Frau entdeckt beim Wandern zufällig eine 280.000.000 Jahre alte verlorene Welt

Eine Frau hat zufällig eine 280 Millionen Jahre alte verlorene Welt entdeckt.

Bei der Frau handelt es sich um Claudia Steffensen, die bei einer Wanderung auf eine uralte Markierung gestoßen ist.

Sie war mit ihrem Mann auf einem Wanderweg in der Lombardei in Italien unterwegs , als ihr ein Stein mit „seltsamen Mustern“ auffiel.

Bei näherer Betrachtung entpuppten sich diese ungewöhnlichen Muster als Tierspuren.

Sie schickte ihren Fund an ein Forschungsteam , das eine spannende Tatsache über die Fußabdrücke herausfand: Sie sind sogar älter als Dinosaurier.

Das Team kam zu dem Schluss, dass sie von einem prähistorischen Reptil stammen, das aus der Perm-Zeit stammt, also aus der Zeit kurz vor der Besiedlung der Erde durch die Dinosaurier.

Die unwahrscheinliche Entdeckung der Frau veranlasste das Team, das Gebiet genauer zu untersuchen, wo sie Hunderte versteinerter Fußabdrücke fanden.

Diese Abdrücke stammen von fünf verschiedenen Insekten-, Amphibien- und Reptilienarten.

Man geht davon aus, dass einige dieser Tiere gewaltige Ausmaße hatten. Dem Forschungsteam zufolge waren viele zwischen 1,8 und 3,6 Meter lang.

Doch das war noch nicht alles: Den Forschern gelang es, ein ganzes uraltes Ökosystem freizulegen.

Es waren beispielsweise Spuren von Samen und Blättern, Abdrücke von Regentropfen und Wellen und sogar Abdrücke von Fingernägeln und Bauchhaut einiger der prähistorischen Tiere sichtbar.

In einer Erklärung sagte der Co-Forscher und Paläontologe Ausonio Ronchi von der Universität Pavia: „Die Fußabdrücke entstanden, als diese Sandsteine ​​und Schiefer noch aus wassergetränktem Sand und Schlamm bestanden, an den Rändern von Flüssen und Seen, die je nach Jahreszeit regelmäßig austrockneten.“

„Die Sommersonne trocknete diese Oberflächen aus und verhärtete sie so sehr, dass das zurückkehrende Wasser die Fußabdrücke nicht auslöschte, sondern sie im Gegenteil mit neuem Lehm bedeckte und so eine Schutzschicht bildete.“

Das Außergewöhnliche war die Höhenlage – diese Relikte wurden in sehr großer Höhe gefunden und waren sehr gut erhalten. Da es sich um ein Gebiet handelt, das Erdrutschen ausgesetzt war, gab es auch Gesteinsablösungen, die diese Fossilien ans Licht brachten.

Man hofft, dass die Entdeckung dieser Fossilien etwas Licht auf eine alte Welt werfen wird, die durch einen extremen globalen Temperaturanstieg verloren ging.

Die Forscher fügten hinzu: „Die Vergangenheit kann uns viel darüber lehren, was wir der Welt heute antun können.“