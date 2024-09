Chinas Superradar entdeckt Plasmablase über den Pyramiden von Gizeh

Das leistungsstarke LARID-Radar in Hainan, China, kann Plasmablasen in der oberen Erdatmosphäre in bis zu 9.600 km Entfernung erkennen!

Chinesische Wissenschaftler entdeckten mithilfe des LARID-Radars in Hainan Plasmablasen über den ägyptischen Pyramiden und den Midwayinseln.

Äquatoriale Plasmablasen sind ungewöhnliche Wetterereignisse in Gebieten niedriger Breiten, die durch einen plötzlichen Verlust geladener Teilchen in der Ionosphäre, einer Schicht der oberen Erdatmosphäre, verursacht werden.

Diese Blasen, die einen Durchmesser von Hunderten von Kilometern erreichen können, stören GPS-Signale und die Satellitenkommunikation, berichtete die South China Morning Post.

Mithilfe des im letzten Jahr gebauten LARID, einem Ionosphärenradar für niedrige Breiten und große Reichweite, ist China das erste Land, das Plasmablasen auf dem Radar erkennen kann.

Am 27. August veröffentlichte das Institut für Geologie und Geophysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften auf seiner Website die Ergebnisse der bislang größten registrierten Plasmablasenentdeckung.

Radar erfasst Echtzeitbewegung von Plasmablasen, die durch Sonnensturm ausgelöst wurden

Plasmablasen, die durch einen Sonnensturm verursacht wurden, waren vom 4. bis 6. November letzten Jahres auf Chinas Radar deutlich sichtbar, wobei die entferntesten Echos aus Nordafrika und dem Zentralpazifik kamen. Durch die Analyse dieser Signale konnten Wissenschaftler die genaue Entstehung der Blasen beobachten und ihre Bewegung in Echtzeit verfolgen.

Das riesige LARID-Radar befindet sich auf der Insel Hainan an der Südspitze des chinesischen Festlands und verfügt über eine Erfassungsreichweite von 9.600 km (5.965 Meilen) – das entspricht in etwa der Entfernung von Hawaii im Osten oder Libyen im Westen.

Aufgrund der Erdkrümmung haben herkömmliche Radargeräte Probleme, Ziele unterhalb des Horizonts zu erkennen. LARID überwindet dieses Problem, indem es hochenergetische elektromagnetische Wellen aussendet, die zwischen Ionosphäre und Boden hin- und herspringen und so große Entfernungen abdecken können.

Wenn diese Wellen auf Plasmablasen treffen, wird ein Teil des Signals zurückreflektiert und von LARIDs Antennenanordnung erfasst. LARID arbeitet im Frequenzband von 8-22 MHz und verfügt über zwei Radarsubsysteme, eines nach Osten und eines nach Westen ausgerichtet, mit jeweils 24 Sende- und Empfangsantennen.

Das Radar verwendet ein vollständig digitales Phased-Array-System, das bei Bedarf Echtzeitanpassungen der Erkennungsfrequenz, Reichweite, des Scanbereichs und der Radareinstellungen ermöglicht.

Die Erfassungsreichweite von LARID verdreifacht sich in weniger als sechs Monaten!

Ursprünglich lag die Erkennungsreichweite von LARID bei 3.000 km. Doch dank der Betriebserfahrung und moderner Technologien wie neuer Signalcodierung und geophysikalischer Simulationsmodelle konnte seine Leistungsfähigkeit rasch verbessert werden. Innerhalb von sechs Monaten hat sich die maximale Erkennungsreichweite verdreifacht.

Chinesische Wissenschaftler haben vorgeschlagen, drei bis vier zusätzliche Überhorizontradare ähnlich dem LARID in niedrigen Breitengraden weltweit zu errichten, um ein Netzwerk zur kontinuierlichen Echtzeitüberwachung äquatorialer Plasmablasen aufzubauen.

Aufgrund seiner geringen Auflösung eignet sich LARID nicht für die Erkennung militärischer Ziele wie Flugzeuge oder Kriegsschiffe. Offiziellen chinesischen Medienberichten zufolge hat das chinesische Militär jedoch weit verbreitete Überhorizontrader mit ähnlicher Technologie im Einsatz, die erfolgreich Ziele wie F-22 Stealth-Kampfjets erkennen konnten.

Darüber hinaus sind die neuen Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee, darunter auch die Zerstörer vom Typ 055, mit Radargeräten ausgestattet, die Stealth-Flugzeuge mithilfe von Wellenlängen erkennen können, die Tarnbeschichtungen durchdringen. So lässt sich potenziell eine Erkennungsreichweite von Hunderten von Kilometern erreichen.