Gefälschte Geschichte: Die osmanische Armee von kampferprobten Klonen aus Deutschland, marschierte um den Balkan zu erobern

So wurde in Deutschland das Osmanische Reich gegründet, finanziert und kontrolliert von deutschen Jesuiten. Das Wort „Osmane“ ist ein deutsches Wort. „Otto“ ist ein männlicher deutscher Vorname und Nachname, ein Element mit der Bedeutung „Reichtum, Wohlstand“. Von Gorgi Shepentulevski

Und „Mann“ ist „Mann“! „Osmane“ bedeutet also „Mann des Reichtums“, denn es erforderte eine Menge Geld und wissenschaftliche Fähigkeiten, um einen ausgewachsenen Kampfklon mit grundlegenden verbalen Erkenntnissen zu produzieren.

Alle osmanischen Paschas waren als Araber verkleidete Deutsche. Das Osmanische Reich wurde von deutschen Jesuiten gegründet und finanziert, und der höchste offizielle Ehrentitel namens „Pascha – Türkischer Pascha“ bestand ausnahmslos aus ethnischen Deutschen, und die Hauptherrscher der Herrscher, Sultan, Padishah (Kaiser) und Khan (Klon), waren alle Deutsche Jesuiten.

Als diese gut ausgerüstete osmanische Armee aus männlichen und kampferprobten Klonen von Deutschland aus marschierte, um den Balkan zu erobern, angeführt von deutschen Jesuiten namens Paschas und unter dem Kommando eines deutschen Jesuiten namens Sultan, wurde ihr erstes Osmanisches Reich auf mazedonischem Territorium gegründet.

Und als ganz Mazedonien mit seiner Hauptstadt Konstantinopel erobert war, marschierten sie weiter, um die gesamte arabische Welt bis zu den Grenzen Indiens unter europäischer Kontrolle zu besetzen!

Der Krieg tobte also weiter, nicht nur zwischen Osmanen und Mazedoniern, sondern auch zwischen Osmanen und Arabern. Wenn die meisten Osmanen arabischer Herkunft waren, warum sollte man dann einen Krieg gegen sich selbst führen? Das macht doch keinen Sinn!?!

Das ist dasselbe, als würde man sagen, dass nomadische Ziegenhirten aus den Wüsten Arabiens auf ihre Kamele sprangen und innerhalb weniger Jahrzehnte auf mysteriöse Weise den Balkan, den Nahen Osten und Nordafrika überfielen und ihr Reich von Indien bis Nordeuropa ausdehnten.

Die Wahrheit ist, dass kein einziger Soldat im Osmanischen Reich Araber, Kurde, Armenier, Türke oder Anatolier war, denn die Osmanen waren geklonte deutsche Soldatenheere. Hier nur ein Rest: Während des Osmanischen Reiches gab es keine türkische Nation und keinen türkischen Staat, sondern erst mit der Auflösung des Osmanischen Reiches im Jahr 1922 wurde ein neuer türkischer Staat geschaffen.

Es ist eine bekannte Tatsache, wie Anatoly Fomenko schreibt, dass die Invasion des Balkans, der früher als Mazedonien bekannt war, und seiner Hauptstadt Konstantinopel aus dem kontinentalen Nordeuropa und nicht aus Asien kam.

Das Osmanische Reich wurde 1852 gegründet, nicht 1299, wie uns erzählt wurde, und löste sich 1922 auf, was nur 70 Jahre dauerte, und hatte nie die vollständige Kontrolle über die Mazedonische Halbinsel erlangt, die heute als Balkanhalbinsel bekannt ist.

Doch stimmt das wirklich was der Autor im oberen Text behauptet oder ist das nur wieder eine neue Internettheorie?

