Nach Regen kommt der Sturm nach Deutschland (Videos)

Es zieht Regen auf am Wochenende. In höheren Lagen kann es schneien. Und dann kommt auch noch ein Sturm zu uns.

Am Wochenende kommt erst nochmal Regen nach Deutschland und dann erwartet uns auch noch ein Sturm. Am Samstag trifft eine schwache Kaltfront aus Norden auf den Regen aus Italien.

Es kommt zu Dauerregen. Bis Sonntagmorgen fallen gut 50 Liter Regen pro Quadratmeter, ab 1000 Meter schneit es nochmal. Es könnte sogar eine Dauerregen- oder Dauerschneefall-Warnung rausgehen. Man kann das Wetter am Samstag auch als schwache Vb-Lage bezeichnen.

Nach dem Regen kommt der Sturm

Aber das ist noch nicht alles. Gleichzeitig nähert sich ein neues Tief von den Britischen Inseln. Am Sonntagmorgen zieht dann kräftiger Wind im Norden auf – auch Regen ist nochmal dabei. Bis Sonntagabend erreicht der neue Niederschlag dann die Alpen. Das Wetter ist also schnell und es kommt zu Sturmböen.

Besonders nach dem ersten Regen kann es in der Kaltluft zu Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 80 km/h kommen. Es wird auch einen ganze Menge Schauer geben. In Schauernähe ist die Gefahr von Sturmböen besonders hoch, denn hier kann der Höhenwind bis zum Boden durchschlagen.

Und die Schauer sind nicht einfach nur Regenschauer: Es kommt zu Schneeregenschauern und in den Mittelgebirgen auch zu echten Schneeschauern.

Zwar bleibt der Schnee nicht mehr liegen, aber es kann kurzzeitig glatt werden. Die Schneefallgrenze fällt zwischenzeitlich auf 600 Meter. Darunter kann es noch zu Schneeregenschauern bis ins Tiefland kommen.

Viele Schauer am Sonntag

Am Sonntag sind viele Schauer unterwegs, weil erneut kühlere Luft zu uns kommt. Die Höchstwerte fallen auf 7 bis 12 Grad. Am Rhein bleibt es noch etwas milder.

Dieses Wettermuster wird verstärkt auch im April erwartet: Kühle Luft aus Norden und gleichzeitig die Gefahr von Dauerregen aus Italien.

Ungemütliches Wetter am Wochenende

Insgesamt wird das Wetter unbeständig und teils auch ungemütlich am Wochenende. Das beste Wetter gibt es am Wochenende im Westen. Am Oberrhein könnte es lokal sogar 15 Grad warm bleiben.

Auch am Montag ist es noch in den östlichen Landesteilen unbeständig mit Regen oder Schneeregen in höheren Lagen. Dann könnte sich das Ganze wiederholen. Erst kommt Hochdruck, dann wieder Kaltluft aus Norden. Sicher ist das noch nicht, aber durchaus wahrscheinlich.

