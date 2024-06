Die Zukunft der Menschheit nach einem Mann, der ins Koma fiel und ins Jahr 3906 reiste

Im Jahr 1921 fiel Paul Amadeus Dienach, ein schweizerisch-österreichischer Lehrer mit gesundheitlichen Problemen, in einen komatösen Zustand, der ein Jahr anhielt.

Während dieser Zeit reiste sein Bewusstsein in die Zukunft und gelangte in den Körper eines anderen Mannes, der im Jahr 3906 n. Chr. lebte. Hier sind die Vorhersagen darüber, was sich in den nächsten Jahrtausenden auf der Erde abspielen wird.

In dem Buch weist der Autor darauf hin, dass die Menschen der Zukunft Dienachs besondere medizinische Situation, die sie „bewusstes Abgleiten“ nannten, vollständig verstanden und ihm so viel wie möglich über die historischen Ereignisse zwischen dem 21. und 39. Jahrhundert erzählten.

Das Einzige, was sie ihm nicht erzählten, war die genaue Geschichte des 20. Jahrhunderts, für den Fall, dass Dienachs Bewusstsein in seinen ursprünglichen Körper und seine ursprüngliche Ära zurückkehrte (was er tat) – sie hielten es für gefährlich, ihn seine unmittelbare Zukunft und die Zukunft seiner Ära wissen zu lassen, da dies den Lauf der Geschichte und seines Lebens stören oder verändern könnte.

Als Dienach aus dem Koma erwacht, befindet er sich zwar im Jahr 1922, verfügt jedoch über eine unglaubliche Menge an Wissen und Informationen, die er während seines einjährigen Aufenthalts in der Zukunft erworben hat.

Da ihm klar ist, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, beschließt Dienach, ein Tagebuch zu schreiben und alles aufzuzeichnen, woran er sich von diesem erstaunlichen Erlebnis erinnern kann.

Kurioserweise war Paul Dienach kein Autor, Dichter oder professioneller Schriftsteller. Vielmehr war er ein ganz gewöhnlicher Mann, der ein Tagebuch führte, ohne jedoch zu erwarten, dass es veröffentlicht und anerkannt würde, wie es heute der Fall ist.

Dies sind die Vorhersagen von Paul Dienach für die Zukunft der Menschheit.

2000-2300 n. Chr. Die Menschheit kämpft noch immer mit den Problemen der Überbevölkerung, der ökologischen Zerstörung der Umwelt, der wirtschaftlichen Ungleichheit, des falschen Währungssystems, des Mangels an angemessener Ernährung für alle Menschen und lokaler kleinerer Kriege. Die Menschen leben in diesem hastigen Wettlauf ums atomare finanzielle Überleben, ohne Zeit, nach ihrem inneren Selbst und ihrer spirituellen Entwicklung zu suchen.

Im Jahr 2204 n. Chr. ist eine groß angelegte Kolonisierung des Planeten Mars mit 20 Millionen Menschen abgeschlossen. Doch im Jahr 2265 n. Chr. tötet eine gewaltige Naturkatastrophe sie alle. Die Menschheit wird nie wieder versuchen, den Mars zu kolonisieren.

2309 n. Chr. Als Folge der angehäuften und ungelösten Probleme kommt es zu einer weiteren großen Katastrophe auf der Erde: dem großen Weltkrieg. Ein großer Teil der Zivilisation, wie wir sie kennen, hört auf zu existieren. Die Zerstörung führt fast zur Ausrottung, vor allem der gelben und schwarzen Rassen.

2396 n. Chr. Dieser große Wandel führt zur endgültigen Gründung eines Weltparlaments auf der Erde, der Globalen Union der Nationen oder Staaten. Dieses Weltparlament wird zwar durch Abstimmung der Nationen gewählt, besteht aber nicht aus Politikern oder Geschäftsleuten, sondern aus Wissenschaftlern, Technikern und humanitären Persönlichkeiten.

Das Geld, wie wir es kennen, existiert nicht mehr. Die Ressourcen des Planeten werden neu verteilt und reichen nun für jeden Menschen. Die Probleme der Überbevölkerung, des Klimas, der Ernährung und der Umwelt sind gelöst.

Aber es ist nicht nur das subtile Tyranneiproblem. Das Leben ist einfach und die Menschen arbeiten im Laufe ihres Lebens immer weniger. Die Jahre beginnen wieder mit dem Jahr 1 zu zählen, dem Jahr 2396 (wie zur Zeit Jesu Christi).

Dennoch ist die Weltregierung eine Form des Totalitarismus und nationale Regierungen widersetzen sich ihr noch einige Jahrhunderte lang direkt oder indirekt. Die Menschen haben immer noch ein Nationalbewusstsein und kein planetarisches Bewusstsein entwickelt.

Erst nach 2-5 Jahrhunderten war es dann soweit. Zwar gibt es keine wirtschaftlichen Ungleichheiten mehr, wie wir sie kennen, aber es gibt immer noch Ungleichheiten in der Kontrolle des technologischen Niveaus und des Eigentums.

Die Menschen sind geistig schwach und träge. Diese „eigenartige Ära des dunklen Zeitalters“ dauert bis 3400.

3382 n. Chr. In der Menschheit geschieht ein bemerkenswertes Phänomen. Einer nach dem anderen Menschen erlangt plötzlich eine neue spirituelle Fähigkeit, die man Hypervision oder Hyperintuition nennen könnte.

Ein direkter Zugang zum „großen spirituellen Licht“ oder „direkten Wissen“ mit extrem starken und von atemberaubender Klarheit geprägten kreativen Kräften. Es handelt sich auch um eine Mutation des menschlichen Gehirns.

3400-4000 n. Chr. Nach fast 1.000 Jahren „dunklem Zeitalter“ beginnt für die Menschheit ein neues „Goldenes Zeitalter“. In der Weltregierung gibt es jetzt keine Wissenschaftler und Technokraten mehr.

Es gibt die „Universalen Schöpfer“. Persönlichkeiten, die gleichzeitig die Qualitäten und Fähigkeiten eines Philosophen, Künstlers, Wissenschaftlers, Adepten, Mystikers usw. vereinen.

In der Gesellschaft ist alles kostenlos: Kleidung, Wohnung, Nahrung, Transport usw. Es gibt kein Privateigentum, und die einzigen Ungleichheiten betreffen Ehre und Ruf.

Die Menschen machen den Erfolg ihres Lebens nicht mehr von ihrem technologischen und materiellen Lebensstandard abhängig, sondern vor allem von ihrer emotionalen, geistigen und spirituellen Entwicklung und Selbstverbesserung.

Die Menschen arbeiten in ihrem ganzen Leben nur zwei Jahre, was 17 bis 19 Jahren entspricht. Die Weltbevölkerung beträgt weniger als eine Milliarde Menschen und es gibt eine Fülle von Produkten für ein anständiges Leben. Die Gesetze in der Gesellschaft sind radikal auf ein Minimum reduziert, da die negativen oder kriminellen Absichten der Individuen in der Gesellschaft fast nicht vorhanden sind.

Es gibt nur drei Arten von Gesetzen:

1) Diejenigen, die sich auf eine Beschäftigungsdauer von 2 Jahren beziehen.

2) Diejenigen, die sich auf die Art und Weise beziehen, wie der Reiseverkehr und die Verteilung von Gütern erfolgen.

3) Diejenigen, die sich auf eine demografisch stabile Bevölkerungsgröße beziehen (Kontrolle der Geburten).