Geben 12.000 Jahre alte Texte Hinweise darauf, dass auf der Erde eine Atombombe explodierte und die Zivilisation zerstörte?

Zeigt dieser 12.000 Jahre alte Text, dass vor langer Zeit auf der Erde eine Atombombe explodiert ist?

Vor mehr als 12.000 Jahren hinterließ ein unglaubliches Ereignis Spuren in der alten Hindu- Zivilisation.

Unzählige antike Texte beschreiben faszinierende Geschichten, von denen viele Autoren glaubten, sie hätten sich vor Tausenden von Jahren auf der Erde zugetragen. Während viele antike Zivilisationen auf der ganzen Welt mit unzähligen antiken Schriften, Denkmälern und Objekten Spuren in der Geschichte hinterlassen haben, die uns zwingen, unser Wissen über die Geschichte zu überdenken, werden viele dieser Berichte von den Mainstream-Wissenschaftlern mit einem Gefühl des Unglaubens aufgenommen.

Manche nennen diese Berichte Mythologie, andere Folklore, aber die Wahrheit ist, dass es unzählige antike Texte gibt, die darauf hinweisen, wie antike Zivilisationen auf der ganzen Welt unglaubliche Dinge erlebten und diese so gut wie möglich dokumentierten.

So umstritten es auch sein mag, viele Menschen auf der ganzen Welt glauben, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Menschheit in ferner Vergangenheit, vor Zehntausenden von Jahren, von Wesen besucht wurde, die nicht von der Erde stammten.

Viele Menschen glauben auch heute noch, dass wir besucht werden, und es gibt zahlreiche Beweise dafür, dass wir ständig von Zivilisationen besucht werden, die nicht von der Erde stammen. Heute finden sich Beweise für Besuche in zahllosen Bildern, Videos und Aufnahmen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Es gibt zahllose Videos und Bilder von angeblichen UFO-Sichtungen. Einige davon sind möglicherweise nicht real, aber einige könnten durchaus echt sein.

Doch wie würden die Menschen vor Tausenden von Jahren dokumentieren, was sie gesehen haben?

Stellen Sie sich vor, Sie leben vor 10.000 Jahren irgendwo in Indien, blicken in den Himmel und sehen etwas, was man heute als UFO bezeichnet. Wie würden Sie dieses Erlebnis am besten dokumentieren?

Antike Zivilisationen auf der ganzen Welt griffen auf Felskunst , Petroglyphen , Geoglyphen, Töpferkunst und sogar auf Schrift zurück. Von den Göttern, die vom Himmel herabstiegen und in zahlreichen antiken Kulturen auf der ganzen Welt erwähnt werden, bis hin zu unglaublichen fliegenden „Scheiben“, die die alten Ägypter vor Tausenden von Jahren erwähnten, sind überall um uns herum Beweise zu finden, die darauf hindeuten, dass wir von Außerirdischen besucht wurden.

Mögliche schriftliche Beweise für den Kontakt mit Außerirdischen und für die Existenz hochentwickelter Technologien auf der Erde vor Tausenden von Jahren können vielleicht gefunden werden, wenn wir einen Blick in das Mahabharata und das Ramayana werfen.

Diese alten Texte dokumentieren vermutlich unglaubliche Technologien und Geschichten, von denen viele glauben, sie seien Beweise dafür, dass Außerirdische aus Fleisch und Blut unter uns sind.

Das Mahabharata ist neben dem Ramayana eines der beiden größten Sanskrit-Epen des alten Indien.

Es besteht aus 100.000 Versen, die in 18 Teile oder Bücher unterteilt sind, die zusammen dem Achtfachen der Ilias und der Odyssee entsprechen.

Diese alten Texte sind mehr als eine historische Erzählung.

Es ist eine Kombination aus Fakten, Legenden, Geschichten und Mythen.

Eine umfangreiche Sammlung didaktischer Abhandlungen in einer wunderschönen Sprache, die die gesamte hinduistische Mythologie nährt und eine der großen Weltreligionen hervorbrachte: den Hinduismus.

In diesen historischen Texten finden wir die Geschichte eines verheerenden Ereignisses, das sich vor Tausenden von Jahren ereignete. Dieses Ereignis, das mit keinem anderen historischen Ereignis, nicht einmal in der Antike, vergleichbar ist, erinnert sehr an Ereignisse, die die moderne Geschichte erschütterten: den Einsatz von Atombomben .

Der Historiker Kisari Mohan Ganguli vertritt die Ansicht, dass das Mahabharata und das Ramayana voller Beschreibungen großer nuklearer Holocausts seien, die offenbar ein weitaus größeres Ausmaß als jene von Hiroshima und Nagasaki hätten.

Kurioserweise antwortete Dr. Oppenheimer auf die Frage eines Studenten, ob die erste explodierte Atombombe die in Alamogordo während des Manhattan-Projekts gewesen sei … Nun … ja. In der heutigen Zeit natürlich ja.

Was steht also in diesem alten Text? Und wie kann man sicher sein, dass er tatsächlich ein nukleares Ereignis beschreibt, das sich vor Tausenden von Jahren auf der Erde abspielte?

Eine handschriftliche Illustration der Himmelsschlacht von Kurukshetra, die zwischen den Kauravas und den Pandavas ausgetragen wurde und im Mahabharata-Epos festgehalten ist.

Der alte Hindu-Text, das Mahabharata:

„Gurkha, der ein schnelles und kraftvolles Vimana flog,

schleuderte ein einzelnes Projektil,

das mit der Kraft des Universums geladen war.

Eine glühende Säule aus Rauch und Flammen,

hell wie zehntausend Sonnen,

erhob sich in all ihrer Pracht.

Es war eine unbekannte Waffe,

ein eiserner Blitz,

ein gigantischer Todesbote, der das gesamte Geschlecht der Vrishnis und Andhakas

zu Asche legte .

Die Leichen waren so verbrannt,

dass sie nicht mehr zu erkennen waren.

Haare und Nägel fielen aus,

Töpferwaren zerbrachen ohne ersichtlichen Grund

und die Vögel wurden weiß.

…Nach wenigen Stunden

waren sämtliche Lebensmittel verseucht…

…Um dem Feuer zu entkommen,

warfen sich die Soldaten in Bäche,

um sich und ihre Ausrüstung zu waschen.“

Eine zweite Passage:

„Dichte Feuerpfeile,

wie ein gewaltiger Schauer,

schossen aus der Schöpfung hervor und

umzingelten den Feind.

Eine dichte Düsternis legte sich rasch über die Pandava-Heerscharen.

Alle Himmelsrichtungen verloren sich in der Dunkelheit. Ein

heftiger Wind begann zu wehen .

Wolken brausten auf und

ließen Staub und Kies regnen.

Vögel krächzten wie verrückt …

die Elemente selbst schienen gestört.

Die Sonne schien am Himmel zu schwanken .

Die Erde bebte,

versengt von der schrecklichen Hitze dieser Waffe.

Elefanten gingen in Flammen auf

und rannten wie wild hin und her …

über ein riesiges Gebiet hinweg

sanken andere Tiere zu Boden und starben.

Aus allen Himmelsrichtungen

regneten die Flammenpfeile ununterbrochen und heftig.“ – Das Mahabharata

Der obige Text beschreibt ein gewalttätiges und schreckliches Ereignis, das nach Ansicht vieler Autoren nur mit der Detonation einer Atombombe auf der Erde verglichen werden kann.

Es gibt jedoch zahlreiche weitere Hinweise im Ramayana, die den im obigen Text beschriebenen sehr ähnlich zu sein scheinen.

Gibt es außer den Texten noch andere Beweise für die Theorie, dass vor Tausenden von Jahren auf der Erde eine Atombombe detoniert ist?

Den Vertretern der Theorie der antiken Astronautik zufolge ist das so.

Der Beweis, so Vertreter der Theorie der antiken Astronauten, wurde 1992 erbracht, als Forscher in Rajasthan, 16 Kilometer westlich von Jodhpur, eine Schicht radioaktiver Asche entdeckten, die eine Fläche von etwa acht Quadratkilometern bedeckte.

Die Strahlung war angeblich so intensiv, dass sie das Gebiet noch heute verseucht.

Als weiterer wichtiger Beweis gelten die antiken Ausgrabungsstätten von Harappa und Mohenjo-Daro. Dort entdeckten Experten überall in der Gegend verstreute Skelette, fast so, als hätte sich dort ein plötzliches, äußerst zerstörerisches Ereignis ereignet, das ganze Städte verwüstet hätte.

„(Es war eine Waffe) so mächtig,

dass sie die Erde im Nu zerstören konnte –

Ein gewaltiges, aufsteigendes Geräusch in Rauch und Flammen –

Und auf ihr sitzt der Tod …“ – Das Ramayana

Was geschah also wirklich vor Tausenden von Jahren? Was dokumentierten die Menschen der Antike in diesen alten Texten? Ist es wirklich möglich, dass vor etwa 12.000 Jahren auf der Erde ein Gerät explodierte, das einer Atombombe ähnelte?

Werden im Mahabharata und im Ramayana tatsächlich Atomwaffen beschrieben? Und wenn ja, woher kamen diese Waffen? Von den Göttern?

Wenn in der Vergangenheit tatsächlich eine Atombombe explodierte, blieb dann ein Krater zurück? Wissenschaftler, die an die Theorie der Ur-Astronauten glauben, sagen ja und verweisen auf einen Krater mit 2154 Metern Durchmesser, der 400 Kilometer von Mumbai entfernt liegt.

Das Datum der Entstehung des Kraters liegt laut Experten zwischen 12.000 und 50.000 Jahren.

