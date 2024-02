Über China wurde ein „UFO“ mit „drei Lichtquellen“ gemeldet, das sich schnell bewegte, ohne einen Ton von sich zu geben (Video)

Berichte über ein UFO in China kursieren im Internet, wobei Einwohner von Peking und umliegenden Städten behaupten, „ein sich bewegendes wolkenähnliches Objekt“ mit drei Lichtquellen gesehen zu haben.

Bilder und Videos der Beobachtung überschwemmten am Montag vor drei Wochen chinesische Social-Media-Plattformen, wobei viele Nutzer sie allgemein als „nebligen Lichtball“ beschrieben, der sich von West nach Ost bewegte, ohne einen Ton von sich zu geben.

Mehr als 900.000 Threads über die Sichtung sind am Montagnachmittag online aufgetaucht.

Eine Person teilte auf Weibo mit, dass das Wetter in Peking klar war, als sie „ein leuchtendes Objekt auftauchen“ sah und zu dem Schluss kam, dass es sich nicht um ein Flugzeug handelte, da es keine blinkenden Lichter gab.

Der Lichtball erschien am Montagmorgen über der Hauptstadt des Landes und bis nach Tianjin und den Zentralprovinzen Shanxi und Shandong im Osten.

Ein Benutzer teilte mit, dass das Objekt drei Lichtquellen hatte und die Form eines gleichschenkligen Dreiecks hatte und „wie ein Nebel verschwand und spurlos verschwand“.

Ein weiterer Beitrag auf Weibo: „Es flogen drei Lichtquellen sehr schnell.“

„Zur gleichen Zeit gab es einen großen Heiligenschein auf der Ostseite der Lichtgruppe. Es war kein Ton zu hören.‘

Ein Einwohner Pekings kommentierte: „Was ist das für ein Ding? Und es fliegt sehr schnell und ist plötzlich vor mir.“

Ein Astronom äußerte sich ebenfalls zu den Sichtungen und vermutete, dass es sich bei dem UFO um eine Weltraumrakete handeln könnte, mit der am Sonntag die Starlink-Satelliten von SpaceX gestartet wurden – die Vermutung muss jedoch noch bestätigt werden.

Laut der South China Morning Post veröffentlichte auch Wang Zhuoxiao, ein Forscher am Zentrum für Astronomietechnologie der Tsinghua-Universität in Peking, seine Spekulationen online .

Zhuoxiao vermutete, dass es sich bei dem leuchtenden Objekt um überschüssigen Treibstoff handelte, der von einer SpaceX-Rakete freigesetzt wurde, die am Sonntag um 3:59 Uhr ET von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien startete.

Die Aussagen stimmen mit dem sogenannten „Twilight-Phänomen“ überein, das entsteht, wenn unverbrannte Treibstoff- und Wasserpartikel, die im Kondensstreifen einer Trägerrakete zurückbleiben, kondensieren, gefrieren und sich dann hoch oben in der weniger dichten oberen Atmosphäre ausdehnen.

Zhuoxiao bemerkte, dass die kreisförmige Form wahrscheinlich entstand, als die Rakete eine Taumelbewegung ausführte, um nicht benötigten Treibstoff freizusetzen, der ihr beim Aufstieg in die Umlaufbahn behilflich war.

Ein anonymer Astronom vom Pekinger Planetarium sagte auch, es könnte sich um eine aus den USA gestartete Rakete gehandelt haben.

Der Astronom erwähnte eine ähnliche Sichtung in China am 13. September 2023, die später mit einer Raketenwolke in Verbindung gebracht wurde, die bei einem früheren SpaceX-Start entstanden war.

Video: