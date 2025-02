Vorwurf: Vertuscht der Meta-Boss die Existenz von Aliens? Russen und Chinesen wissen Bescheid

Mark Zuckerberg finanziert ein Wissenschaftsprojekt zur Erforschung außerirdischen Lebens. Nun behauptet ein Ufologe: Beweise dafür wurden in diesem Rahmen längst entdeckt, aber noch nicht öffentlich gemacht. Was ist dran an dieser Theorie?

Der Tech-Milliardär soll über die Existenz von außerirdischem Leben Bescheid wissen, dies der Weltbevölkerung aber verschweigen.

Das behauptet zumindest der preisgekrönte Filmemacher und Ufologe Mark Christopher Lee, wie aktuell der „Daily Star“ berichtet. Er bezieht sich dabei auf ein von Mark Zuckerberg mitfinanziertes Projekt zur Erforschung außerirdischen Lebens (kurz: SETI) namens „Breakthrough Listen“. In dessen Rahmen sei vor wenigen Jahren ein potenzielles Radiosignal beim Stern Proxima Centauri geortet worden – etwa 4,2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt.

Es wurde schließlich aber gesagt, dass dieses Signal wohl irdischen Ursprungs sei. Mark Christopher Lee zweifelt dies aber an – auch nachdem er unter anderem mit dem Nasa-Fillmemacher Professor Simon Holland sprach, der die Geschichte über den Zwischenfall veröffentlicht hatte.

Mark Christopher Lee sagt: „Professor Simon Holland hat mir gesagt, dass er von Insidern des Projekts darüber informiert wurde, dass das Signal echt ist und nicht von einem künstlichen Satelliten stammt. Holland erklärt, dass das Signal ein Zeichen für außerirdisches Leben im Proxima Centauri System ist, aber aufgrund der Sorge, dass sie nicht in der Lage sind, Fragen darüber zu beantworten, wie dieses Leben aussieht und wie es lebt und so weiter, wollen sie die Wahrheit nicht an die Öffentlichkeit bringen.“

Zudem wollten die Mitarbeiter im SETI-Forschungsprojekt noch mehr Beweise sammeln. Mittels der Spektralanalyse eines erdähnlichen Exoplaneten im Proxima-Centauri-System an der Universität von Cambridge seien bereits Beweise für biologisches Leben gefunden worden, aber auch diese würden noch vor der Öffentlichkeit zurückgehalten werden – möglicherweise sogar durch Einfluss von außen.

Holland halte es zudem für wahrscheinlich, dass die russische sowie die chinesische Regierung über ähnliche Informationen verfügen und diese noch vor den USA publik machen könnten.