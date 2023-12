Wurde im Jahr 1903 in Samarkand (Usbekistan) ein mysteriöses „Sterntor“ entdeckt?

Im Jahr 1903 wurde in Samarkand (Usbekistan) ein mysteriöses „Sterntor“ entdeckt.

Samarkand war den alten Griechen als „Marakanda“ bekannt und berühmt für die fruchtbare Ebene „Zarashon“, die von den Griechen „Polytimetos“ genannt wurde.

Die Stadt wurde von den Persern gegründet und 329 v. Chr. wurde die Zitadelle von Alexander dem Großen erobert.

Unter muslimischer Herrschaft verlief die Entwicklung der Stadt rasant, insbesondere unter der persischen Herrschaft der Samaniden-Dynastie. Die Mongolen unter der Führung von Ginghis Khan zerstören die Stadt im Jahr 1220.

Unter der Herrschaft des mongolischen Khans Timur Lenk wird Samarkand zur Hauptstadt seines Reiches. Im Jahr 1925 wurde die Stadt zur Hauptstadt Usbekistans, die Hauptstadt wurde später nach Taschkent verlegt.

Warum habe ich diese Einführung gemacht? Denn auf einem 1903 in Samarkand (Usbekistan) aufgenommenen Foto sind einige Archäologen vor einer Art „Sterntor“ zu sehen!

Dieses Tor ist eines der seltensten Artefakte, die ich je gesehen habe. Es sieht aus wie etwas aus einem Science-Fiction-Film oder als käme es aus einer anderen Dimension! (Erinnern Sie sich übrigens an die Science-Fiction-Serie „Stargate“?)

Leider befindet sich das „Sterntor“ in keinem Museum mehr auf der Welt, es ist jedoch möglich, dass es in eine Privatsammlung gelangte.

Schauen Sie sich andererseits die Zeichen an den Rändern des Tores an … Ähnliche Zeichen finden sich auch in der „Stargate“ -Serie! Wurden die Produzenten dieser Serie von dieser mysteriösen Entdeckung inspiriert?

Wo ist das Artefakt jetzt? Und warum haben sie es versteckt?

PS: Im Internet sorgte dieses Foto für einige Diskussionen. Einige glauben, dass das Bild gefälscht, also manipuliert, sei.

Bei weiterer Suche fanden wir dasselbe Bild, das der Instagram-Nutzer Andrea Bonazzi am 1. Mai 2021 hochgeladen hatte. Andrea ist nicht nur Übersetzerin und Sachbuchautorin, sondern kreiert auch liebevoll gestaltete Skulpturen und Fotomontagen, die ein wahres Sammlervergnügen darstellen.

In einer Antwort auf den Beitrag bemerkte Andrea Bonazzi , dass jemand das Bild genommen und es als echt veröffentlicht habe.

Der Kommentar lautete: „Jemand auf Instagram hat dieses Bild gestohlen, verändert und es als echtes Foto veröffentlicht. Ich habe das Konto gerade gemeldet.“

Wir nahmen ein Stichwort und wandten uns an Bonazzi, der bestätigte, dass es sich bei dem viralen Bild nur um ein von ihm geschaffenes Kunstwerk handelte und nicht real sei .

„Normalerweise mache ich Fotomontagen als redaktionelle Illustrationen, bei denen ich meine eigenen Fantasieskulpturen in alte Fotos einfüge, und in letzter Zeit wurden einige dieser Illustrationen gestohlen und fälschlicherweise als „echte“ Bilder im Internet veröffentlicht“, sagte Bonazzi gegenüber NewsMobile.

Er teilte uns auch das Originalbild mit, das ihn zu der Illustration inspirierte.

