Seltsames Phänomen: Zwei Sonnen über Kanada gefilmt (Video)

Justin Stevenson, 49, sagte, er habe sich „wie in einem Science-Fiction-Film gefühlt“, nachdem er und seine Partnerin Danielle, 32, das seltsame Phänomen entdeckt hatten, als sie neben einer Straße in der Nähe des Winnipeg River in der kanadischen Provinz Manitoba fuhren.

Die Sichtung soll sich im vergangenen Monat ereignet haben und veranlasste das Paar dazu, ihr Auto anzuhalten, um sich die seltsamen Anomalien, die wie zwei Sonnen aussahen, genauer anzusehen.

Man hört Justin sich fragen, was das für seltsame Lichter seien, bevor er die Frage aufwirft, ob sie vielleicht außerirdischer Natur seien.

„Yo, ich glaube, wir sehen Außerirdische! Im Ernst!“ In Fort Alexander, Kanada, waren Justin Stevenson und seine Frau Danielle verblüfft, als sie mehrere orangefarbene Lichtbälle über dem Winnipeg River schweben sahen. „Zwei helle Lichter weit über der Baumgrenze“, erzählte er in dem mittlerweile viralen Video, bevor ein weiteres Paar feuriger Kugeln auftauchte. „Schau, da ist noch einer! Was zur Hölle ist das?“

Während Skeptiker in den sozialen Medien vermuteten, dass es sich bei den UFOs entweder um Hubschrauber oder von einem Flugzeug abgeworfene Leuchtraketen handelte, glaubt Stevenson, dass es Außerirdische sein könnten. „Es war ziemlich surreal und es fühlte sich an, als wären wir in einem Science-Fiction-Film“, sagte er nach der Sichtung am 14. Mai. „Ich war skeptisch, bevor ich das gesehen habe, aber jetzt hat es mir den Beweis geliefert, den ich brauche, dass es da draußen noch etwas anderes als Menschen gibt.“

Es sieht aber eher aus wie zwei Sonnen die am Horizont erscheinen.

Was meinen Sie wurde hier im Mai 2204 gefilmt?

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=AzpHxuqnmII