Forscher: E-Zigaretten enthalten unregulierte synthetische Nikotinprodukte, Unstimmigkeiten bei der Kennzeichnung

Unbekannte Konzentrationen nikotinähnlicher Chemikalien in E-Zigaretten geben Anlass zu gesundheitlichen Bedenken.

Wie aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, ersetzen einige Hersteller elektronischer Zigaretten Nikotin durch stärkere, nikotinähnliche Chemikalien, die den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) entgehen.

Forscher der Duke University und der Yale University haben herausgefunden, dass die Menge an nikotinähnlichen Chemikalien oder Nikotinanaloga in E-Zigarettenprodukten von der auf dem Etikett angegebenen Menge abweichen kann . Auf manchen Produktetiketten ist nicht angegeben, dass sie bestimmte Nikotinanaloga enthalten, während andere Produkte weniger Nikotinanaloga enthalten, als auf dem Etikett angegeben ist.

Diese Diskrepanz führt dazu, dass sich die Verbraucher nicht bewusst sind, was sie einatmen, was ihr Gesundheitsrisiko erhöht, heißt es in einem Forschungsbericht, der am Mittwoch im Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde.

Diese Nikotinanaloga unterscheiden sich chemisch von natürlichem Nikotin. Tierstudien legen nahe, dass einige Nikotinanaloga süchtig machender und biologisch schädlicher sein können als normales Nikotin.

Bundesgesetze verbieten den Verkauf nikotinhaltiger Vaping-Produkte an Personen unter 21 Jahren. Allerdings werden neue Nikotinanaloga derzeit nicht von der FDA reguliert und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen sind noch nicht erforscht.

„Die Diskrepanz [zwischen dem Etikett und dem tatsächlichen Produkt] weist darauf hin, dass die Benutzer von diesen Produkten nicht das bekommen, was sie erwarten“, sagte Co-Autor Sairam V. Jabba, ein leitender Wissenschaftler an der Duke University School of Medicine, gegenüber The Epoch Times. Diese Inkonsistenz könnte Verbraucher in die Irre führen und möglicherweise ihre Gesundheit gefährden.

Für die Verbraucher seien „die aufgenommenen Mengen unbekannt “, erklärte er und fügte hinzu, dass diese Produkte unter Umgehung der FDA-Aufsicht auch als weniger schädlich oder innovativer vermarktet werden könnten.

Irreführende Etiketten

Die Forscher untersuchten eine Reihe von E-Zigaretten-Flüssigkeiten und -Geräten, die sie in einem Online-Vape-Shop gekauft hatten. Darunter befanden sich sechs E-Zigaretten-Flüssigkeiten, die als nicotinamidhaltig beworben wurden.

Nicotinamid ist eine wasserlösliche Form von Vitamin B3, die laut Hersteller dieselben Rezeptoren im Gehirn anspricht wie Nikotin. Es verhält sich jedoch nicht wie Nikotin und verursacht keine nikotinische Wirkung.

Die Forscher fanden heraus, dass einige der sechs E-Zigaretten, die als nicotinamidhaltig angepriesen wurden, ein anderes Nikotinanalogon enthielten, obwohl dieses auf dem Etikett nicht aufgeführt war.

Das Nikotinanalogon ist 6-Methylnikotin (6MN).

Studien an Nagetieren haben gezeigt, dass 6MN die Nikotinrezeptoren im Gehirn deutlich besser anspricht als Nikotin. Es ist nur eine kleine Menge erforderlich, um ähnliche Effekte zu erzielen. Darüber hinaus ist 6MN giftiger, und es ist eine geringere Dosis erforderlich, um tödliche Werte zu erreichen.

Die Forscher analysierten außerdem neun E-Zigaretten-Aromen, die unter dem Markennamen Spree Bar verkauft werden, einer E-Zigarette oder E-Zigarette, die mit einem 5 % 6MN-Gehalt vermarktet wird.

Jabba und Kollegen stellten fest, dass die tatsächliche Menge der Chemikalie etwa 88 % geringer war als auf dem Etikett angegeben.

Dies könne zwar eine gute Sache sein, doch Jabba erläuterte, dass der erhebliche Unterschied zwischen den in der Werbung angegebenen 5 % und der tatsächlichen Menge ein Hinweis darauf sein könnte, dass die Hersteller absichtlich versuchen, die potenziellen Gesundheitsrisiken zu verringern, die mit den stärkeren Nikotinanaloga verbunden sind.

Möglicherweise seien die Hersteller auch nicht bereit, ihre Marketingversprechen abzuschwächen, was das Produkt für den Konsumenten weniger attraktiv machen könnte, meint Jabba.

Viele E-Zigarettenprodukte seien mit 5 % Nikotingehalt gekennzeichnet, um die Verbraucher anzusprechen, sagte er. Frühere Untersuchungen haben auch gezeigt, dass aromatisierte E-Zigaretten mit Nikotinanaloga von Jugendlichen und Personen, die zum ersten Mal dampfen, bevorzugt werden.

Auf die Fragen von The Epoch Times zu 6MN und seiner Verwendung in E-Zigarettenprodukten antwortete die FDA : „Der FDA sind Berichten zufolge Unternehmen bekannt, die Produkte herstellen, die möglicherweise Verbindungen enthalten, welche die Wirkung von Nikotin nachahmen, sich jedoch strukturell oder chemisch von den Produkten unterscheiden.“

„Obwohl noch mehr Forschung nötig ist, zeigen einige aktuelle Daten, dass diese Nikotinanaloga möglicherweise wirksamer sind als Nikotin – das bereits stark abhängig macht, die Gehirnentwicklung von Jugendlichen verändern und langfristige Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit, das Lernen und das Gedächtnis von Jugendlichen haben kann.“

Die Studie zeigte auch, dass Spree Bar ein künstliches Kühlmittel enthält, das Menthol und Neotam imitiert , einen künstlichen Süßstoff, der bis zu 13.000 Mal süßer ist als Haushaltszucker. Aufgrund seiner Hitzestabilität steigert Neotam seine Leistung, wenn es in E-Zigaretten erhitzt wird. Darüber hinaus kann seine extreme Süße das Geschmackserlebnis deutlich verbessern, was wiederum die Attraktivität und Häufigkeit der Verwendung erhöhen könnte.

Neotam war auf dem Etikett nicht aufgeführt .

Der Aufstieg alternativer Chemikalien

Die Diskrepanzen zwischen dem angegebenen und dem tatsächlichen Inhalt nicht regulierter Produkte haben die wachsende Besorgnis der Forscher über die potenziellen Gesundheitsrisiken solcher Nikotinimitate verstärkt.

Jabba sagte, seiner Meinung nach versuchten die Hersteller, die Tabakvorschriften der FDA durch die Verwendung unregulierter Nikotinimitationen zu umgehen.

Er sagte, das Centre for Tobacco Products (CTP) der FDA sei sich dieser neuen Chemikalien bewusst und bewerte derzeit ihre potenziellen Sicherheitsbedenken sowie die Frage, wie sie reguliert werden sollten.

Die American Lung Association hat zusammen mit der American Heart Association, der American Cancer Society und anderen öffentlichen Gesundheitsorganisationen in einem Brief an die FDA vom 29. Mai auf die steigende Verwendung von 6MN in E-Zigaretten und anderen Rauchalternativen hingewiesen. Wie in ihrer Korrespondenz ausführlich dargelegt , forderten die Organisationen die Behörde auf, diese Verbindungen zu prüfen und ihnen eine Regulierungsbehörde zu übertragen, und äußerten ihre Besorgnis darüber, dass „Eingreifen der FDA erforderlich ist“.

Sven Eric Jordt, Co-Autor des Forschungsberichts und Professor an der Duke University, sagte in einer Pressemitteilung : „Wir wissen nicht, was diese Chemikalien tun, wenn sie erhitzt und eingeatmet werden. Diese Fragen müssen beantwortet werden, bevor wir Produkte auf den Markt bringen.“

Die FDA erklärte, sie betrachte dieses Thema „aus einer behördenweiten Perspektive und werde weiterhin alle ihr zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um die Öffentlichkeit und insbesondere die Jugend Amerikas vor süchtig machenden Produkten zu schützen, die ihre Gesundheit schädigen könnten.“

The Epoch Times hat die Hersteller um Informationen zur Produktkennzeichnung von Spree Bar gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.