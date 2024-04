Die religiösen Parallelen im Jesus- und Horus-Mythos

In der ägyptischen Mythologie gibt es eine Geschichte, die so lautet: Die Göttin Isis heiratete ihren älteren Bruder Osiris und sie waren tief verliebt.

Set, ein Dämon des Neids, macht sich daran, ihr Glück zu zerstören. Set ermordete Osiris. Um die Möglichkeit seiner Auferstehung zu verhindern, zerstückelte er dann den Körper von Osiris und verstreute die Teile an verschiedenen Orten entlang des Nils. Von James Donahue

Als Isis erfuhr, was Set getan hatte, bat sie Troth, den Gott der Ewigkeit, den Fluss der Zeit für eine Weile anzuhalten. Als die Zeit stehen blieb, reiste Isis die Ufer des Nils auf und ab und holte alle Körperteile von Osiris bis auf seinen Penis zurück, bevor die Sonne unterging.

Sie führte den Schwarzen Ritus durch und erweckte Osiris wieder zum Leben. Danach brachte Troth die Zeit erneut zur Welt und die Geschichte ging weiter. Horus ist das makellos empfangene Kind dieser Liebe zwischen Isis und Osiris.

Da Osiris bei den Ägyptern als Gott galt, galt Horus als Sohn Gottes. Es gibt viele weitere interessante Parallelen zwischen dem mythologischen Leben des Horus und dem Leben von Jesus Christus, der Tausende Jahre später erschien.

Horus wurde in einer Höhle geboren. Die Ankündigung seiner Geburt erfolgte durch einen Engel. Das Ereignis wurde vom Morgenstern Sirius markiert und von Hirten und drei Sonnengottheiten bezeugt. Zur Zeit der Wintersonnenwende wurde das Kind durch die Straßen geführt

Ein Herrscher namens Herut versuchte, das Kind Horus ermorden zu lassen, aber Gott sagte zu Isis, sie solle „sich mit deinem Kind verstecken“.

Horus begann seine Arbeit im Alter von 30 Jahren, nachdem er von Anup dem Täufer im Fluss Eridanus getauft worden war. Anup wurde später enthauptet.

Horus wurde von seinem Erzrivalen Set auf einem Berg in Versuchung geführt. Während seines „Dienstes“ hatte er zwölf Jünger, die mit ihm reisten, während er Dämonen austrieb, Kranke heilte, Blinden das Augenlicht zurückgab, den Lazarus aus dem Grab erweckte und über das Wasser ging. Er wurde auf einem Berg verklärt.

Er wurde zusammen mit zwei Dieben gekreuzigt, in einem Grab begraben, stieg in die Hölle hinab und wurde nach drei Tagen auferweckt. Er war bekannt als der gute Hirte, das Lamm Gottes, das Brot des Lebens, der Menschensohn, das Wort, der Fischer. Sein Sternzeichen war Fische, der Fisch.

Anhänger glaubten, Horus würde zur Erde zurückkehren und ein 1000-jähriges Jahrtausend lang regieren.

In seiner Einleitung zu „Das Buch des Gesetzes“, einem brillanten und katastrophalen Werk aus dem Jahr 1904, beschrieb Aleister Crowley die Welt aus der Sicht eines Okkultisten. Er sagte, die Welt betrete damals das Zeitalter des Horus und erlebe daher eine Zeit gewaltsamer Veränderungen.

Crowley erklärte, dass bestimmte riesige Sterne oder „Erfahrungsaggregate“ als Götter beschrieben werden könnten. Jeder Gott ist seit etwa 2.000 Jahren für die Geschicke der Erde verantwortlich.

Man geht davon aus, dass es in der Weltgeschichte nur drei solcher Götter gegeben habe, sagte Crowley. Sie sind:

– „Isis, die Mutter, als das Universum als einfache, direkt von ihr geschöpfte Nahrung konzipiert wurde; diese Zeit ist geprägt von der matriarchalischen Herrschaft.“ Mit anderen Worten: Frauen regierten die Regierungen der Welt. Sie wurden als Göttinnen angesehen.

–Osiris, der Vater, begann seine Herrschaft um 500 v. Chr. Zu dieser Zeit stellte man sich das Universum als katastrophal vor. Crowley sagte, Liebe, Tod und Auferstehung seien die Art und Weise, wie Menschen Erfahrungen sammeln. In dieser Zeit herrschten Könige über die Erde.

–Jetzt kommt Horus, das Kind, an die Macht. Crowley schrieb: „Diese Periode beinhaltet die Anerkennung des Individuums als Einheit der Gesellschaft. Jedes Ereignis, einschließlich des Todes, ist nur eine weitere Erweiterung unserer Erfahrung, die wir von Anfang an frei gewollt haben und die daher auch vorherbestimmt ist.“

Horus ist eine Kombination aus Zwillingsgöttern namens Ra-Hoor-Khuit und Hoor-Paar-Kraat. Auf seinem Thron wird er als falkenköpfiger Gott dargestellt. Das Bild der Zwillinge symbolisiert auch die Dualität des menschlichen Gehirns und den Aufruf an die Menschheit, sich so weit zu entwickeln, dass beide Gehirnhälften kollektiv arbeiten.

Crowley schrieb 1904 die folgende Beschreibung des Regimes unter Horus. Er sagte:

„Überall schlägt seine Regierung Wurzeln. Beobachten Sie selbst den Verfall des Sündenbewusstseins, das Anwachsen von Unschuld und Verantwortungslosigkeit, die seltsamen Veränderungen des Fortpflanzungsinstinkts mit der Tendenz, bisexuell oder epizön zu werden, das kombinierte kindliche Vertrauen in den Fortschritt mit einer alptraumhaften Angst vor einer Katastrophe, gegen die wir noch halbwegs nicht bereit sind, Vorkehrungen zu treffen.

Denken Sie an die Entstehung von Diktaturen, die nur dann möglich sind, wenn sich das moralische Wachstum in den Anfängen befindet, und an die Verbreitung infantiler Kulte wie Kommunismus, Faschismus, Pazifismus und Gesundheitswahnsinn , Okkultismus in fast allen seinen Formen, Religionen, die bis zur faktischen Auslöschung sentimentalisiert sind.

Denken Sie an die Beliebtheit des Kinos, des Rundfunks, der Fußball-Tipps und Ratewettbewerbe, alles Mittel zur Beruhigung unruhiger Kleinkinder, in denen keinerlei Sinn steckt.

Denken Sie an den Sport , die kindlichen Begeisterungen und Wutausbrüche, die er hervorruft, ganze Nationen, die durch Streitigkeiten zwischen Jungen beunruhigt sind.

Denken Sie an den Krieg, die Gräueltaten, die sich täglich ereignen und uns ungerührt und kaum beunruhigt zurücklassen. Wir sind Kinder.“

Die prophetische Beschreibung unserer Welt erfolgte zu Crowleys Lebzeiten.

Es gibt noch andere Darstellungen des Horus, die vor allem in der Esoterik von Bedeutung sind. Als Säugling war Horus Harpokrates, der neugeborene Sohn oder die Sonne am Ende der Wintersonnenwende. In der altägyptischen Kunst wurde er dargestellt, wie er von Isis gesäugt wurde oder mit dem Finger an den Lippen auf Seerosenblättern saß. Er wurde daher der Gott der Stille genannt.