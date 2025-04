Das obere Foto zeigt die angeblich in ägyptischen Hieroglyphen verfasste Inschrift der Hungerstele auf der Nilinsel Sehel nahe Assuan in Ägypten.

Sie berichtet von einer siebenjährigen Dürre- und Hungersnot während der Herrschaft von Pharao Djoser aus der Dritten Dynastie. Von Gorgi Shepentulevski

Der untenstehende Videolink zeigt, wie das „alte Ägypten“ mithilfe von Laserdrucker-Kryptografie aus der Alten Welt in eine Fälschung gedruckt wurde.

Kryptografie ist die Wissenschaft der Ver- und Entschlüsselung von Codes und Alphabeten, wobei Quantencomputer Millionen von Kombinationen in Sekundenschnelle erstellen können.

Hieroglyphen wurden nicht im sogenannten Alten Ägypten erfunden, da dieses nie existierte. Sie entstanden in Mesopotamien zwischen 1700 und 1802 n. Chr. für die Bedürfnisse der neu geschaffenen Klone aus Sumer, Akkadien, Babylonien, Assyrien und Persien.

Hieroglyphen oder Piktogramme waren die einzige Schriftsprache, die Klone verstehen konnten, da sie als erwachsene Männer aus einem Brutkasten entnommen wurden.

Ihre schriftliche Kommunikation erfolgte in Hieroglyphen-Piktogrammen, da ihre intellektuelle und mentale Wahrnehmung auf dem Niveau von Neugeborenen lag und sie nur Bilder erkennen konnten.

Hieroglyphen sind Teil einer Bilderschrift, der Hieroglyphen. Zu Beginn der Bilderschrift stellten die Bilder das abgebildete Objekt dar. Diese wurden Piktogramme genannt. Beispielsweise signalisierte das Bild einer Sonne in einer Familienszene, dass die Sonne Teil dieser Szene war.

Die sogenannte Keilschrift, ein logosilbiges Schriftsystem, wurde angeblich erstmals von den alten Sumerern in Mesopotamien entwickelt.

Tatsächlich wurde sie im 20. Jahrhundert vom Oriental Institute der University of Chicago in den USA unter dem Titel „Chicago Assyrian Dictionary“ oder kurz CAD erfunden und kodifiziert.

Stimmt die Theorie des Autors, oder ist das wieder nur eine weitere Internettheorie?

