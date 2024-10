5 Reinkarnationsgeschichten, die Gänsehaut verursachen

Reinkarnation wird in der westlichen Welt immer noch oft als seltsame orientalische Erfindung angesehen. Diese Ansicht ist überholt.

Seit über 80 Jahren werden ernsthafte Studien an Kindern durchgeführt, die spontane Aussagen über Erinnerungen an ein früheres Leben machten.

Der amerikanische Psychiater Jim Tucker von der University of Virginia erforscht Reinkarnation. Seine Probanden sind allesamt Kinder. Ihre Erinnerungen an frühere Leben verschwinden meist im Alter von sechs bis sieben Jahren.

Sam

Eines der Kinder, die Tucker untersuchte, ist Sam Taylor. Er wurde 1,5 Jahre nach dem Tod seines Großvaters geboren. Als Sam gerade ein Jahr alt war, begann er über ein früheres Leben zu sprechen.

Als sein Vater seine Windel schaute, schaute er auf und sagte: „Als ich in deinem Alter war, habe ich deine Windeln gewechselt.“

Er erzählte uns auch, dass die Schwester seines Großvaters getötet wurde und seine Großmutter ein Gerät hatte, um Milchshakes für seinen Großvater zuzubereiten. Laut Sams Eltern konnte er diese Informationen nicht auf normalem Weg erhalten.

Ryan

Der erst fünfjährige Ryan erzählte von seiner Begegnung mit Marilyn Monroe, behauptete, die Filmlegende Rita Hayworth sei früher eine seiner besten Freundinnen gewesen und erklärte, wie es in den Dreißigerjahren in Hollywood hinter den Kulissen zuging.

Mutter Cyndi war einst davon überzeugt, dass Reinkarnation purer Unsinn sei, doch nun hat sie ihre Meinung geändert.

Ihr Sohn behauptet, er sei in seinem früheren Leben ein bekannter Hollywood-Agent gewesen.

Cyndi hatte eines Tages eine Reihe Bücher über Hollywood aus der Bibliothek mitgebracht, um zu sehen, ob sich ihr Sohn an irgendetwas erinnern konnte.

Der Junge konnte sofort auf ein Bild von 1932 am Set von Night After Night zeigen. Außerdem zeigte er auf einen Mann: „Mami, das bin ich. Ich habe mich selbst gefunden.“

Tucker konnte herausfinden, dass es sich um Marty Martyn handelte, einen bekannten Hollywood-Agenten, der in Los Angeles lebte und 1963 starb.

Ryan sagte, er sei auf die Erde zurückgekehrt, weil Marty auch nach seinem Tod noch immer unter starken Schuldgefühlen litt.

Chanai

Chanai Choomalaiwong wurde 1967 im thailändischen Dorf Nong La Korn mit zwei markanten Muttermalen auf dem Kopf geboren, die zunächst wie echte Narben aussahen.

Als Chanai etwa drei Jahre alt war, erzählte er den anderen Kindern, dass er in seinem früheren Leben Lehrer gewesen sei.

Er rief den Namen Bua Kai und sagte, er sei angeschossen worden. Chanai erwähnte weitere Einzelheiten und wollte immer wieder zum Dorf Ban Khao Sai.

Schließlich gingen sie ins Dorf, und dort zeigte Chanai den Weg zum Haus der Eltern eines gewissen Bua Kai Lawnak, eines Lehrers, der 1962 erschossen wurde.

Chanai erkannte Familienmitglieder aus seinem früheren Leben und konnte spezifische Fragen zu seiner Inkarnation als Bua Kai beantworten.

Professor Dr. Ian Stevenson, Tuckers Vorgänger und erster westlicher Wissenschaftler, der Erinnerungen an frühere Leben kleiner Kinder wissenschaftlich untersuchte und veröffentlichte, schrieb, dass der Mord an dem Lehrer ungeklärt geblieben sei, ihm jedoch in Wirklichkeit in den Kopf geschossen worden sei und dass die Stelle mit Chanais Muttermalen übereinstimme.

Die beiden Familien hatten noch nie voneinander gehört, Chanai begann über sein früheres Leben zu sprechen.

Kendra

Als Kendra Carter im Alter von vier Jahren zum Schwimmunterricht ging, fühlte sie eine starke emotionale Bindung zu ihrer Schwimmlehrerin. Sie begann zu erzählen, dass das Baby der Lehrerin gestorben sei.

Kendras Mutter fragte, woher sie das wisse, worauf das Mädchen antwortete: „Ich bin das Baby, das in ihrem Bauch war.“

Kendras Mutter fand später heraus, dass die Schwimmlehrerin neun Jahre vor Kendras Geburt eine Abtreibung vorgenommen hatte.

Während des Schwimmunterrichts war Kendra fröhlich und gesprächig, während sie sonst sehr still war. Einmal hatte der Schwimmlehrer einen Streit mit Kendras Mutter und der Kontakt brach ab. Kendra verfiel in eine Depression und sprach monatelang nicht.

Als der Lehrer den Kontakt wieder aufbaute, begann Kendra langsam wieder zu sprechen.

James

„Flugzeug brennt! Kleiner Mann kommt nicht raus!“, schreit der zweijährige James Leininger während seiner häufigen Albträume. In ruhigeren Momenten gibt der kleine James immer mehr Details über den kleinen Mann preis.

Der Kleine erzählt seinen Eltern Andrea und Bruce Leininger, dass sein Flugzeug von einem „Schiff“, der „Natoma“, gestartet ist. Er wurde „von den Japanern“ erschossen. Er flog in einer Corsair und einer seiner Freunde heißt Jack Larsen.

Um die Träume ihrer Kinder zu verstehen, sind Andrea und Bruce entschlossen, den Mann aus dem brennenden Flugzeug zu finden.

Ihre Suche führt sie schließlich zu Kriegsveteranen und Verwandten des getöteten Kampfpiloten James Huston (1923-1945).

Vor allem Bruce kann nicht glauben, dass sein Sohn sich wirklich an ein früheres Leben erinnert.

Doch wenn sich herausstellt, dass James Huston tatsächlich eine Corsair geflogen ist, die Natoma Bay ein Flugzeugträger im Kampf gegen Japan war und Jack Larsen real und ein Veteran der Natoma Bay war, kann Bruce das nicht länger ignorieren.