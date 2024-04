Antarktische Wellenanomalie: Es kann jederzeit zu einem Polsprung kommen (Videos)

Die Sonnenfinsternis am 8. April erregte große Aufmerksamkeit. Die Bedenken waren sehr unterschiedlich und reichten von CERN-Experimenten bis hin zu Befürchtungen, dass ein kolossaler Komet-Meteorit mit angeblich bis zu 2600 Fuß Durchmesser auf der Erde einschlagen könnte.

Wie erwartet verlief der Abend des 8. ohne die von Randtheoretikern vorhergesagten Ereignisse.

Dies lag jedoch nur daran, dass die Aufmerksamkeit anderswo abgelenkt wurde. Wen beschäftigten am Montag die Wellenhöhen? Unterdessen ist in der Antarktisregion etwas Heftiges passiert.

Die Fläche der Formation entspricht in etwa der Größe von Texas. Im Epizentrum erreichten die Wellen Höhen von 90 Fuß (ungefähr 30 Meter), während die durchschnittliche Wellenhöhe etwa 10 Meter betrug.

Die Ersteller jedes Videos nutzten ihre bevorzugten Dienste – windy.com und ventusky . com – und beide Dienste meldeten das gleiche Ergebnis und bestätigten, dass es sich nicht um eine Panne handelte.

Darüber hinaus gibt es einen subtilen Hinweis aus den Bojendaten sowohl im Atlantik als auch im Pazifischen Ozean, die einen gleichzeitigen Anstieg aufwiesen.

Jetzt denkt jeder über die gleiche Frage nach: Was war das?

Als Ursache wurde ein Sturm ausgeschlossen, da eine Wellenhöhe von 30 Metern zu hoch sei. Sogar der Kapitän eines Flugzeugträgers kann einer 15-Meter-Welle ausweichen, aber diese war doppelt so hoch, ohne dass es zu atmosphärischen Turbulenzen oder Niederschlägen kam.

Eine andere Möglichkeit ist ein Aufprall von oben oder unten, der eine solche Welle erzeugen könnte.

