Die geheime Rolle der Antarktis im interstellaren Verkehr und Handel (Video)

Netzfund:

Das US-Verteidigungsministerium hat einen neuen Direktor für das AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) ernannt, das für die Untersuchung von UFOs und UAPs zuständig ist.

Die Wahl von Dr. Jon T. Kosloski, einem ehemaligen NSA-Wissenschaftler, ist bemerkenswert. Laut dem Whistleblower der USAF, Dan Sherman, ist die NSA seit Jahrzehnten an der Verfolgung von UFOs und nicht-menschlichen Geheimdienstaktivitäten (NHI) beteiligt. Darüber hinaus gibt es Behauptungen, dass die NSA von einem Stützpunkt in der Antarktis aus interstellare Handelsoperationen steuert.

Kosloski ersetzt Dr. Sean Kirkpatrick, den ersten Direktor der AARO, der während seiner Amtszeit in die Kritik geriet. Viele waren der Meinung, Kirkpatrick habe wenig getan, um Whistleblower zu unterstützen, und so die Bemühungen behindert, wichtige Informationen über UFOs und ähnliche Phänomene ans Licht zu bringen.

Einer der faszinierenden Aspekte dieser Geschichte ist die angebliche Verbindung der NSA zur Antarktis.

Eric Hecker, ein Auftragnehmer von Raytheon, der von 2010 bis 2011 am Ice Cube Neutrino-Observatorium in der Antarktis arbeitete, sagte, dass dieses Observatorium, das an der Amundsen-Scott-Südpolstation in der Antarktis errichtet wurde, ein riesiges Flugsicherungskraftwerk sei, das alle interstellaren Raumfahrzeuge überwacht, die von Menschen und nicht Aliens gesteuert werden.

Hier eine englische Übersetzung von den Aussagen Heckers:

Und ich habe auch nie gesagt, dass wir mit UFOs kommuniziert haben. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wir mit unseren eigenen Fahrzeugen kommunizieren, die sich draußen im Weltraum befinden. Dass es Fernkommunikation für unsere eigene Fahrzeugflotte ermöglicht. Das wurde uns von Gary McKinnon, einem Whistleblower vor vielen Jahren, vorgestellt. Es sollte also für unser Publikum klar sein, und falls jemand neu in diesem Thema ist, haben wir diesen Teil der Geschichte behandelt. Es ist ein sehr wichtiger Teil der Geschichte, dass viele der UFO-Sichtungen, die die Menschen heute beobachten, wie Doktor Steven Greer und andere betont haben, tatsächlich nicht wahr sind. Es handelt sich um von Menschenhand geschaffene Objekte mit außerirdischer Technologie. Rückentwickelte Alien-Technologie. Und ja, es gibt tatsächlich ETS und UFOs, die da draußen sind.

Das Observatorium ist nicht die einzige Station, die interstellare Raumfahrzeuge verfolgt. Berichte von Whistleblowern haben im Laufe der Jahre auf die Existenz eines riesigen unterirdischen Militärkomplexes in der Gegend hingewiesen.

Angeblich betreibt die NSA dort ein Büro, das ebenfalls an der Überwachung interstellarer Aktivitäten beteiligt ist und möglicherweise die Einrichtungen des Ice Cube Neutrino Observatory nutzt. Darüber hinaus soll dieses Büro auch am interstellaren Handel beteiligt sein. Laut Whistleblowern der Navy wird das Büro vom NSA-Hauptquartier in Fort Meade, Maryland, aus geleitet, genauer gesagt vom sechsten Stock.

Es mag fantastisch klingen, aber die NSA verfolgt UFO-Aktivitäten seit ihrer Gründung im Jahr 1952. Man geht davon aus, dass die Agentur über Fähigkeiten verfügt, mit denen sie überall auf der Erde UFOs aufspüren kann, ohne darüber jedoch Stillschweigen zu bewahren.

Wenn wir nun in die Zukunft blicken, sind die Institutionen, die die nationale Sicherheit prägen, überzeugt, dass die USA die Öffentlichkeit auf die Enthüllungen vorbereiten müssen, denn die Zukunft der Menschheit könnte im Weltraum liegen. Es werden moderne Antriebssysteme entwickelt, darunter Anti-Schwerkraft- und Torsionsfeldtechnologien, um Raumschiffflotten zu bauen, die mit außerirdischen Zivilisationen mithalten können.

Darüber hinaus gibt es in Alabama, in der Nähe der Höhlen um Huntsville, einen großen Weltraumbahnhof, wo Piloten aus rund 30 Ländern unter Aufsicht einer Gruppe Außerirdischer, die als Nordics bekannt sind, im Fliegen interstellarer Raumschiffe ausgebildet werden. Es wird gesagt, dass diese unterirdische Einrichtung bereits Hunderte dieser Raumschiffe beherbergt.

Trotz der andauernden UFO-Vertuschung – unter der Führung von Dr. Kosloski an der Spitze der AARO – besteht die Hoffnung, dass insbesondere die Beteiligung der NSA an diesen Operationen transparenter wird und dass weitere Enthüllungen folgen könnten.

Anm. d. Red.: Admiral Byrd hat nie über Aliens in der Antarktis oder eine geheime Basis gesprochen.

Eric Hecker hat ausführlich über die HAARP-Anlage in der Antarktis gesprochen. Siehe „DUMBs 2„.

Sogenannte Experten wie Corey Goode und Michael Salla fabulieren über Basen und Aliens in der Antarktis, wissen aber nichts von einer Flachen Erde oder Eiswand – siehe „Antarktis – Hinter der Eiswand“.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=d2MPBWZWbpQ&t=1s