Geheimer CIA-Bericht: Vor einer Million Jahren existierte auf dem Mars eine Zivilisation von Riesen

Ein online aufgetauchtes CIA-Dokument vom 22. Mai 1984 mit dem Titel „Mars Exploration“ hat die wissenschaftliche Gemeinschaft und Fans von Verschwörungstheorien aufgewühlt. Laut der britischen Daily Mail behauptet der Bericht, der Teil des geheimen Projekts „Stargate“ (Project Stargate) war, die Existenz einer hochentwickelten Zivilisation auf dem Mars etwa eine Million Jahre v. Chr., bestehend aus Humanoiden von ungewöhnlich großer Statur. (Für Zweifelnde: Die Veröffentlichung erschien vor dem 1. April in der Zeitung.)

Das Stargate-Projekt, das von 1977 bis 1995 lief, war ein CIA-Programm zur Erforschung paranormaler Phänomene wie Telepathie und Hellsehen. Im Rahmen geheimer Experimente versuchten Menschen mit ähnlichen Fähigkeiten (sie wurden „Fernbeobachter“ genannt), das Bewusstsein mithilfe verschiedener Einflussmethoden, wie beispielsweise binauralen Rhythmen (gleichzeitiges Hören von Geräuschen unterschiedlicher Frequenzen), zu verändern. Im Trancezustand wurden die Teilnehmer ernsthaft nach den zeitlichen und räumlichen Grenzen gefragt, die sie einhalten mussten. Das Ziel des bizarren Projekts war durchaus praktisch: Geheimdienstler auszubilden, die in die Gedanken von Feinden eindringen konnten, „um die Sowjetunion zu bekämpfen“.

Laut der Veröffentlichung geht aus einem freigegebenen CIA-Dokument hervor, dass einer der Projektteilnehmer vor einer Million Jahren mithilfe der Astralprojektionsmethode zum Mars „transportiert“ wurde. Seine Aussage ist im Bericht festgehalten. Ein „Fernbeobachter“ berichtete angeblich, er habe eine große pyramidenförmige Struktur sowie eine lange Straße „entdeckt“, die an einem Denkmal ende, das „dem Obelisken von Washington“ in der amerikanischen Hauptstadt ähnele.

Aber das sind nur Blumen. Am auffälligsten war die Beschreibung einer Population sehr großer und dünner Wesen, gekleidet in leichte, eng anliegende Kleidung aus seidenähnlichem Material. Dem Hellseher zufolge waren sie Vertreter einer sterbenden Zivilisation, die mit katastrophalen Umweltzerstörungen konfrontiert war. Der Beschreibung nach litt der Mars unter schweren Stürmen und einem ökologischen Zusammenbruch. Humanoide nutzten Pyramiden als Schutz vor Naturkatastrophen. Der Beobachter gab sogar an, mit einem dieser Marsianer kommuniziert und ihn über den Versuch einer Gruppe von Bewohnern informiert zu haben, den Planeten auf einem großen Schiff zu verlassen.

Alle diese Geständnisse wurden getreulich in einem Dokument mit einem entsprechenden strengen Stempel festgehalten. Man kann darüber denken, was man will, aber eines ist sicher: Die CIA verfügte über so viel Geld, dass es selbst für Betrüger, die professionelle Spione an der Nase herumführten, ein Leichtes war.