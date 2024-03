Mann, der behauptet, der „letzte Mensch“ zu sein, fährt Lamborghini durch leere Stadt, um „zu beweisen, dass er ein Zeitreisender ist“

Der TikToker hat ein weiteres Video gepostet, um den Zuschauern seine Theorie zu beweisen.

Ein Mann, der behauptet, der „letzte Mensch“ der Zukunft auf dem Planeten zu sein, hat ein weiteres Video gepostet, um seinen Standpunkt zu beweisen.

Auf TikTok ist er als @unicosobreviviente bekannt, was aus dem Spanischen „einsamer Überlebender“ bedeutet, und hat auf der Social-Media-Plattform eine Fangemeinde von über acht Millionen.

Der Content-Ersteller postet auch virale Clips, in denen er Touristenattraktionen besucht , auf denen scheinbar keine anderen Menschen zu sehen sind, und durch leere Straßen fährt.

Unico Sobreviviente, auch bekannt als Javier, behauptet, ein „Zeitreisender, der im Jahr 2027 feststeckt“, und behauptet zunächst, er sei im Jahr 2021 sechs Jahre in die Zukunft geschickt worden.

Er behauptete auch, dass er in diesem Jahr der letzte Mensch auf dem Planeten gewesen sei, und hat seitdem Clips geteilt, in denen er leere Städte und Gebiete erkundet, in denen normalerweise viel los ist, und nutzt diese als Beweis für seine Behauptungen.

Beispiele für diese belebten Gebiete sind das Kolosseum in Rom oder ein scheinbar verlassener Flughafen in Marokko.

Doch Javier hat nun einen anderen Weg gewählt, um seinen Standpunkt zu beweisen.

Der „letzte Mensch“ auf der Erde veröffentlicht jetzt Videos von ihm, wie er mit einem Luxusauto über leere Straßen fährt.

In einem seiner letzten Beiträge antwortete er auf einen Kommentar, der (nach der Übersetzung) lautete: „Es zeigt nicht, wie das Auto beschleunigt.“

Mit der Kamera hinter der Schulter ist Javier in dem Video zu sehen, wie er einen extravaganten Lamborghini fährt , das inzwischen über 11.000 Likes gesammelt hat.

Zu sehen sind lediglich am Straßenrand geparkte Autos, keine fahrenden Fahrzeuge oder Fußgänger in Sicht.

In einem anderen seiner Clips ist er zu sehen, wie er das Emirates Stadium von Arsenal FC besucht und sich durch die 60.000 Zuschauer fassende Arena bewegt, ohne dass eine Menschenseele in Sicht ist.

Er schaffte es bis zur Umkleidekabine des exklusiven Diamond Clubs und blickte sogar schweigend über das leere Spielfeld.

Die Zuschauer blieben jedoch skeptisch gegenüber der Legitimität seiner Behauptungen und hinterließen Kommentare unter seinem Lamborghini-Video.

Ein Benutzer kommentierte: „Aber wie kann ich im Jahr 2027 stecken bleiben, warum steht also, dass das Video im Jahr 2024 hochgeladen wurde?“

Ein anderer meinte: „Wenn Sie gerade dort sind, gehen Sie in einen Supermarkt und holen Sie sich Dinge umsonst.“

Ein Dritter sagte: „Wenn Sie der einzige Überlebende sind, fahren Sie Ihren Lamborghini in Monte Carlo, Monaco.“

Ob er eines dieser Dinge tun wird, bleibt abzuwarten, aber entweder ist er ein wirklich talentierter Videoeditor, oder er spricht wirklich aus der Zukunft zu uns.