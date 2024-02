In China wurde ein riesiger Fußabdruck entdeckt (Video)

Als eine Gruppe von Fotografen die Region in der Nähe des Dorfes Pingyan in China erkundete, stieß sie auf einen RIESIGEN Fußabdruck, der in Steinen eingebettet war.

Der gewaltige Fußabdruck stammt vermutlich aus der Antike und ist 57 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und 3 Zentimeter tief.

Die Idee, dass Riesen die Erde durchstreiften, hat das Interesse und die Fantasie von Schriftstellern, Forschern und Archäologen auf der ganzen Welt geweckt.

Auch wenn „Riesen“ nur als Mythos und Produkt der Folklore gelten, deuten zahlreiche Entdeckungen auf unserem Planeten auf eine andere „Wahrheit“ hin.

Nach und nach entdecken Menschen auf der ganzen Welt, was viele als den ultimativen Beweis dafür betrachten, dass diese Wesen einst auf der Erde existierten.

Angeblich wurden in Asien neue Beweise entdeckt, die bestätigen könnten, dass hinter diesen Geschichten mehr steckt als nur Mythen.

Im Dorf Pingyan in China stieß eine Gruppe Fotografen auf einen RIESIGEN Fußabdruck, der in Steinen versteinert war.

Es ist eines von vielen, die auf der ganzen Welt gefunden wurden. Die massive Markierung stammt vermutlich aus der Antike und ist 57 Zentimeter lang, 20 Zentimeter breit und 3 Zentimeter tief.

Derzeit untersuchen Forscher die Entdeckung, indem sie den Ursprung und das Alter des massiven versteinerten Fußabdrucks untersuchen, in der Hoffnung, die Wahrheit dahinter ans Licht zu bringen.

Wie bereits erwähnt, sind riesige Fußabdrücke alles andere als neu. Tatsächlich fand Stoeffel Coetzee 1912 einen riesigen Fußabdruck von 128 Zentimetern Länge und 60 Zentimetern Breite .

Michael Tellinger , der 2012 ein YouTube-Video des riesigen Fußabdrucks hochgeladen hat, ist fest davon überzeugt, dass es sich um einen der besten Beweise für die Idee handelt, dass Riesen die Erde durchstreiften.

Tellinger bezeichnet den 1,2 Meter langen Fußabdruck, der von den Einheimischen als „ Fußabdruck Gottes “ bezeichnet wird, als sensationell und geht davon aus, dass er etwa 200 Millionen Jahre alt ist.

Neben dem Fußabdruck Gottes in Südafrika wurde 1987 vom Paläontologen Jerry MacDonald auch ein 290 Millionen Jahre alter Fußabdruck in New Mexico entdeckt.

Dieser 290 Millionen Jahre alte Fußabdruck wurde von Paläontologen als „problematisch“ eingestuft, da sie offenbar nicht verstehen, wie er dorthin gelangte und, noch besser, wer ihn dort hinterlassen hat.

Beweisen alle oben genannten Fußabdrücke, dass die Geschichte, wie sie uns in der Schule beigebracht wurde, falsch ist?

Interessanterweise gibt es in fast allen alten Kulturen und Zivilisationen Geschichten und Erzählungen über gigantische Wesen, die die Erde bewohnen.

Wir können Geschichten in vielen Mythologien der antiken Welt finden: griechische, nordische, germanische, indische, indogermanische, aber auch in der neuen Welt wie in den Traditionen der Mayas, Azteken und Inkas; vor allem aber in fast allen wichtigen heiligen Büchern der Antike: im Lebhar Gabhale, im hinduistischen Ramayana und sogar in der Bibel.

Was sind deine Gedanken? Ist es möglich, dass in der Vergangenheit tatsächlich Riesen die Erde durchstreiften?

Viele von Ihnen werden über diesen Fund unterschiedliche Ansichten haben, aber Hinweise auf Riesen finden sich an zahlreichen Orten auf der ganzen Welt und sogar in alten Texten.

Video: