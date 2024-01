Ermittler warnt: In der Antarktis lauert das „ultimative Böse“

Der renommierte UFO- und paranormale Ermittler Billy Carson warnt vor weiteren Erkundungen in der Antarktis und behauptet, sie könnten ein „uraltes Übel“ erwecken.

Er bezieht sich auf die Aussagen des amerikanischen Astronauten Buzz Aldrin, der laut Carson eine in den Ellsworth Mountains verborgene Bedrohung auf dem Kontinent entdeckt hatte.

In einem Interview mit Podcaster Shawn Ryan sagte Carson, dass die Pyramide, die auf einem NASA-Foto zu sehen war, bestätige, dass „wir alle in Gefahr sind – sie ist das Böse selbst.“

Obwohl viele Menschen die Theorie widerlegen, besteht der UFO-Fanatiker felsenfest auf deren Wahrheitsgehalt.

Der Astronaut Buzz Aldrin, der 1969 die Mondoberfläche betrat, besuchte 2016 den Südpol, musste jedoch nach einem medizinischen Notfall evakuiert werden.

Carson sagte, der Mondwanderer sei auf den gefrorenen Kontinent gegangen, um die Führer der Welt zu treffen, habe aber Angst vor dem „ultimativ Bösen“.

Die meisten Wissenschaftler glauben, dass die Pyramide in den Ellsworth Mountains natürlich ist und durch natürliche Prozesse entstanden ist.

Carson argumentiert jedoch, dass es entweder von Menschen oder einer anderen intelligenten Lebensform geschaffen wurde, als die Antarktis eine tropische Region war.

„Eine der Pyramiden ist zwei mal zwei Kilometer mal zwei Kilometer groß“, sagte er. Dies ist nur ein Beispiel für eine Struktur, die vor dem liegt, was viele als den Beginn der menschlichen Zivilisation betrachten.

Carson behauptet auch, dass wissenschaftliche Experimente in der Antarktis alte wissenschaftliche Erkenntnisse „wiederentdecken“, die in der Vergangenheit zur Kommunikation mit Außerirdischen genutzt wurden.

„Ich glaube wirklich an das Leben in anderen Welten und sogar in anderen Dimensionen“, fügt er hinzu.

Trotz Zweifeln und Kontroversen mahnt Carson zur Vorsicht und warnt vor weiterer wissenschaftlicher Forschung in dieser mysteriösen Region.