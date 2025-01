Einer der Kontinente der Welt bricht auseinander, Experten warnen

Eine Trennung ist schwer, aber einer der Kontinente der Welt durchläuft diesen schwierigen Prozess, auch wenn er viel Zeit in Anspruch nehmen wird.

Die aktuellen Weltkarten sind zwar relativ genau, doch im Laufe der Zeit werden sie durch die Kontinentalverschiebung veraltet sein, da die verschiedenen Teile der Welt sich wieder nähern und wieder voneinander entfernen.

Ein Ort auf der Welt, an dem dies besonders dramatisch geschieht, ist die Ostküste Afrikas , wo sich zwei tektonische Platten unseres Planeten voneinander lösen.

Experten gehen davon aus, dass durch diese Trennung letztlich ein neuer, von Afrika abgespaltener Kontinent entstehen wird.

Einerseits ist damit zu rechnen, dass die Spaltung des Kontinents erst in Millionen von Jahren eintreten wird. Andererseits warnte Professor Ken Macdonald von der University of California, dass die Spaltung nicht erst in vielen Millionen Jahren, sondern erst in einer bis fünf Millionen Jahren eintreten könnte.

Ich weiß, das klingt nach einer langen Zeit, aber es ist schneller vorbei, als man denkt. Der Professor sagte der Daily Mail, durch die Trennung würde nicht nur ein neuer Kontinent entstehen, sondern auch ein neuer Ozean.

Er sagte: „Es könnte passieren, dass die Wassermassen des Indischen Ozeans eindringen und das heutige Ostafrikanische Grabenbruchtal überfluten.“

„Auf der Lebensskala der Menschheit werden Sie nicht viele Veränderungen sehen. Sie werden Erdbeben spüren, Sie werden Vulkanausbrüche sehen, aber Sie werden zu unseren Lebzeiten nicht erleben, wie der Ozean eindringt.“

Der Riss verläuft durch Äthiopien, Somalia, Kenia und Tansania, und die Spuren davon sind im ganzen Land bereits deutlich zu erkennen.

Es hat sich bereits ein Riss gebildet, der sich an manchen Stellen nur um einige Millimeter pro Jahr öffnet, doch es gibt Teile des Kontinents, in denen die Risse im Boden ziemlich ausgeprägt sind.

Bis zur tatsächlichen dramatischen Spaltung und Entstehung eines neuen Kontinents und Ozeans sind noch mindestens eine Million Jahre vergangen und wir werden bis dahin alle unsere sterblichen Hüllen abgelegt haben. Die Auswirkungen, von denen Professor Macdonald sprach, wie Vulkanausbrüche und Erdbeben, werden uns jedoch noch lange Zeit Sorgen bereiten.

Nach Angaben der Geological Society of London wird der Ostafrikanische Graben mit der Zeit „immer tiefer absinken, so dass schließlich das Meerwasser in das Becken einströmen kann“.

Durch diese Veränderung wird die Landkarte Ostafrikas neu gezeichnet. Einige Länder erhalten dadurch eine Küstenlinie, die sie vorher nicht besaßen, während andere Nationen in zwei Hälften gespalten und vom Festland abgetrennt werden.

Natürlich wird es mindestens eine Million Jahre dauern, bis sich diese Veränderungen vollziehen. Wer kann also sagen, ob es diese Länder jemals geben wird oder ob sie in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben?