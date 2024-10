Blinkende UFOs in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts gesichtet, wo ein riesiges, 32 Kilometer langes „Mutterschiff“ gesichtet wurde

Dutzende Einheimische berichteten, sie hätten mysteriöse Lichter am Himmel über dem Grissom Joint Air Reserve Base in Indiana gesehen – und einer von ihnen könnte das riesige rechteckige Mutterschiff gefunden haben.

Schwärme leuchtender Kugeln am Himmel haben Dutzende von Berichten über UFO- Aktivitäten in der Nähe eines US-Militärstützpunkts ausgelöst.

Die Nachbarn des Luftwaffenstützpunkts Grissom Joint Air Reserve im US-Bundesstaat Indiana waren erschrocken, als die Lichtshow am 7. Oktober begann. Sie teilten im Internet Filmmaterial der schwebenden Objekte, die am Himmel flackerten, bevor sie verschwanden.

Ein Zeuge aus Kokomo, 21 Kilometer südlich des Unglücksortes, rief: „Was ist das? Ich glaube, das sind UFOs, und ich habe heute Nacht wirklich keine Lust, schlafen zu gehen.“

Die TikTok- Nutzerin Christina Sharp teilte ein Video der rötlich-orangen Lichter und fügte hinzu: „Ich verstehe nicht, was das ist.“

Am nächsten Morgen entdeckte ein Zeuge mithilfe eines Doppler-Wetterradars ein „riesiges Rechteck“ am Himmel – vermutlich 32 Kilometer lang. In einem anonymen Bericht an das National UFO Reporting Center gaben sie an, dass es einen Kondensstreifen von 240 Kilometern Länge aufwies.

Sie sagten: „Ich habe im Laufe der Jahre viele leicht zu erklärende Radaranomalien gesehen, aber nie ein riesiges Rechteck mit einer klar definierten Dampfstoßwelle und einem Schweif. Gemessen an der Bildgröße wäre das Rechteck etwa 32 Kilometer lang.“

Es ist unklar, ob es einen Zusammenhang zwischen den Sichtungen gab, und die US Air Force hat keine Erklärung dafür abgegeben.

Einige Zeugen haben jedoch vermutet, dass es sich bei den Lichtern am Himmel um militärische Leuchtraketen handeln könnte, die von Flugzeugen abgeworfen wurden.

Alejandro Rojas, der für das Tech-Start-up Enigma Labs UFO-Sichtungen untersucht, sagte: „Das sieht ganz eindeutig nach militärischen Leuchtraketen aus. Die verräterischen Zeichen sind, dass die Lichter in einer Reihe stehen und nacheinander aufleuchten und verschwinden.“

Der Experte, der jahrelang als Sprecher des Mutual UFO Network tätig war, sagte, er habe selbst gesehen, wie unheimlich diese Strahlungsausbrüche in der Dunkelheit aussehen können.

Er fügte hinzu: „Ich lebe in der Gegend von Phoenix, Arizona, und sie werfen diese Leuchtraketen oft ab, wenn sie auf dem Barry Goldwater Range Übungen machen. Natürlich werden sie auch oft mit UFOs verwechselt, und manchmal rufen mich die Medien an, um einen Kommentar abzugeben.“

Ein Sprecher des Stützpunkts Grissom hat seine Theorie jedoch inzwischen in Zweifel gezogen. Gegenüber DailyMail.com erklärte er: „Grissom verfügt über KC-135 Stratotanker [ein großes Tankflugzeug von Boeing], und sie haben keine Leuchtraketen.“

Die unheimlichen Sichtungen ähneln den jüngsten UFO-Wellen in der Nähe von Militärstandorten, darunter dem Joint Base Langley-Eustis in Virginia. Beamte dort berichteten, sie hätten „blinkende rote, grüne und weiße Lichter“ gesehen, die sich „mit hoher Geschwindigkeit bewegten“.

Ein anonymer Zeuge, der einen Bericht an das National UFO Reporting Center (NUFORC) schickte, wurde Zeuge eines rätselhaften und möglicherweise damit zusammenhängenden Ereignisses: ein kurzer Einfall auf das Doppler-Wetterradar (oben) von etwas, das wie ein großes rechteckiges UFO aussah, das in der Nähe vorbeiraste und auf etwa die Hälfte der Größe von Disney World (32 Kilometer lang) geschätzt wurde. Das Radar-UFO wurde am Morgen danach gesehen.