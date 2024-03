Forscher entdecken in Korea einen seltsamen Alien-ähnlichen, länglichen Schädel

Forscher haben in Korea einen bizarren, Alien-ähnlichen, länglichen Schädel ausgegraben.

Tests ergaben, dass es sich auf natürliche Weise gebildet hat und nicht das Ergebnis einer künstlichen Schädelverformung war.

Interessanterweise untersuchten die Forscher auch die mitochondriale DNA aus den Überresten und kamen zu dem Schluss, dass die Frau einer seltenen Abstammungslinie angehörte.

Laut einer kephalometrischen Analyse betrug der Kopfindex (CI) des Individuums 73,5, was auf das dolichozephale Merkmal (Langköpfigkeit) schließen lässt. Dies ist im Vergleich zu ähnlichen demografischen Gruppen dieser Zeit ungewöhnlich. ( Quelle )

Archäologen haben in einem Grab der Silla-Kultur in Südkorea einen länglichen Schädel ausgegraben. Experten sagen, dass die Überreste keine Hinweise auf die alte Praxis der künstlichen Schädelverformung enthalten.

Forschern zufolge gehört der Schädel einer Frau, die in der Nähe der Stadt Gyeongju begraben wurde, einem Ort, der in der Antike die historische Hauptstadt des Königreichs Silla war, eines der „Drei Königreiche Koreas“, das zwischen 57 v. Chr. und existierte 935 n. Chr., zusammen mit Goguryeo und Baekje.

Die Überreste der Frau, die zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 30 Jahre alt war, wurden in einem Mokgwakmyo, einem traditionellen Holzsarg, gefunden.

Die Knochen waren relativ gut erhalten. Forscher entdeckten, dass der Schädel in mehrere Teile zersplittert war. Die Forscher mussten die zahlreichen Teile einsammeln und den Schädel wieder zusammensetzen.

Nach Abschluss der Aufgabe stellten die Wissenschaftler überrascht fest, dass der Schädel ungewöhnlich lang war.

In der im Journal PLOS ONE veröffentlichten Studie heißt es: „Der lange und schmale Schädel und die schmalere Gesichtsform des Individuums in dieser Studie sollten als eigenwilliges Merkmal des Schädels angesehen werden und nicht als typisches Merkmal von Ostasiaten im Allgemeinen oder von Koreanern.“

„Zwei Hypothesen sind möglich. Das erste ist, dass die alten Koreaner, die während der Silla-Zeit in der Region lebten, einen schmaleren Schädel hatten als die gleichzeitig in anderen Regionen lebenden Menschen, und das zweite, dass der Kopf dieses bestimmten Schädels in einem damals praktizierten kulturellen Ritus künstlich verengt worden war.“

Das Wissenschaftlerteam untersuchte den Schädel auf Anzeichen einer künstlichen Schädeldeformation, einer Praxis, bei der das normale Wachstum des Schädels eines Kindes verzerrt wird, indem der Schädel zwischen zwei Holzbrettern zusammengedrückt und mit einem Tuch verbunden wird.

Laut Experten lassen sich die frühesten Beispiele künstlicher Schädelverformungen bis in die Jungsteinzeit zurückverfolgen.

Die Praxis der künstlichen Schädelverformung wurde in vielen alten Kulturen auf der ganzen Welt dokumentiert, darunter im Königreich Gaya (später von Silla übernommen) in Korea.

Der offensichtliche Grund, der zahlreiche alte Kulturen zu dieser mysteriösen Praxis veranlasste, bleibt ein Rätsel.

Viele Forscher sind sich jedoch einig, dass künstliche Schädelverformungen durchgeführt wurden, um ein ähnliches ästhetisches Aussehen wie die „Götter“ zu erreichen, die möglicherweise unsere Vorfahren in der Antike besuchten.

Viele Forscher sind sich einig, dass ein solcher Besuch viele alte Kulturen dazu veranlasst hätte, verlängerte Köpfe zu imitieren, um diesen höheren Wesen so ähnlich wie möglich zu sein.

Eun Jin Woo, Co-Autor der Studie und Anthropologe an der Seoul National University, sagte, dass Köpfe, die absichtlich verlängert sind, oft flachere Knochen an der Vorderseite haben, was in diesem Fall nicht entdeckt wurde und die Forscher dazu veranlasst hat, die Möglichkeit auszuschließen, dass dies eine künstliche Verformung war.

„Der Schädel in dieser Studie zeigte keine Formveränderungen bei deformierten Schädeln“, sagte Woo in einer E-Mail gegenüber WordsSideKick.com .

„In dieser Hinsicht denken wir, dass ihr Kopf als normale Variante in der Gruppe betrachtet werden sollte“, fügte Woo hinzu.

Die Analyse der Kohlenstoffisotope des Skeletts ergab auch, dass die Frau strenge Vegetarierin war, was mit den damals in dieser Region der Welt vorherrschenden buddhistischen Philosophien übereinstimmte.