “. Dieser Redan ist wahrscheinlich das, was vom Turm übrig geblieben ist. Gehen wir weiter.

Hier sehen wir endlich eine Art Turm, allerdings bereits teilweise beschädigt.

Auf diesem Druck eines anderen Autors können wir den Turm so sehen, wie er ursprünglich aussah.

Ein weiterer Druck mit klarerem Aussehen.

Dieser Druck stammt aus einem Album mit Illustrationen von William Simpson. Dort sehen wir genauere Details des Turms, der offenbar auf einer riesigen Kerbmauer stand. Leider ist in diesem Druck der Turm bereits kaputt. Weitere Bilder konnte ich im Internet nicht finden, aber selbst diese waren schwer zu finden. Warum war es so wichtig, Details dieses Turms aus der Geschichte zu tilgen?

Meine weiteren Recherchen ergaben, dass der Malakoff-Turm bereits 1854 (vor den aktiven Kampfhandlungen) teilweise zerstört worden war. Derzeit ist es unmöglich herauszufinden, warum es passiert ist. Vielleicht handelte es sich um einen Sabotageakt, vielleicht gab es aber auch andere Kampfhandlungen, von denen wir nichts wissen.

Merkwürdigerweise konnten die „Manipulatoren“ der Geschichte nicht vorhersehen, dass architektonische Objekte in anderen Teilen der Welt kopiert und reproduziert werden könnten. Zu unserem Glück gibt es einen weiteren Turm, ähnlich dem, der einst auf der Malakoff-Schanze stand, der sich in einer Stadt namens Jena (Deutschland) auf einem Hügel namens (raten Sie mal) – Malakoff befindet. Das Bild wurde in einem unbekannten digitalen Archiv gefunden.

Im Jahr 1896 trug der Turm den gleichen Namen wie der Hügel. Später wurde er in „Kaizerturm“ umbenannt. Zu beachten ist, dass es in Deutschland zahlreiche „Kaizertürme“ gibt (mindestens 100). Aber glauben Sie wirklich, dass der deutsche Kanzler so viele Türme in seinem Namen bauen lassen musste? Aus historischer Sicht war es einfach praktisch, sie so zu benennen. Höchstwahrscheinlich wurde dieser Turm als Gedenkstätte im Zusammenhang mit den Ereignissen im Krimkrieg errichtet.

Es ist sogar möglich, dass Deutschland damals nicht auf der Seite der Gewinner stand. Eine Theorie besagt, dass Deutschland (sowie Österreich-Ungarn) im 19. Jahrhundert ein Verbündeter des Russischen Reiches war.

Schauen Sie sich nun den deutschen Malakoff-Turm und den auf Krimkriegsdrucken abgebildeten Turm genauer an. Ich habe genügend Gründe zu der Annahme, dass der deutsche Turm eine exakte Kopie des Sewastopol-Turms ist, abgesehen von einigen kleineren kosmetischen Details und dem Fehlen einer Kuppel (nach meinen Recherchen neigen solche Konstruktionen dazu, Kuppeln auf der Spitze zu haben).

Ok, die Türme könnten dieselben sein, aber was hat das mit den Technologien zur verlorenen Energie zu tun, würden Sie fragen? Kehren wir zu den Bildern zurück, die die Verteidigung von Sewastopol zeigen.

Das Bild zeigt Trockendocks für kleine Schiffe. Ein Autor hat es offenbar von einem echten Foto kopiert und dabei einige Details retuschiert. Sie können es selbst vergleichen (ein weiteres Foto aus der Sammlung von J. Robertson):

Achten Sie auf das gewölbte Gerüst (obere Hervorhebung), es ist nahezu intakt. Ich vermute, dass die gesamte Konstruktion geerdet ist und der obere Teil nur ein Aufbau ist. Sie können das gleiche Detail im Bild kopiert sehen, sowie viele andere Elemente. Sogar die Luken und Wasserkontrolleinheiten haben überlebt und sind auf dem Foto/Bild zu sehen.

Der Eingang zum Trockendock befindet sich auf der rechten Seite des gewölbten Fachwerks. Der Schmutz, den wir in der rechten Hälfte des Fotos sehen, war kurz vor der Aufnahme des Fotos dorthin gefallen und stammte offenbar von den Trümmern eines zerstörten Gebäudes, das einst auf dem oberen Hügel stand. Aber wie gelangte das Wasser in diese Docks?

Dieses Foto wurde von demselben J. Robertson gemacht. Das Bogengerüst und die Masthalterung sind erhalten geblieben, die gesamte Anlage ist jedoch zerstört. Was könnte es bedeuten?

Anscheinend hat J. Robertson nach und nach alle Phasen der Zerstörung Sewastopols erfasst. Zunächst fotografierte er die Stadt so, wie sie vor den Kampfhandlungen aussah, und dann nach der Zerstörung der Infrastruktur. Der beste Beweis für die Königin, dass die Mission der alliierten Streitkräfte abgeschlossen war.

Was die Zerstörung des Trockendocks anbelangt, war es notwendig, es unbrauchbar zu machen (für den Fall, dass sich jemand eines Tages dazu entschließt, seine Funktionsfähigkeit wiederherzustellen). Schließlich war diese Einrichtung für Sewastopol von entscheidender Bedeutung. Ohne sie könnte die Stadt nicht als Marinestützpunkt genutzt werden.

Wir haben immer noch keine Antwort auf die Frage gefunden: Wie wurden die Docks mit Wasser gefüllt? Zeit, zur Malakoff-Schanze zurückzukehren und einen Blick auf die moderne Satellitenkarte zu werfen.

Nr. 1 ist ein ehemaliger Hafenstandort. Auch heute noch gibt es nur wenige Bauten. Nr. 3 ist ein ehemaliger Standort der Malakoff-Schanze (obwohl sie ein größeres Gebiet einnahm). Nr. 2 zeigt uns Überreste einer vergrabenen Kaskadenstruktur, die auf die Docks ausgerichtet ist. Ich hoffe, jetzt wird es klar. Der Turm der Malakoff-Schanze war nichts anderes als eine hydrotechnische Anlage, die eine Schlüsselrolle bei der Wasserfüllung der Docks spielte. Ohne sie könnten die Docks nicht funktionieren, deshalb wurde sie bis zum Schluss bewacht.

Kehren wir zu einem der zuvor gezeigten Drucke zurück und schauen uns ihn genauer an.

Nr. 1 ist eine vereinfachte Darstellung der Docks, die wir zuvor besprochen haben. Aber was ist in dem mit Nr. 2 gekennzeichneten Bereich dargestellt? Es sieht aus wie ein weiteres Dock, aber für größere Schiffe. Schiffe fuhren über eine Bucht hinein, die derzeit nicht existiert. In der Nähe sind einige Schiffbauanlagen zu sehen. Sie alle waren offenbar zur Zerstörung bestimmt.

Wie Sie sehen, wurden die meisten Anlagen in Ruinen verwandelt. Der Malakoff-Turm als wichtigstes Element wurde zerstört und geriet in Vergessenheit. Heutzutage ist die Krim mit ernsthaften Problemen bei der Wasserversorgung konfrontiert – Grundwasser scheint nicht vorhanden zu sein. Sie haben vielleicht schon vermutet, dass es dieses Problem nie gegeben hätte, wenn nicht alle hydrotechnischen Anlagen zerstört worden wären.

Zeit, alles zusammenzufassen.

Der Krimkrieg sowie alle anderen militärischen Zusammenstöße in der Nähe der Grenzen des Russischen Reiches, die Mitte des 19. Jahrhunderts stattfanden, hatten eine recht greifbare Grundlage.

Ihr Ziel waren derzeit vergessene (verbotene) Energietechnologien, die nach einer wenig bekannten globalen Katastrophe weiterhin existierten. Das Russische Reich war nach dieser Katastrophe eines der am stärksten betroffenen Gebiete. Verschiedene Nationen nutzten diese Situation zu ihrem Vorteil und schickten Militärverbände auf russisches Territorium. Ich werde sie im übertragenen Sinne „Alliierte Streitkräfte“ (oder die erste internationale Union) nennen.

Russland gelang es, sich gegen den Angriff dieser ersten Union zu wehren. Es war die Zeit, als der Krimkrieg stattfand. Das Ergebnis dieses Krieges scheint bei allen Seiten gut anzukommen.

Die Verteidigung von Sewastopol war eine der lebhaftesten Etappen dieses Krieges. In keiner anderen Stadt kam es zu so heftigen und langen Kämpfen wie in Sewastopol (zumindest gibt es keine Aufzeichnungen darüber). Das Hauptziel dieses Konflikts war der Marinestützpunkt Sewastopols, der mit alten Energietechnologien betrieben wurde. Diese Technologie war für die neue Weltordnung völlig ungeeignet.

Auch das Russische Reich war nicht an der Nutzung dieser Technologie interessiert. Alle Einrichtungen (die diese Technologie nutzten), die überlebten und ihre Arbeit sogar fortsetzten, existierten unabhängig, eher entgegen als dank der Regierungspolitik.

Das Russische Reich war nur eine weitere abhängige Kolonie von Herrschern hinter den Kulissen und teilte daher deren Pläne hinsichtlich der Nutzung alter Technologien.

Als also die industrielle Revolution im späten 19. Jahrhundert stattfand, mussten alle Überreste alter Technologien zerstört und vollständig versteckt werden, sonst hätten sie außer Kontrolle geraten können.

Diesmal bestand jedoch keine Notwendigkeit, alliierte (internationale) Streitkräfte dorthin zu schicken. Eine weitere „internationale“ Truppe erschien „zur richtigen Zeit“ und erledigte die Arbeit mit den Händen halbkundiger Bürger.

Die Leser stellen vielleicht eine berechtigte Frage: Was ist mit anderen Anlagen im Russischen Reich geschehen, die ähnliche Energietechnologien verwendeten?

Im Baltikum zum Beispiel? Es ist schwer, es mit Sicherheit zu sagen. Ich kann nur davon ausgehen, dass einige stillschweigend, ohne Belagerungen und Kämpfe, konfisziert und demontiert wurden.

Allerdings glaube ich nicht, dass wir jemals die genaue Wahrheit erfahren werden. Obwohl es zahlreiche historische Materialien zum 19. Jahrhundertgibt, ist es immer noch eine sehr umstrittene und vage Zeit in unserer nationalen Geschichte.

Dennoch wurde und wird der Plan, die Wahrheit zu verbergen, immer umgesetzt.

Mehr zum Thema im Buch: „Die Schlammflut-Hypothese:: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Quelle