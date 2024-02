Boom! X2.5 – Die viertstärkste Sonneneruption des aktuellen Sonnenzyklus (Videos)

Die viertstärkste Sonneneruption des aktuellen Sonnenzyklus (X2,5) wurde gerade um 06:53 UTC (16. Februar) um Sonnenregion AR 3576 in der Nähe des südwestlichen Randes entdeckt.

In den neuesten Bildern des Koronographen zeichnet sich nun ein großer koronaler Massenauswurf (CME) ab.

Es wurde eine Funkemission vom Typ II mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 2674 km/s aufgezeichnet.

Obwohl der Großteil des Plasmas auf unseren Planeten gerichtet sein sollte, ist eine auf die Erde gerichtete Komponente möglich.

Darüber hinaus war ein 10-cm-Radioburst (Tenflare) mit einer Dauer von 5 Minuten und einem Spitzenfluss von 420 SFU mit dem Ereignis verbunden. Ein 10-cm-Funkausbruch weist darauf hin, dass der mit einer Sonneneruption bei der 10-cm-Wellenlänge verbundene elektromagnetische Ausbruch doppelt oder größer war als der ursprüngliche 10-cm-Funkhintergrund.

Dies kann ein Hinweis auf erhebliche Funkstörungen im Zusammenhang mit einer Sonneneruption sein. Dieses Rauschen ist im Allgemeinen nur von kurzer Dauer, kann jedoch bei empfindlichen Empfängern wie Radar, GPS und Satellitenkommunikation Störungen verursachen.

Die Lage dieser Region (südwestlicher Rand) begünstigt keine erdgerichteten CMEs, es wird jedoch ein Sonnenstrahlungssturm der Stärke S1 oder größer erwartet.

Es ist möglich, dass ein Teil des CME auf die Erde gerichtet ist.

Video:

In den letzten vier Tagen wurden auf der Rückseite der Sonne mehrere koronale Massenauswürfe mit hoher Energie beobachtet.

Am 12. Februar wurde eine Eruption jenseits des südwestlichen Randes beobachtet, die für einen weiteren Anstieg der Partikelkonzentration an der Erde verantwortlich war.

Im Video unten wurden nun sowohl am 14. Februar als auch am 15. Februar, zwei weitere energiereiche Plasmaausbrüche in LASCO-Bildern beobachtet. Beachten Sie in dem Video mit freundlicher Genehmigung von SDO/AIA auch die Plasmawelle, die die Explosionsstelle hinter dem südlichen Rand verlässt.

Es ist möglich, dass eine oder mehrere dieser Eruptionen durch Flare-Aktivität um den alten AR 3575 verursacht wurden, der Quelle eines X3.3-Flares am 9. Februar, als es hinter dem Rand verschwand. Vorerst werde ich weiterhin beobachten, was sowohl auf der Rückseite als auch auf der Erdseite der Sonne passiert, und über alles Interessante berichten, wenn es passiert.

Video: