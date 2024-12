Bevorstehende Expedition in die Antarktis soll die Debatte um die flache Erde „ein für alle Mal“ klären

Ein Pastor aus Colorado hofft, die Debatte um die flache Erde „ein für alle Mal“ zu beenden, und zwar durch eine ehrgeizige Expedition, die eine Gruppe von Gläubigen und Skeptikern in die Antarktis bringen wird.

Die kühne Mission, die den Namen „ Das letzte Experiment “ trägt , soll die Idee von Pastor Will Duffy sein, der auf die Idee kam, nachdem er erfahren hatte, dass die umstrittene Verschwörungstheorie auch heute noch ihre Anhänger hat.

Entschlossen, den langjährigen, aber einseitigen Streit über die Form des Planeten zu beenden, entwickelte er eine wissenschaftliche Herausforderung, die seiner Meinung nach beide Lager zufriedenstellen wird.

Konkret geht es bei dem Konzept darum, vier Anhänger der Theorie der flachen Erde und vier Nichtgläubige in die Antarktis zu bringen, um dort während der Sommermonate die Sonne zu beobachten.

Wenn die Sonne aufgrund der Position des Planeten 24 Stunden am Himmel steht, wie die Wissenschaft bereits in der Vergangenheit dokumentiert hat, wäre dies eine Bestätigung dafür, dass die Erde eine Kugel ist.

In einer Pressemitteilung, in der das Experiment detailliert beschrieben wird, heißt es, dass eine solche Beobachtung die Theorie der flachen Erde auf den Kopf stellen würde, da sie besagt, dass „die Sonne jeden Tag auf- und untergehen muss, da die Antarktis eine Eiswand ist, die den Rest der Welt umgibt“.

Falls jemand denkt, die Expedition sei ein Hirngespinst oder bloß hypothetisch, wird Duffy am kommenden Wochenende, dem 14. Dezember, zusammen mit vier Anhängern der Theorie der flachen Erde und vier Nichtgläubigen tatsächlich in die Antarktis reisen.

Nach ihrer Ankunft will die Gruppe 24 Stunden damit verbringen, zu dokumentieren, ob sich die Sonne bewegt oder nicht. „Ich habe The Final Experiment ins Leben gerufen, um diese Debatte ein für alle Mal zu beenden“, erklärte Duffy in der Pressemitteilung.

„Nachdem wir in der Antarktis sind, muss niemand mehr Zeit damit verschwenden, über die Form der Erde zu debattieren.“

Allerdings endet die Ankündigung der Expedition mit einer Art Cliffhanger, in dem gefragt wird, ob die Verschwörungstheoretiker ihre Meinung ändern werden, wenn die Sonne während ihrer Zeit in der Antarktis nie untergeht.

Aufgrund der langen Geschichte der Theorie der flachen Erde kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass nicht viele Anhänger ihre Meinung über die Form des Planeten ändern werden, egal wie schlüssig das Experiment ausfallen mag.

