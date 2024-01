Bahnbrechende archäologische und wissenschaftliche Entdeckung in der schwarzen Wüste Jordaniens

Vorstellung meiner Entdeckung in der schwarzen Wüste Jordaniens

Diese These hat das Ziel die wahre Geschichte der Menschheit zu beweisen und durch für jeden Biologen ganz überprüfbare und schlüssige Nachweise die Wahrheit der Schöpfung des menschlichen Wesens sowie der anderen Lebewesen zu bestätigen. von Virtudes Pontes Sánchez

Die vorliegende Schilderung gilt für alle Disziplinen der Biologie, in allen Bereichen der lebendigen Spezies: menschlich, tierisch sowie Pflanzenbiologie damit alle Experten Ihre Aufmerksamkeit genau auf die folgenden Punkte lenken:

Man kann in der schwarzen Wüste Jordaniens dank der technologischen Fortschritte, die die Fotoaufnahme von Satelliten aus ermöglichen, einige Kreise auszumachen.

Solche Kreise wurden mit Basaltsteinen geschaffen und stellen spezifische Geoglyphen dar, über die die Archäologen verschiedene Theorien und Zwecke spekuliert haben. Allerdings weißt kein Archäologe was sie wirklich darstellen und für welchen Zweck sie verwendet werden.

Nachdem ich mehr als 28 Jahre Forschungen mit den alten Schriften und der megalithischen Archäologie gesammelt habe und als ich diese Bilder gesehen habe, würde es mir schnell bewusst, was diese Basaltkreise sind und welchen Zweck sie haben. Auf dem nachfolgenden Bild zeige ich Ihnen die vorgenannten Kreise sowie die These die meine Schlussfolgerung erläutert.

Bild der Geoglyphen der schwarzen Wüste Jordaniens. (Abb. 2)

Wie Sie feststellen können, zeigen die vorgenannten Bilder der Geoglyphen sowie die nächsten dasselbe, das heißt, Embryonen in der Entwicklungsphase, jedoch mit dem Unterschied, dass die Geoglyphen der Wüste nach den Archäologen mit etwa 8.500 Jahren datiert werden. (Abb. 3)

Die Geoglyphen befinden sich nicht nur in der Wüste Jordaniens, sondern auch in mehr Länder und in der Gegend wo die alten Schriften vom Garten Eden berichten. (Abb. 4)

Es gibt auch Geoglyphen, die Bilder von Stammzellen darstellen, wie die nachfolgenden (Abb. 5 und Abb. 6):

Es gibt jedoch in Wahrheit noch viel mehr als was Sie sich zur Zeit vorstellen können, sogar eine gute Erklärung, warum sie auf diese Weise mit Basaltsteinen gebaut wurden. Eine Unzahl von vorhandenen Bildern sind imstande, unsere Schöpfung und die Falschheit der Evolutionstheorie zu beweisen. Die alten Schriften sagen die Wahrheit in dieser Hinsicht und die Schöpfung ist wahr.

Wie Sie erkennen werden, ist es einfach für die Experten in Biologie, dies zu überprüfen, ich weiß dass all dies wahr ist und eine der größten Entdeckungen darstellt, damit die Menschheit ihre wahre Herkunft sehen kann.

Ich bin auf der Suche nach aufrichtigen Biologen und Geologen, die der Welt die Wahrheit zeigen zu können, um eine gutes Team von Fachleuten zu begründen und dadurch neben meinen Forschungen die Bedeutung und die Tragweite solcher Geoglyphen zu erläutern, da diese Geoglyphen schlüssige Beweise unserer Herkunft sowie der Herkunft aller anderen Spezies dieses Planeten sind.

Selbst die alten Schriften berichten, dass die Wissenschaft vorankommen und berichten würde, sowie dass die gesiegelten Bücher geöffnet sein würden. Solche Bücher sind überall in der Welt geschrieben worden und deren Öffnung ist mit dem Durchbruch von den Mikroskopen, der Wissenschaft und der Satelliten bereits im Gange.

Ich habe das offensichtlichste Projekt, um der ganzen Welt ihre wahre Geschichte zu zeigen. Ich suche nach Biologen aller Disziplinen sowohl der menschlichen Biologie, als auch der Tier- und Pflanzenbiologie, als Partner, die sie sich verpflichtet fühlen, für die Welt diese Wahrheit zu entdecken.

Zusammen können wir das beste aus Fachleuten bestehendes Team für eine solche spektakuläre und in der Geschichte der Menschheit einzigartige Arbeit ins Leben rufen.

Sollten Sie Interesse an mein Projekt haben, hierunter finden Sie meine Kontaktdaten:

Virtudes Pontes Sánchez Email: century.discoveries.jordan@gmail.com

Video: