Das Blut außergewöhnlich langlebiger Menschen offenbart wesentliche Unterschiede

Hundertjährige, die einst als selten galten, sind mittlerweile alltäglich. Tatsächlich sind sie die am schnellsten wachsende demografische Gruppe der Weltbevölkerung, deren Zahl sich seit den 1970er Jahren etwa alle zehn Jahre verdoppelt.

Wie lange Menschen leben können und was ein langes und gesundes Leben ausmacht, ist seit jeher von Interesse. Platon und Aristoteles diskutierten und schrieben über den Alterungsprozess vor über 2.300 Jahren.

Es ist jedoch nicht einfach, die Geheimnisse hinter außergewöhnlicher Langlebigkeit zu verstehen. Dabei geht es darum, das komplexe Zusammenspiel von genetischer Veranlagung und Lebensstilfaktoren sowie deren Wechselwirkung im Laufe des Lebens eines Menschen zu entschlüsseln.

Jetzt hat unsere aktuelle, in GeroScience veröffentlichte Studie einige gängige Biomarker enthüllt, darunter den Cholesterin- und Glukosespiegel bei Menschen, die älter als 90 Jahre sind.

Neunzig- und Hundertjährige sind seit langem von großem Interesse für Wissenschaftler, da sie uns helfen könnten zu verstehen, wie wir länger leben und vielleicht auch gesünder altern können.

Bisher waren Studien über Hundertjährige häufig in kleinem Rahmen durchgeführt worden und konzentrierten sich auf eine ausgewählte Gruppe, beispielsweise ohne Hundertjährige, die in Pflegeheimen leben.

Riesiger Datensatz

Bei unserer Studie handelt es sich um die bisher größte Studie, in der die lebenslang gemessenen Biomarkerprofile von außergewöhnlich langlebigen Menschen und ihren kurzlebigeren Altersgenossen verglichen werden.

Wir verglichen die Biomarker-Profile von Menschen, die über 100 Jahre alt wurden, mit denen ihrer jüngeren Altersgenossen und untersuchten den Zusammenhang zwischen den Profilen und der Chance, ein Hundertjähriger zu werden.

Unsere Forschung umfasste Daten von 44.000 Schweden, die im Alter von 64 bis 99 Jahren einer Gesundheitsuntersuchung unterzogen wurden – es handelte sich dabei um eine Stichprobe der sogenannten Amoris-Kohorte .

Diese Teilnehmer wurden dann bis zu 35 Jahre lang anhand schwedischer Registerdaten verfolgt. Von diesen Menschen wurden 1.224 oder 2,7 % 100 Jahre alt. Die überwiegende Mehrheit (85 %) der Hundertjährigen war weiblich.

Zwölf blutbasierte Biomarker im Zusammenhang mit Entzündung, Stoffwechsel, Leber- und Nierenfunktion sowie potenzieller Unterernährung und Anämie wurden einbezogen. All dies wurde in früheren Studien mit Alterung oder Mortalität in Verbindung gebracht.

Der mit Entzündungen verbundene Biomarker war Harnsäure – ein Abfallprodukt im Körper, das bei der Verdauung bestimmter Nahrungsmittel entsteht.

Wir untersuchten auch Marker, die mit dem Stoffwechselstatus und der Stoffwechselfunktion zusammenhängen, einschließlich Gesamtcholesterin und Glukose, sowie solche, die mit der Leberfunktion zusammenhängen, wie Alaninaminotransferase (Alat), Aspartataminotransferase (Asat), Albumin, Gamma-Glutamyltransferase (GGT) und alkalische Phosphatase (Alp) und Laktatdehydrogenase (LD).

Wir haben uns auch Kreatinin angesehen, das mit der Nierenfunktion zusammenhängt, sowie Eisen und die Gesamteisenbindungskapazität (TIBC), die mit Anämie verbunden sind. Schließlich untersuchten wir auch Albumin, einen mit der Ernährung verbundenen Biomarker.

Ergebnisse

Wir fanden heraus, dass diejenigen, die es bis zu ihrem hundertsten Geburtstag schafften, ab dem 60. Lebensjahr im Großen und Ganzen tendenziell niedrigere Glukose-, Kreatinin- und Harnsäurewerte aufwiesen.

Obwohl sich die Medianwerte bei den meisten Biomarkern zwischen Hundertjährigen und Nicht-Hundertjährigen nicht wesentlich unterschieden, zeigten Hundertjährige selten extrem hohe oder niedrige Werte.

Beispielsweise hatten nur sehr wenige der Hundertjährigen früher im Leben einen Glukosespiegel über 6,5 mmol/L oder einen Kreatininspiegel über 125 µmol/L.

Bei vielen Biomarkern wiesen sowohl Hundertjährige als auch Nicht-Hundertjährige Werte auf, die außerhalb des in klinischen Leitlinien als normal geltenden Bereichs lagen. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass diese Richtlinien auf einer jüngeren und gesünderen Bevölkerung basieren.

Bei der Untersuchung, welche Biomarker mit der Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, in Zusammenhang stehen, stellten wir fest, dass alle bis auf zwei (Alat und Albumin) der 12 Biomarker einen Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit, 100 Jahre alt zu werden, aufwiesen. Dies galt sogar nach Berücksichtigung von Alter, Geschlecht und Krankheitslast .

Die Menschen in der niedrigsten der fünf Gruppen hinsichtlich der Gesamtcholesterin- und Eisenwerte hatten eine geringere Chance, 100 Jahre alt zu werden, im Vergleich zu denen mit höheren Werten. Unterdessen verringerten Menschen mit höheren Werten von Glukose, Kreatinin, Harnsäure und Markern für die Leberfunktion auch die Chance, ein Hundertjähriger zu werden.

In absoluten Zahlen waren die Unterschiede bei einigen Biomarkern eher gering, bei anderen waren die Unterschiede etwas größer.

Bei Harnsäure beispielsweise betrug der absolute Unterschied 2,5 Prozentpunkte. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen in der Gruppe mit dem niedrigsten Harnsäurespiegel 100 Jahre alt werden, bei 4 % liegt, während in der Gruppe mit den höchsten Harnsäurewerten nur 1,5 % das 100. Lebensjahr erreichten.

Auch wenn die von uns entdeckten Unterschiede insgesamt eher gering waren, deuten sie auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Stoffwechselgesundheit, Ernährung und außergewöhnlicher Langlebigkeit hin.

Die Studie lässt jedoch keine Rückschlüsse darauf zu, welche Lebensstilfaktoren oder Gene für die Biomarkerwerte verantwortlich sind.

Man kann jedoch davon ausgehen, dass Faktoren wie Ernährung und Alkoholkonsum eine Rolle spielen.

Es ist wahrscheinlich keine schlechte Idee, mit zunehmendem Alter Ihre Nieren- und Leberwerte sowie Glukose- und Harnsäurewerte im Auge zu behalten.

Allerdings spielt der Zufall wahrscheinlich irgendwann eine Rolle beim Erreichen eines außergewöhnlichen Alters.

Aber die Tatsache, dass Unterschiede in den Biomarkern schon lange vor dem Tod beobachtet werden konnten, legt nahe, dass auch Gene und Lebensstil eine Rolle spielen könnten.