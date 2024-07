Seltsames Objekt über Kolumbien fotografiert

Außerirdische und UFOs sind sicherlich eine der am längsten anhaltenden Faszinationen der Neuzeit.

Seit in den 40er Jahren Berichte über den Absturz eines außerirdischen Raumschiffs in Roswell in die Presse gelangten, ist die Menschheit von der UFO- Hysterie erfasst.

Wir alle kennen jemanden, der schon einmal einen verrückten Geburtstagsballon oder eine Leuchtlaterne am Himmel entdeckt und sofort die Kamera seines Handys gezückt hat, um zu verkünden, dass eine Alien-Invasion unmittelbar bevorsteht. Doch immer wieder tauchen neue Aufnahmen auf, die selbst die größten Alien-Skeptiker verunsichern .

Einer Person, der es gelang, ziemlich unheimliche Aufnahmen zu machen, ist der Pilot Jorge A. Arteaga, dessen während eines Fluges aufgezeichnetes Video als „die beste UFO-Aufnahme aller Zeiten“ bezeichnet wurde – und sich zudem als hundertprozentig authentisch erwies.

Arteaga reiste durch den Himmel über Antioquia, Kolumbien , als er ein seltsames Objekt entdeckte, das durch den Himmel raste.

Das mysteriöse, quadratische Objekt wurde bei Tageslicht aufgenommen und schießt innerhalb von Sekunden aus den Wolken an Arteagas Cockpit vorbei.

Er konnte schnell seine Kamera greifen und das Objekt filmen, das hell zu sein schien und an einem Ende spitz zulaufend war, als es auf ihn zuflog und dann schnell wieder davonraste.

Arteaga behauptete später, er und sein Co-Pilot hätten den Gegenstand in der Luft zwischen den Städten Medellín und Santa Fe schweben sehen, bevor er drastisch an Geschwindigkeit zunahm und direkt auf sie zusteuerte.

Das Paar hatte dem UFO ursprünglich folgen wollen, die Suche jedoch später aufgegeben, als es plötzlich auf sie zuraste.

Jetzt weiß ich, was Sie denken: Das ist doch sicher nur ein weiterer außer Kontrolle geratener Ballon oder ein zufälliges Trümmerstück, oder?

Arteaga meint jedoch nicht: Er behauptet, für einen Ballon wäre es zu kalt oder zu turbulent gewesen, um zu überleben, und fügt hinzu, dass die beiden zu diesem Zeitpunkt in einer Höhe von 3.870 Metern geflogen seien.

Und es scheint, dass Arteaga die Unterstützung des umstrittenen Ufologen Jaime Maussan hat, der seine Aussage später bestätigte.

Wir sind uns nicht sicher, was während eines „UFO-Authentifizierungsprozesses“ passiert, aber die beiden setzten sich später zu einem Interview über das Video zusammen, das Maussan später auf seinem Social-Media- Konto teilte.

„Wir stehen vor einem der größten UAP-Beweise (UFO) aller Zeiten; aufgenommen vom Captain Pilot Aviator @JorgeArteagaG“, schrieb er auf X neben einem Clip aus ihrem Chat.

Maussan fügte hinzu, Arteaga habe ihm erzählt, das Objekt bewege sich „mit etwas völlig Unbekanntem, ohne Antriebsmittel, mit Bewegungen, die er für intelligent hält“.

Er fügte außerdem hinzu, dass er das Filmmaterial mit Pilot Lieutenant Ryan Graves abgeglichen habe, der zugestimmt habe, dass der Clip ein UFO, auch bekannt als UAP (unbekanntes Luftphänomen), zeige.

Ob Sie glauben, dass es sich bei dem Clip um ein UFO oder ein schwebendes Stück Müll handelt, hängt von Ihrer Einstellung zu Außerirdischen ab .

Vielleicht ist es eine Seite, die man sich als Lesezeichen speichern und die Außerirdischen fragen sollte, wenn sie sich endlich zu einer Invasion entschließen.