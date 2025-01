Manga aus dem Jahr 1999 sagte Fukushima und nun das Ende der Welt präzise voraus

In einer bemerkenswerten Wendung sagt ein Manga aus dem Jahr 1999, der die Katastrophe von Fukushima genau vorhersagte, nun das Ende der Welt voraus.

Diese Vorhersage hat weitverbreitete Neugier geweckt und vermischt die Bereiche Kunst und Prophezeiung. Die genauen Vorhersagen bedeutender Ereignisse im Manga verleihen seiner neuesten Vorhersage eine erschreckende Glaubwürdigkeit und machen sie zu einem Thema leidenschaftlicher Diskussionen.

Jeder Verschwörungstheoretiker kennt die Vorhersagen der Illuminaten und der „Simpsons“, aber es gibt noch zahlreiche andere Prophezeiungsquellen, darunter eine, die das Ende der Welt am 5. Juli 2025 um 4:18 Uhr japanischer Ortszeit vorhersagt.

Diese spezielle Vorhersage stammt vom japanischen Künstler Ryo Tatsuki .

Tatsuki wurde am 2. Dezember 1954 in der Präfektur Kanagawa geboren und lebt derzeit in Yokohama. Ihr Debüt gab sie 1975 in der Zeitschrift Monthly Princess mit den Manga-Titeln „Doll Story“, „Time Girl“, „Blue Air Writing“ und „The City with the Taj Mahal“.

Nach einer Zeit der Inaktivität kehrte sie Anfang der 1990er Jahre mit der Geschichte „The Future I Saw“ zurück, die sie stückweise veröffentlichte.

Der Manga wurde 1999 vollständig veröffentlicht und im Vorwort erklärte Tatsuki, dass es sich nicht um einen herkömmlichen Manga handele, sondern vielmehr um ein Tagebuch ihrer Träume über die Zukunft, die sie illustriert hatte.

Obwohl dies zunächst als clevere Marketingstrategie angesehen wurde, geriet es bis 2011 in Vergessenheit.

2011 erregte der Manga Aufmerksamkeit, weil er mit der Aussage begann: „Die große Katastrophe wird im März 2011 eintreten.“

Die Leute waren von der Genauigkeit dieser Vorhersage verblüfft, aber bald darauf geriet sie wieder in Vergessenheit.

Der Manga tauchte 2020 wieder im öffentlichen Bewusstsein auf, weil er auch das Auftreten eines neuen und furchterregenden Virus vorhergesagt hatte, das sich in diesem Jahr weltweit verbreiten würde.

Er beschrieb eine Welt, die von Angst erfasst war, mit Menschen, die Gasmasken und Mund-Nasen-Bedeckungen trugen.

Infolgedessen interessierten sich die Leute wirklich für Tatsukis Arbeit, insbesondere wegen ihrer Vorhersage für das Jahr 2025. Ihrem Manga zufolge würden sich am 5. Juli 2025 „zwei auf der Westseite Hawaiis geborene Drachen“ westwärts bewegen, zwischen den Philippinen und Japan kollidieren und ein Erdbeben beispiellosen Ausmaßes auslösen.

Dieses Ereignis würde einen Riss im Meeresboden verursachen und zur Entstehung eines riesigen Unterwasservulkans und eines Megatsunami führen, der Gebiete im Umkreis von Tausenden von Kilometern verwüsten würde. Die Auswirkungen wären weltweit zu spüren.

Darüber hinaus skizzierte Tatsuki zwei mögliche Szenarien für die Zukunft: Entweder die „Mutter aller Erdbeben“ im Dezember 2025, die das Ende von allem zur Folge hätte, oder die Erde überlebt bis 2036, aber nicht länger.

Leute, die Tatsuki kannten, behaupteten, dass sie oft genaue Vorhersagen über verschiedene Ereignisse machte, darunter den Tod von Prominenten und bedeutende politische Ereignisse, die sie alle in ihren Träumen sah.

Allerdings ist sie jetzt eine Einsiedlerin und reagiert nicht auf Anrufe, oder wenn sie es tut, ist es nicht öffentlich bekannt.

Angesichts ihrer bisherigen Erfolgsbilanz, zu der unter anderem die taggenaue Vorhersage des Todes von Freddie Mercury, die Katastrophe von Fukushima und die große Pandemie gehören, glauben viele, dass alles möglich ist.