Netzfund:

Wir stehen am Anfang von etwas, das nicht aufzuhalten ist und die ganze Welt verschlingen wird.

Es gibt ein historisch beispielloses globales Erwachen, da Hunderte von Millionen Menschen beginnen zu verstehen, wie unbeschreiblich korrupt ihre Regierungen, Medien und Gesundheitsorganisationen sind und auf eine Art und Weise belogen werden, die sich niemand in ihren schlimmsten Albträumen hätte vorstellen können.

Dank dessen unterstellen sich unzählige Menschen in allen Ländern nicht mehr blind den verbrecherischen Plänen ihrer Herrscher, sondern beginnen aufzustehen und Schritte zu unternehmen, um eine bessere Welt aufzubauen.

Das Ausmaß dieses weltweiten Erwachens ist für niemanden unverständlich. So etwas ist seit Anbeginn der Zeit nicht passiert. Dies ist jedoch erst der Anfang und nichts im Vergleich zu dem, was die Welt bald erleben wird.

Im vergangenen Jahrhundert hatten die Medien ein Monopol auf das Denken der Menschheit und legten strikt fest, was die Welt denken durfte, was sie glauben und was zu tun war, ohne dass jemand wusste, wie die Nachrichten sie manipuliert haben.

Im Moment verliert ein wachsender Prozentsatz der Menschen rasant den Glauben an die Medien.

Facebook sollte der militärische Geheimdienst sein, um die gesamte Menschheit auszuspionieren und zu kontrollieren.

Aber Millionen von Menschen nutzten es, um die Wahrheit unter ihren Freunden zu verbreiten, und bald entdeckten Hunderte Millionen Menschen wesentliche Wahrheiten, die Regierung und Kriminalbehörden unbedingt vor der Welt verbergen wollten.

Als Facebook es sah, geriet es in Panik und begann zu zensieren, aber… Es war zu spät.

Ein großer Teil der Menschheit hat die Wahrheit bereits gesehen und verbreitet sie jetzt weit und breit über Facebook hinaus.

Obwohl Facebook als Werkzeug geschaffen wurde, um die Welt zu versklaven, wurde es benutzt, um der Menschheit die Augen zu öffnen.

So ist es auch auf YouTube. Zehntausende Videos, die die Wahrheit enthüllen, informierten Hunderte Millionen noch Unbekannter, bis die Besitzer von YouTube erkannten, dass sie anfangen sollten, zu zensieren. Sie kamen jedoch auch zu spät.

Sogar das Internet selbst wurde als System geschaffen, das irgendwann die ganze Welt beherrschen wird. Aber… Es wird verwendet, um die Menschheit zu befreien. Die Anzahl der Websites, die die Wahrheit enthüllen, ist unzählig!

Kurz gesagt: Jeder Plan, den diese Psychopathen machen, richtet sich kollektiv gegen sie und führt zum genauen Gegenteil von dem, was sie hoffen. Statt totaler Sklaverei der ganzen Menschheit wird sie die größte Massenbefreiung aller Zeiten verursachen.

Die Augen haben sich geöffnet und ein wahrhaft aufgeweckter Geist kann nicht mehr geschlossen werden. Der Schleier der Illusion steigt und niemand wird in der Lage sein, ihn zurück zu ziehen.

Die bösen Eliten denken, die Welt sei voller Narren, aber sie vergessen, wie viele Millionen weise, mutige und gute Menschen es gibt, und sie werden sich bald wünschen, sie hätten sich nie mit ihnen angelegt.

Deshalb möchte ich dich ermutigen.. das Erwachen hat wirklich erst begonnen. Wir werden Dinge sehen, die wir uns nicht einmal vorstellen können. In der Tat. Wir können es uns nicht vorstellen.