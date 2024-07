Die 10 gruseligsten Dinge, die im Vatikan versteckt sind!

Der Vatikan ist der Mittelpunkt der weltweit größten christlichen Glaubensgemeinschaft, des Katholizismus. Angesichts seiner fast 2.000-jährigen Existenz und seiner geheimnisvollen Natur ist es kein Wunder, dass im Laufe der Jahre Gerüchte aufkamen, der Vatikan und die von ihm vertretene katholische Kirche besäßen viele intrigante Gegenstände.

Von echten magischen Artefakten über den Teufel bis hin zu Außerirdischen – Gerüchten zufolge soll der Vatikan so ziemlich alles und jedes besitzen. Und der angebliche Aufbewahrungsort dieser Dinge sind die sehr realen Geheimarchive des Vatikans .

Heute werden wir uns also mit den Gerüchten befassen und sehen, wie viele davon stichhaltig sind.

#10 Religiöse Artefakte

Es überrascht nicht, dass es Gerüchte gibt, der Vatikan besitze alle möglichen religiösen Artefakte. Immerhin ist er die größte Bastion des Christentums auf der Welt. Und obendrein ist er eine der ältesten noch bestehenden Institutionen der Welt.

Es dürfte also nicht überraschen, dass es Gerüchte gibt, der Vatikan besitze alle möglichen Artefakte mit religiösem Wert. Vom Kreuz, an dem Jesus Christus starb , über den Heiligen Gral und die Bundeslade bis hin zur Arche Noah.

Gerüchten zufolge soll so ziemlich jedes wichtige christliche Artefakt irgendwo im Geheimarchiv des Vatikans aufbewahrt werden. Es gibt jedoch auch Gerüchte, dass dort auch weniger bekannte und bizarre religiöse Artefakte versteckt sind.

Einige sind so bizarr, dass der normale Laie wahrscheinlich noch nie von ihnen gehört hat. Zu den weniger merkwürdigen Dingen gehören beispielsweise die Vorhaut Jesu, der tatsächliche, unversehrte Leib Christi oder auch die Dornenkrone, die Jesus bei seiner Kreuzigung trug.

#9 Die Gebeine des Heiligen Petrus

1939 wurden unter dem Petersdom, der größten Kirche der Welt und dem Zentrum des Vatikanstaates, neun einzelne Knochenstücke gefunden. Noch überraschender ist, dass die Knochen angeblich in einem unscheinbaren Schuhkarton gefunden wurden. 2013 präsentierte Papst Franziskus die Knochen bei einem Sonntagsgottesdienst der Öffentlichkeit, bevor er sie wieder wegschloss.

Seither wurden sie nicht mehr öffentlich gesehen. Niemand weiß, ob es sich wirklich um die Knochen des Heiligen Petrus handelt, sind Gelehrte und Skeptiker, nun ja, skeptisch. Anstatt die Knochen jedoch öffentlich zu zeigen oder Gelehrten die Möglichkeit zu geben, ihre Behauptungen zu überprüfen, hat der Vatikan sie für weitere öffentliche Besichtigungen weggesperrt.

Der Vatikan behauptet, dies liege an einem angeblich 1000 Jahre alten Fluch, der auf all jenen ruht, die die Ruhe am Grab des Heiligen Petrus stören. Skeptiker glauben jedoch, dass dies nur eine Ausrede sei.

#8 Weltlicher historischer Beweis für die Existenz/Nichtexistenz Jesu

Angeblich gibt es irgendwo tief im Geheimarchiv des Vatikans Beweise für die Existenz Jesu oder deren Fehlen. Im Geheimarchiv des Vatikans soll sich eine Aufzeichnung eines Gesprächs zwischen Kaiser Nero von Rom und dem Jünger Paulus befinden, das in irgendeiner Form transkribiert wurde. Wenn das stimmt, könnte dies, je nach Inhalt des Gesprächs, theoretisch entweder die Existenz Jesu als historische Person unleugbar bestätigen oder seine gesamte Existenz widerlegen und ihn als reine Fiktion entlarven. Beides könnte die Geschichte, wie wir sie kennen, neu schreiben.

Wenn es Beweise dafür gibt, dass Jesus nicht existiert hat, ist es kein Wunder, dass der Vatikan diese geheim hält. Wenn er jedoch Beweise für die Existenz Jesu hat, wer weiß, warum er solche Informationen unter Verschluss hält.

Wie dem auch sei, es wird vermutet, dass solche geschichteverändernden Beweise im Geheimarchiv des Vatikans weggeschlossen sind . Und solange das so bleibt, werden wir es nicht mit Sicherheit wissen.

#7 Der Chronovisor

Der Chronovisor wurde 2002 in seinem Buch „Le Nouveau Mystère du Vatican“ von Pater François Brune beschrieben und ist ein Gerät, das Gerüchten zufolge vom Vatikan entwickelt und besessen wurde.

Theoretisch wurde dieses Gerät in den 1950er Jahren von den größten Wissenschaftlern der Welt gebaut. Das Projekt wurde aus nicht näher genannten Gründen theoretisch vom Vatikan finanziert. Das Gerät soll wie eine Brille funktionieren und vor dem Gesicht getragen werden.

Theoretisch war es in der Lage, Ereignisse aus der Vergangenheit zu betrachten. Es funktionierte angeblich, indem es elektromagnetische Strahlung vergangener Ereignisse verarbeitete und diese in visuelle Bilder und Audio umwandelte.

Pater Brune behauptete, Zeuge historischer Ereignisse wie der Kreuzigung Christi und einer Aufführung der verlorenen Tragödie Thyestes gewesen zu sein. Offenbar wurde es bald nach seiner Erschaffung wieder demontiert. Die Kirchenhierarchie war besorgt, dass es zu mächtig für eine einzelne Person oder Gruppe sei. Falls es existiert, wären alle Beweise dafür sicher im Geheimarchiv des Vatikans verstaut .

#6 Das dritte Geheimnis von Fatima

In der portugiesischen Kleinstadt Fatima hatten drei junge Hirtenkinder angeblich zahlreiche Visionen der Jungfrau Maria. Diese gipfelten angeblich in einem Massenwunder mit der Sonne. Im ersten Geheimnis sahen die Kinder angeblich die Höllenfeuer voller abscheulicher Dämonen und der leidenden Seelen der Verdammten.

In der zweiten Vision sahen sie, dass der Erste Weltkrieg bald enden würde, der Zweite Weltkrieg jedoch fast unmittelbar danach beginnen würde, wenn der Papst Russland nicht dem Unbefleckten Herzen Mariens weihte.

Das dritte Geheimnis blieb jedoch bis zum Jahr 2000 geheim, als bekannt wurde, dass es angeblich um die Christenverfolgung im 20. Jahrhundert und den Mordanschlag auf Papst Johannes Paul II. ging.

Einige Menschen sind jedoch davon überzeugt, dass das dritte öffentlich gemachte Geheimnis nicht dasselbe war wie das, das den Kindern von Fatima offenbart wurde. Wie dem auch sei, wenn das enthüllte Geheimnis eine Fälschung war, ist es möglich, dass das wahre Geheimnis irgendwo im Archiv des Vatikans verborgen ist.

#5 Der Teufel

Manche Leute spekulieren, dass die katholische Kirche eine dämonische Institution ist. Manche gehen sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, dass Satan selbst im Geheimarchiv des Vatikans festgehalten wird.

Der ranghöchste Exorzist des Vatikans, Pater Gabriele Amorth, hatte vor seinem frühen Tod Tausende von Exorzismen durchgeführt .

Angeblich hatte er während seiner Karriere einmal mit dem Teufel selbst gesprochen, obwohl die Umstände dieser Begegnung unbekannt sind. Amorth behauptete, dass Satan selbst sich irgendwo im Vatikan versteckt hielt.

Die Skandale und Korruption innerhalb der Kirche in jüngster Zeit sind laut Pater Gabriele Amorth alle dem Teufel selbst zuzuschreiben. Warum der Teufel im Vatikan festgehalten wird und aus welchem ​​Grund sie ihn geheim halten, ist unbekannt.

#4 Das große Zauberbuch

Das Grand Grimoire ist ein angebliches mittelalterliches Buch, dem enorme Kräfte zugeschrieben werden. Es wurde im 16. Jahrhundert von Honorius von Theben geschrieben , der behauptete, vom Teufel selbst besessen zu sein. Das Buch enthält Anweisungen zur Herstellung magischer Talismane und Amulette, zur Anwendung von Zaubersprüchen und sogar zur Beschwörung von Dämonen.

Am alarmierendsten ist jedoch, dass es sogar Anweisungen enthält, wie man den Teufel selbst beschwört und einen Pakt mit ihm schließt. Nach der Veröffentlichung des Originals wurden viele Kopien angefertigt, doch nur der Vatikan besitzt das ursprüngliche, unveränderte Exemplar.

Einige behaupten, die anderen seien gefälscht oder so verändert worden, dass sie wertlos seien. Andere wiederum behaupten, alle Kopien hätten eine gewisse Macht, doch das Original im Besitz des Vatikans sei das mächtigste.

Dennoch wird das einzige echte, funktionsfähige Exemplar laut einigen vom Vatikan aufbewahrt, um die Menschheit vor einem unvorstellbaren Blutbad zu schützen, falls das Buch in die falschen Hände geriete.

#3 Gemälde des wahren Jesus

Anders als in der Sonntagsschule gelehrt, war Jesus ein Hebräer, der in den Bergregionen Nordisraels lebte. Daher sah er mit ziemlicher Sicherheit eher wie ein Mann aus dem Nahen Osten aus, als er oft dargestellt wird.

Infolgedessen hätte der echte, historische Jesus überhaupt nicht so ausgesehen, wie er in der Populärkultur dargestellt wird ( wobei vieles auf dem Gesicht des sehr gutaussehenden Cesare Borgia basiert ).

Einige Leute glauben jedoch, dass der Vatikan mindestens eine zeitgenössische Darstellung von Jesu Aussehen besitzt. Wenn dies wahr ist, dann wäre dies nicht nur ein unwiderlegbarer Beweis für Jesu Existenz nur wenige Jahre nach Jesu Tod, sondern würde auch einen seltenen Einblick in das physische Erscheinungsbild einer so alten historischen Figur bieten.

Ob es diese Darstellung gibt oder warum der Vatikan solch weltbewegende Informationen geheim hält, ist unbekannt und umstritten.

#2 Beweise für Außerirdische

Außerirdische sind für viele fast immer das beliebteste Vertuschungsmanöver und der Vatikan ist da keine Ausnahme.

Einige behaupten, dass 1998 Schädel mit länglichen Köpfen und kleinen Gesichtern, die den Außerirdischen aus der Alien-Reihe ähnelten, unter dem Vatikan gefunden wurden. Anscheinend hat der Vatikan seitdem alle Beweise für Außerirdische geheim gehalten, um das Christentum nicht zu diskreditieren.

Einige glauben immer noch, dass der Vatikan über viel direktere Beweise für Außerirdische verfügt und einige behaupten sogar, dass mehrere lebende Außerirdische im Geheimarchiv des Vatikans versteckt seien.

Warum sie Außerirdische geheim halten und warum solche Außerirdischen ausgerechnet im Geheimarchiv des Vatikans leben , ist unbekannt.

#1 Nichts

Die vielleicht enttäuschendste und wahrscheinlichste Theorie ist die, dass das Geheimarchiv des Vatikans überhaupt keine weltbewegenden Geheimnisse birgt.

Der Name des Geheimarchivs des Vatikans mag zwar für Neugier gesorgt haben, aber in Wirklichkeit handelt es sich um eine Fehlübersetzung. „Geheim“ ist nämlich falsch übersetzt.

Im lateinischen Original bedeutet das Wort „Secretum“ nicht wörtlich „geheim“, wie es fälschlicherweise übersetzt wurde, sondern es wäre genauer als „persönlich“ zu übersetzen. „Das persönliche Archiv des Vatikans“ weckt weit weniger Neugier, und das aus gutem Grund.

Die Fehlübersetzung könnte der Grund für so viele Theorien darüber sein, was in den Archivmauern verborgen sein könnte. Und wenn der Vatikan sein gesamtes Archiv nicht öffentlich macht, werden wir es nie genau wissen.