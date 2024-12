Russischer Kosmonaut hat von der Internationalen Raumstation aus Aufnahmen eines UFOs gemacht und diese in einem Tweet geteilt (Video)

Ein einminütiges Video, das der russische Kosmonaut Ivan Vagner an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) aufgenommen hat, scheint potenzielle UFOs zu zeigen, berichtet Global News.

Während er über die Antarktis und Australien flog, nahm Vagner ein Video von Aurora australis – den Südlichtern – auf, aber es gelang ihm auch, etwas anderes einzufangen.

Zu sehen sind die leuchtende Erdkrümmung und das Grün des Polarlichts, das sich darüber bewegt. Die „Weltraumgäste“, auf die sich Vagner bezieht, erscheinen ab der neunten Sekunde des Videos und bleiben bis zur 12. Sekunde bestehen, eine Reihe von vier bis fünf Lichtern, die diagonal angeordnet sind.

Da das Video im Zeitraffer aufgenommen wurde, dauerte das Aufblitzen der „Objekte“, die im Video schnell erscheinen und verschwinden, tatsächlich etwa 52 Sekunden.

Die Objekte „scheinen in gleichem Abstand nebenher zu fliegen“, schrieb Vagner in weiteren Tweets. „Was glauben Sie, sind das? Meteore, Satelliten oder …?“

Es ist unklar, wann genau die Aufnahmen gemacht wurden und ob Vagner das Phänomen beim Filmen beobachtet hat.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.

The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australia’s longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU

— Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020