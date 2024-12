Land der falschen Geheimnisse: Außerirdische und Energiewirbel lugen hinter den „mysteriösesten“ Orten Bulgariens hervor

„Ich bringe nicht gern Leute hierher.“ Die Stimme des Reiseführers vom Tourismusbüro in Malko Tarnovo wird leiser, als wir uns dem Gipfel des Golyamo Gradishte nähern, dem höchsten Gipfel im bulgarischen Teil des Strandzha-Gebirges. Es ist Sommer. Die Sonne scheint durch das dichte Laub des Eichenwaldes. Das einzig Negative an diesem unberührten Ort im Strandzha-Naturpark sind die Mücken, die uns um die Augen schwirren.

„Dieser Ort hat eine seltsame Energie. Dunkle Energie“, unser Führer hält inne und zeigt uns eine kleine Höhle mit einem dunklen, fast schwarzen Becken mit stehendem Wasser am Fuße eines grauen, mit Kletterpflanzen bewachsenen Felsens. „Vor kurzem hat eine Expedition in einem Tunnel unter Wasser ein seltsames, quaderförmiges Objekt entdeckt. Sie wollten tauchen und nachsehen.

Die Historiker haben ihnen weitere Forschungen untersagt. Aber Sie wollen doch sicher das Gesicht der Katze sehen? Es ist dort drüben, auf dem Felsen. Blinzeln Sie einfach, und Sie werden es sehen.“ „Warum haben die Historiker eingegriffen?“, frage ich, denn obwohl die Nachricht über das quaderförmige Objekt einige Zeit zuvor in den Medien erschienen war, stand dort nichts darüber, dass irgendwelche Historiker weitere Forschungen verhindert hätten. „Ich weiß nicht“, antwortet der Führer mit einem verschwörerischen Tonfall, der eine Vertuschung vermuten lässt.

Tausende Bulgaren glauben, dass unter dem stehenden Teich von Golyamo Gradishte ein übernatürliches Geheimnis verborgen liegt. Niemand weiß genau, was es sein könnte, aber die gängigsten Theorien sind das Grab der ägyptischen Göttin Bastet, halb Katze, halb Frau, ein Goldschatz und/oder ein Sarkophag, der „die Geschichte der Welt vor 2.000 Jahren und eine Vorhersage für die nächsten 2.000 Jahre“ enthält.

Alle sind sich jedoch einig, dass es sich um etwas Riesiges, Monumentales handelt, das die Weltgeschichte auf den Kopf stellen kann. Auch Anhänger der New-Age-Bewegung beanspruchen den Ort für sich. Manchmal verbringen sie dort die Nacht auf der Suche nach der berühmten seltsamen Energie und berichten von übernatürlichen Phänomenen.

Wenn das Licht in einem bestimmten Winkel einfällt und Sie ganz genau hinschauen, können Sie möglicherweise ein Katzengesicht im Felsen über dem überfluteten Eingang der Höhle erkennen.

Golyamo Gradishte wurde in den 1990er Jahren zu einem bekannten Namen, aber seine Geschichte beginnt früher. Es ist schwer zu sagen, was genau passiert ist, da alles im Geheimen begann und von niemand anderem als der Staatssicherheit der kommunistischen Ära geschützt wurde.

Einige derjenigen, die damals aus erster Hand über den Ort Bescheid wussten, sprachen nie darüber, was dort passiert ist, und diejenigen, die es taten, machten oft widersprüchliche Aussagen. Für den Außenstehenden ist es schwer zu entscheiden, wem von ihnen man in welchem ​​Ausmaß Glauben schenken kann. Als die Geschichte öffentlich wurde, blühte sie auf und fügte weitere und zunehmend phantasmagorische Details hinzu.

1981, so die beliebteste Version der Ereignisse, brachte ein Mann Vanga, der blinden Hellseherin, die in Petrich im Südwesten Bulgariens lebte, eine Karte. Vanga schalt ihn, weil er ihre Zeit verschwendete, und schickte ihn fort, aber nicht bevor sie ihre Nichte Krasimira Stoyanova gebeten hatte, eine heimliche Kopie der Karte anzufertigen. Jahre später schrieb Stoyanova ein Buch, in dem sie erklärte, die Karte zeige laut Vanga den Ort einer Schatzkammer übermenschlichen Wissens.

Schon 1981 erfuhr Ljudmila Schiwkowa von der Karte. Sie war die Tochter des kommunistischen Diktators Todor Schiwkow, der damals Kulturminister war, eine glühende Anhängerin des Okkulten und häufige Besucherin von Vanga.

Ohne Zeit zu verlieren, stellte sie eine geheime Expedition zusammen, um die Stätte zu identifizieren. Ein Spitzenarchäologe und einige Mitarbeiter Schiwkowas waren Teil der Gruppe, ebenso wie Krasimira Stojanowa.

Die Expedition fand den auf der Karte angegebenen Ort. Es handelte sich um den Gipfel Golyamo Gradishte, tief im Grenzgebiet zum NATO-Mitglied Türkei, einem streng bewachten Gebiet, in dem Schießbefehle galten.

Zhivkovas Expedition fand die genaue Stelle und begann mit den Grabungen, während die Staatssicherheit nach undichten Stellen Ausschau hielt und das bulgarische Militär nach Eindringlingen. Es gab weder undichte Stellen noch Eindringlinge. Selbst Archäologen, die am Fuße des Gipfels, in der Gegend von Mishkova Niva, legale Grabungen durchführten, wussten nicht, was nur wenige hundert Meter entfernt vor sich ging.

Dieser Giebel, der heute vor Malko Tarnowos Geschichtsmuseum steht, gehörte einst zu dem antiken Grab in Mishkova Niva, nur einen Steinwurf von Golyamo Gradishte entfernt. Mystiker behaupten, dass der Schild, der Speer und die beiden Palmen eine geheime Bedeutung haben. Tatsächlich war dies ein beliebtes Motiv in der antiken Grabkunst. Es hatte eine symbolische Bedeutung: dass der Verstorbene ein Soldat war.

Doch dann schlug das Unglück zu. Unerwarteterweise starb Ljudmila Schiwkowa kurz vor ihrem 39. Geburtstag. Dann starb auch der Minister für Bodenschätze, der zu den Organisatoren gehörte. Die Expedition packte in aller Eile zusammen. Vor der Abreise sprengten sie den Eingang der Ausgrabungsstätte. Eine nahe gelegene Quelle trat über die Ufer und überschwemmte die Stätte, sodass ein Teich entstand. Der Ort war scheinbar für immer versiegelt.

Die Expedition nach Golyamo Gradishte blieb in den 1980er Jahren ein gut gehütetes Geheimnis. Als der Kommunismus 1989 zusammenbrach, brachen zwei der Teilnehmer ihr Schweigen und veröffentlichten Bücher darüber. Es handelte sich um Krasimira Stoyanova und Krastyu Mutafchiev. Mutafchiev, ein enger Vertrauter von Lyudmila Zhivkova, war in den 1980er Jahren in einem Geheimprozess zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt worden und gerade aus dem Gefängnis von Pazardzhik entlassen worden.

Die neu liberalisierten bulgarischen Medien übernahmen die Kontrolle, verbreiteten die Nachrichten und schmückten hier und da ein Detail aus.

Heute kann man allerlei über Golyamo Gradishte lesen. Alte Thraker und Ägypter, Geheimmächte, Nazi-Deutsche und sowjetische Agenten und natürlich Außerirdische sollen daran beteiligt gewesen sein. Was die Expedition wirklich erlebt und gefunden hat und ob sie überhaupt etwas gefunden hat, ist unklar.

Archäologen zufolge grub die Expedition im Jahr 1981 in einer alten Mine, von der es in der Region viele gibt.

Diese Popularität geheimnisvoller Legenden über einen bestimmten Ort ist nicht nur in Bulgarien zu beobachten. England hat Stonehenge und die Rosslyn-Kapelle, die USA haben Area 51 und so weiter.

Was Golyamo Gradishte von anderen unterscheidet, ist, dass die Legende nicht von einer Randgruppe, sondern von hochrangigen Mitgliedern einer kommunistischen und damit theoretisch atheistischen und materialistischen Regierung geschaffen wurde.

Interessanterweise war dies kein Einzelfall. Die bulgarische Vorliebe für Geheimnisse, die unvermeidliche Vertuschung und natürlich Verschwörungstheorien aller Art tauchten bald nach dem Zusammenbruch des Kommunismus erneut auf.

Im Herbst 1990 war das Land in Aufruhr. Es versuchte gerade, von einem kommunistischen Land mit Planwirtschaft und ohne Freiheit zu einer marktwirtschaftlichen Demokratie zu werden. Der Glaube an Mysterien aller Art war weit verbreitet.

Mysterien waren ein einfaches Ventil für Tausende von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten, die sich verwundbar und unvorbereitet gegenüber den Winden des Wandels fühlten.

Ironischerweise gruben Archäologen das Grab in Mishkova Niva zur selben Zeit aus, als die geheime Expedition in Golyamo Gradishte grub. Von den geheimen Ausgrabungen erfuhren sie jedoch erst Jahre später.

In dieser Atmosphäre überzeugte eine Gruppe von Hellsehern einige der höchsten Offiziere der bulgarischen Armee, dass sie eine Karte eines legendären Goldschatzes hätten, der in Zaritschna, einem unscheinbaren Dorf in der Nähe von Sofia, versteckt sei.

Im Dezember 1990 begann das Militär mit geheimen Ausgrabungen, die Operation Lightbeam genannt wurden. Sie gruben zwei Jahre lang, während die Publizität hysterische Ausmaße annahm, und gaben Tausende von Lewa in einem sehr verarmten postkommunistischen Staat aus. Einer der Hellseher beging Selbstmord, und die internen Konflikte innerhalb der Gruppe wurden stärker und bösartiger.

Als das inzwischen berüchtigte Tsarichina-Loch tiefer wurde, änderten die verbleibenden Hellseher mehrmals ihre Vorstellung davon, was dort begraben sein sollte. Heute herrscht Konsens darüber, dass die Expedition nach einer Kreatur suchte – einem „gelbhaarigen Affen“, einer „biblischen Persönlichkeit“, einem „hermaphroditischen Außerirdischen“, der Darwins Evolutionstheorie widerlegen und die außerirdischen Ursprünge der Menschheit enthüllen würde.

Erstaunlicherweise zögerte die Regierung monatelang, bis sie diese immer offensichtlichere Verschwendung öffentlicher Gelder beendete. Die Ausgrabungen wurden im November 1992 beendet. Zu diesem Zeitpunkt war das Zaritschina-Loch 70 Meter tief und führte zu einem 160 Meter langen Tunnel. Dort wurde nie etwas gefunden.

Drei Jahre später beging einer der führenden Offiziere der Operation Lightbeam Selbstmord. Ob dies mit dem Zaritschna-Vorfall zusammenhängt, ist unbekannt.

Heute ist die Ausgrabungsstätte von Zaritschna kaum mehr als eine schwache Erinnerung. Von dem Loch sind keine Spuren mehr zu sehen. Auf Nachfrage zeigen die wenigen Einheimischen den Besuchern, wo es sich befindet: ein Bereich mit niedrigem Gebüsch neben einem Umspannwerk.

Bulgaren, Gläubige wie Skeptiker, sind der Meinung, dass die Ausgrabungen in Golyamo Gradishte und Tsarichina einzigartig waren. Für die ersteren zeigen sie Bulgariens besonderen Status als Energiewirbel, als „auserwähltes“ Land, das nur vorübergehend von Problemen und Pech heimgesucht wurde, aber irgendwann wieder erstrahlen wird, damit die ganze Welt es bewundern kann.

Für die letzteren veranschaulichen die Ausgrabungen die bulgarische Vorgehensweise, in der Vergangenheit nach übernatürlicher Hilfe und realer oder eingebildeter Größe zu suchen, um mit dem Leben in schwierigen wirtschaftlichen Umständen, wie den Turbulenzen der 1990er Jahre, fertig zu werden.

Die Denkweise, die zu beiden Ausgrabungen führte, könnte allerdings aus dem Westen übernommen worden sein.

So sieht das berüchtigte Zaritschna-Loch heute aus, das unsere Sicht auf die Menschheitsgeschichte für immer verändern sollte

1971 veröffentlichte der Autor spekulativer Sachbücher, Erich von Däniken, seinen zweiten Bestseller, Das Gold der Götter. Dänikens Bücher lieferten „Beweise“ dafür, dass Menschen und Außerirdische schon vor Tausenden von Jahren in Kontakt standen, eine Zusammenarbeit, die noch heute an „unerklärten“ Orten wie den Pyramiden im alten Ägypten und Mesoamerika, Stonehenge, dem Nazca-Plateau usw. sichtbar ist.

In Das Gold der Götter berichtete Däniken über einen Mann, der behauptete, in der Cueva de los Tayos, einer Höhle am Fuße der Anden in Ecuador, Gold, seltsame Artefakte und eine „metallische Bibliothek“ entdeckt zu haben.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Lesen Sie weiter.

Dänikens Geschichte über die Cueva de los Tayos erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. 1976 wurde eine Expedition mit Wissenschaftlern, Höhlenforschern, ecuadorianischen und britischen Regierungsvertretern sowie britischen Spezialkräften ausgesandt, um die Höhle zu erkunden. Die Expedition wurde gut publik gemacht und Neil Armstrong, der erste Mensch auf dem Mond, war ihr Ehrenpräsident.

Die Expedition fand weder Gold, noch seltsame Artefakte oder eine „metallische Bibliothek“. Als richtige Wissenschaftler kartierten sie jedoch die Höhle und untersuchten ihr Ökosystem. Ende der Geschichte.

Es ist möglich, dass Nachrichten über die „Geheimnisse“ der Cueva de los Tayos und die darauffolgende Expedition Bulgarien in den 1970er Jahren erreicht haben. Das Land war damals nicht so von der Außenwelt isoliert, wie spätere bulgarische Antikommunisten behaupten. Das Interesse an Mysteriösem und Unerklärlichem nahm unter den einfachen Bulgaren zu, vor allem in der UdSSR.

Hier und da erschienen in der Presse Geschichten über UFO-Sichtungen sowohl in der Gegenwart als auch in der fernen Vergangenheit, und es wurden sogar einige Bücher zu diesem Thema veröffentlicht. Dänikens Film „Erinnerungen an die Zukunft“ lief landesweit in den Kinos.

Ob Stoyanova, Mutafchiev und die anderen Leute, die die ursprüngliche Geschichte von Golyamo Gradishte verfassten, auf die eine oder andere Weise von Däniken beeinflusst wurden, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Ebenso wie die Fakten darüber, was 1981 in Strandzha wirklich geschah.

Doch mit der Zeit scheint es immer wahrscheinlicher, dass das wahre Rätsel um Golyamo Gradishte und Tsarichina darin bestehen wird, wie große Gruppen von Menschen, darunter hochrangige Staatsbeamte, sowohl Kommunisten als auch Nichtkommunisten, nach einer … sinnlosen Suche so viel Zeit und Geld verschwenden konnten.