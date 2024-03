Bewachen Geister antiker Krieger den größten und ältesten Friedhof der Welt?

Moderne Menschen glauben immer weniger an Aberglauben. Die Menschen, die in Großstädten leben, haben praktisch aufgehört, verschiedenen Teufelien zu begegnen.

Dennoch erleben indigene und in Stämmen lebende Völker sowie Bewohner von Dörfern, Gemeinden und die Bevölkerung von Ländern in Südamerika, Afrika, Asien und Australien immer noch regelmäßig Kontakt mit etwas Unerklärlichem.

Man kann alles so sehr auf kreative Vorstellungskraft und persönliche Wahrnehmung der Realität zurückführen, aber es gibt Orte, an denen sich tatsächlich Wesen aus einer anderen Welt treffen.

In arabischen Ländern glauben 96 % der Bevölkerung an Parallelwelten und daran, dass Wesen und Bewohner dieser Dimensionen unsere Realität besuchen können.

Dieses Maß an Selbstvertrauen ist in erster Linie auf persönliche Erfahrungen zurückzuführen. Es gibt Orte, an denen es für Lebewesen besser ist, nicht dorthin zu gelangen. Zum Beispiel der irakische Friedhof Wadi al-Salam.

Die Anwesenheit von Geistern und Dschinn ist hier nicht nur oft zu sehen oder zu spüren.

An diesem Ort kommt es täglich zu solchen Kontakten; außerdem verschwinden Menschen buchstäblich auf dem Friedhof.

Die Nekropole Wadi al-Salam liegt im Süden des Irak in der Nähe der Stadt An-Najaf am Euphrat.

Sowohl Schiiten als auch Sunniten betrachten die Stadt als heilig: Nach Mekka (wo sich der Kaaba-Stein befindet) und Medina ist sie die dritthäufigste Stadt, die jedes Jahr von Pilgern besucht wird.

Gleichzeitig ist die Bevölkerung von An-Najaf selbst, etwa 850.000 Menschen, sechsmal geringer als die Zahl der auf dem Friedhof Wadi al-Salam begrabenen Personen. Deshalb wird dieser Ort (inoffiziell) als die größte Nekropole der Erde anerkannt.

Einer der Gründe für eine so große Zahl von Bestattungen ist religiöser Natur. Viele Schiiten halten es für eine Ehre, ihre sterblichen Überreste neben dem vierten rechtschaffenen Kalifen Ali ibn Abu Talib beizusetzen – sein Grab befindet sich im Zentrum der Nekropole.

Imam Ali ist eine reale Person, er nahm im 7. Jahrhundert n. Chr. am politischen und gesellschaftlichen Leben der Araber teil und gilt als Cousin, Schwiegersohn und auch als engster Anhänger des Propheten Mohammed.

Schiiten verehren ihn als ersten von zwölf Imamen und auch als ersten männlichen Menschen, der zum Islam konvertierte.

Nicht nur Bewohner der umliegenden Länder, sondern auch Kulturschaffende, Wissenschaftler, Künstler, Koraninterpreten und prominente Politiker aus dem Irak und anderen islamischen Ländern kamen extra nach An-Najaf, um im Wadi al-Salam ihre letzte Zuflucht zu finden.

Tatsächlich bedeutet der Name des Friedhofs selbst „Tal des Todes“.

Es ist erwähnenswert, dass die ältesten Bestattungen im Wadi al-Salam mehr als 1.400 Jahre alt sind. Und in dieser Zeit ist es gewachsen und tut dies auch heute noch.

Aufgrund häufiger tragischer Vorfälle auf dem Friedhof begannen die Behörden des Landes, Amulette, Talismane und kleine Bücher mit Zaubersprüchen gegen böse Geister zu verkaufen.

Gleichzeitig ist der Preis symbolisch und hat nichts mit Geschäft zu tun. In der arabischen Welt ist die kostenlose Mitnahme strengstens verboten, daher erfolgt die Verteilung von Amuletten und ähnlichen Schutzmitteln gegen eine minimale Gebühr.

Menschen, die hierher kommen, stoßen während ihres Friedhofsbesuchs häufig auf gesundheitliche Probleme. Darüber hinaus sehen sie zwischen den Denkmälern Silhouetten durchscheinender Menschen.

Manchmal führen sie sie unter dem Deckmantel verstorbener Verwandter weit weg von Ein- und Ausgängen, und die Menschen wandern umher, als ob sie unter der Kontrolle von jemandem stünden.

Es gab auch sehr seltsame Fälle, in denen nach einem Besuch im Wadi al-Salam der Geist eines Vorfahren in eine Person eindrang. Der Besessene erwarb seine Stimme sowie verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Gewohnheiten.

Es sind auch Vorfälle bekannt, bei denen Menschen einfach verschwunden sind. Von außen sah es so aus, als würde sich die Person in einem Nebel auflösen. Gleichzeitig kommt es mehrmals im Monat zu Verlusten dieser Art.

Im Laufe der Jahre häuften sich Tausende von Vorfällen. Die Einheimischen glauben, dass man das Gebiet von Wadi al-Salam nicht ohne Amulette, Talismane und auswendig gelernte Gebete betreten kann. All dies kann einen lebenden Menschen vor dem Einfluss der Toten retten.

Totengräber, die auf dem Friedhof Wadi al-Salam arbeiten, behaupten, dass sie von bösen Geistern heimgesucht werden und es gibt zahlreiche Zeugenaussagen, dass es seltsame Kreaturen auf dem Friedhof gibt, die manchmal Menschen angreifen. Sie heißen Tantal, Bzebza oder Ghreria.

Viele von ihnen haben gesehen, wie bestimmte Monster nachts nach neuen Gräbern suchten, und zweifeln nicht daran, dass es dort böse Geister gibt, die das Fleisch der Toten verschlingen. Einige von ihnen ähnelten einem riesigen Wurm.

Doch wie lassen sich solche Phänomene erklären? Wissenschaftler aus führenden Ländern der Welt glauben, dass es auf Erfahrungen und persönliche Wahrnehmung ankommt.

Zudem sollte man laut Experten nicht die Augen vor der Hitze verschließen, die die Sinne stark beeinträchtigen kann. Dies ist nur eine der Theorien, und zwar eine sehr subjektive, aber was sagen lokale Forscher?

Hier ist alles viel interessanter. Vor fast 1.500 Jahren, als es an dieser Stelle keinen Friedhof gab, wurde das Gebiet „Tal der Geister“ genannt. Der Legende nach wurden hier vor Tausenden von Jahren große Krieger begraben. Ihre Seelen wurden zu Beschützern des Landes.

Den Lebenden war es verboten, sich hier niederzulassen, aber die Toten fanden Frieden, da sie unter dem Schutz der stärksten Geister standen. Deshalb wurden hier prominente Imame begraben. Später erlaubten die Behörden gewöhnlichen Bewohnern, Beerdigungen anzumelden.

Wenn wir die Realität dieser Geschichte berücksichtigen, ist es durchaus möglich, dass die Hüter der Seelen auf diese Weise ihren Frieden vor den Lebenden schützen.

Da die Fläche des Friedhofs riesig geworden ist, wird er täglich von Tausenden Menschen besucht.

Die Geister großer Krieger bleiben weiterhin im Dienst, um die Toten vor den Lebenden zu schützen. Die meisten Bewohner glauben, dass ihre Vorfahren ihnen keinen Schaden zufügen wollen, daher gibt es keinen Kampf gegen Geister, mit Ausnahme grundlegender Schutzmaßnahmen in Form von Amuletten und Gebeten.